https://ru.sputnik.md/20211012/kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-assotsiatsii-moldova-es-45444100.html
Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
2021-10-12T11:45+0300
2021-10-12T11:45+0300
2021-10-12T11:45+0300
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нику попеску
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску находится с рабочим визитом в Брюсселе. В европейской столице чиновник провел ряд встреч, посвященных активизации сотрудничества с Европейским союзом и мониторингу внедрения мер, согласованных в ходе визита премьер-министра Натальи Гаврилицы.Как отметили в МИДЕИ, прошла встреча с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. По словам Попеску, европейские партнеры показали свою открытость для поддержки реформ в Молдове, и "эту открытость нужно использовать". "Выполнение обязательств, взятых по отношению к ЕС, совпадает с мандатом, полученным правительством от граждан, что может только облегчить наш европейский путь", - добавил Попеску на встрече. Попеску также провел беседу с замгендиректором по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Еврокомиссии Катариной Матерновой, а также с управляющим директором ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэлем Зибертом. Стороны проанализировали оптимальный способ освоения Плана экономического восстановления и перспективы запуска тематических диалогов на высоком уровне. С другими европейскими чиновниками Попеску обсудил доступ к макрофинансовой помощи, ситуацию в энергетической сфере и другие актуальные вопросы внутренней и внешней повестки дня Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211012/financial-times-moldova-prosit-es-postavok-gaza-cherez-rumyniyu-45440474.html
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в мире, брюссель, молдова, европейский союз, ассоциация рм-ес, нику попеску
Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС
Подготовку к мероприятию обсудил в Брюсселе глава МИДЕИ.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску находится с рабочим визитом в Брюсселе. В европейской столице чиновник провел ряд встреч, посвященных активизации сотрудничества с Европейским союзом и мониторингу внедрения мер, согласованных в ходе визита премьер-министра Натальи Гаврилицы.
Как отметили в МИДЕИ, прошла встреча с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи.
"Обсуждалась подготовка заседания Совета ассоциации Молдова - Европейский союз, запланированного на 28 октября. На нем будут освещены приоритетные действия, которые должна предпринять республика для достижения поставленных целей реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении МИДЕИ.
По словам Попеску, европейские партнеры показали свою открытость для поддержки реформ в Молдове, и "эту открытость нужно использовать".
"Выполнение обязательств, взятых по отношению к ЕС, совпадает с мандатом, полученным правительством от граждан, что может только облегчить наш европейский путь", - добавил Попеску на встрече.
Попеску также провел беседу с замгендиректором по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Еврокомиссии Катариной Матерновой, а также с управляющим директором ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэлем Зибертом.
Стороны проанализировали оптимальный способ освоения Плана экономического восстановления и перспективы запуска тематических диалогов на высоком уровне. С другими европейскими чиновниками Попеску обсудил доступ к макрофинансовой помощи, ситуацию в энергетической сфере и другие актуальные вопросы внутренней и внешней повестки дня Молдовы.