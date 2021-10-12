Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211012/kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-assotsiatsii-moldova-es-45444100.html
Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
2021-10-12T11:45+0300
2021-10-12T11:45+0300
политика
в мире
брюссель
молдова
европейский союз
ассоциация рм-ес
нику попеску
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1618/19/16181966_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3af14924f68c628d036f17ae3ca6a230.jpg
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску находится с рабочим визитом в Брюсселе. В европейской столице чиновник провел ряд встреч, посвященных активизации сотрудничества с Европейским союзом и мониторингу внедрения мер, согласованных в ходе визита премьер-министра Натальи Гаврилицы.Как отметили в МИДЕИ, прошла встреча с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. По словам Попеску, европейские партнеры показали свою открытость для поддержки реформ в Молдове, и "эту открытость нужно использовать". "Выполнение обязательств, взятых по отношению к ЕС, совпадает с мандатом, полученным правительством от граждан, что может только облегчить наш европейский путь", - добавил Попеску на встрече. Попеску также провел беседу с замгендиректором по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Еврокомиссии Катариной Матерновой, а также с управляющим директором ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэлем Зибертом. Стороны проанализировали оптимальный способ освоения Плана экономического восстановления и перспективы запуска тематических диалогов на высоком уровне. С другими европейскими чиновниками Попеску обсудил доступ к макрофинансовой помощи, ситуацию в энергетической сфере и другие актуальные вопросы внутренней и внешней повестки дня Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211012/financial-times-moldova-prosit-es-postavok-gaza-cherez-rumyniyu-45440474.html
https://ru.sputnik.md/20210907/obeschaniya-i-realnost-zhdut-li-moldovu-v-evrosoyuze-44564016.html
брюссель
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1618/19/16181966_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3177840945353b13095c002a4b64db4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, брюссель, молдова, европейский союз, ассоциация рм-ес, нику попеску

Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС

11:45 12.10.2021
151
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский парламент
Европейский парламент - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Подготовку к мероприятию обсудил в Брюсселе глава МИДЕИ.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску находится с рабочим визитом в Брюсселе. В европейской столице чиновник провел ряд встреч, посвященных активизации сотрудничества с Европейским союзом и мониторингу внедрения мер, согласованных в ходе визита премьер-министра Натальи Гаврилицы.
Как отметили в МИДЕИ, прошла встреча с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи.

"Обсуждалась подготовка заседания Совета ассоциации Молдова - Европейский союз, запланированного на 28 октября. На нем будут освещены приоритетные действия, которые должна предпринять республика для достижения поставленных целей реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении МИДЕИ.

По словам Попеску, европейские партнеры показали свою открытость для поддержки реформ в Молдове, и "эту открытость нужно использовать".
"Выполнение обязательств, взятых по отношению к ЕС, совпадает с мандатом, полученным правительством от граждан, что может только облегчить наш европейский путь", - добавил Попеску на встрече.
Молдова газ - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Экономика
Financial Times: Молдова просит у ЕС поставок природного газа через Румынию
09:10
1338
11
Попеску также провел беседу с замгендиректором по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Еврокомиссии Катариной Матерновой, а также с управляющим директором ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэлем Зибертом.
Стороны проанализировали оптимальный способ освоения Плана экономического восстановления и перспективы запуска тематических диалогов на высоком уровне. С другими европейскими чиновниками Попеску обсудил доступ к макрофинансовой помощи, ситуацию в энергетической сфере и другие актуальные вопросы внутренней и внешней повестки дня Молдовы.
Ждут ли Молдову в Евросоюзе - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Радио
Обещания и реальность: ждут ли Молдову в Евросоюзе
7 сентября, 16:33
830
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Подорожают ли дрова: уточняет агентство Moldsilva
12:55Парламенты Молдовы и ЕС подпишут совместный меморандум
12:37Продолжается рост цен на топливо: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:26Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности
12:15Украина столкнулась с газовым кризисом - СМИ
11:45Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
11:25Возможен Polexit: есть ли у Евросоюза шансы в конфликте с Польшей
11:15Молдова надеется расширить экспорт в ЕС продуктов животноводства
10:45Секретные военные бункеры в Молдове могут навсегда исчезнуть
10:15Где в Кишиневе 12 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:45Наводнения в Китае унесли жизни не менее 15 человек
09:10Financial Times: Молдова просит у ЕС поставок природного газа через Румынию
09:00Алекса: рост цен на дизтопливо повышает себестоимость проезда пассажиров
08:48Мир за сутки: нападение в Чехии, скандальная вечеринка Зеленского и сбой в Instagram
08:30Победила ли Майя Санду Александра Стояногло
08:00Кырнац: Конституционный суд Молдовы стал карманным институтом PAS
07:30Как украинская бюрократия боролась с созданием Молдавской Автономной ССР
07:00Самый точный прогноз погоды: вслед за похолоданием придут дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 октября
ВчераВрач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика