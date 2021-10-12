https://ru.sputnik.md/20211012/kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-assotsiatsii-moldova-es-45444100.html

Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС

Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС

Когда состоится заседание Совета ассоциации Молдова – ЕС

2021-10-12T11:45+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску находится с рабочим визитом в Брюсселе. В европейской столице чиновник провел ряд встреч, посвященных активизации сотрудничества с Европейским союзом и мониторингу внедрения мер, согласованных в ходе визита премьер-министра Натальи Гаврилицы.Как отметили в МИДЕИ, прошла встреча с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. По словам Попеску, европейские партнеры показали свою открытость для поддержки реформ в Молдове, и "эту открытость нужно использовать". "Выполнение обязательств, взятых по отношению к ЕС, совпадает с мандатом, полученным правительством от граждан, что может только облегчить наш европейский путь", - добавил Попеску на встрече. Попеску также провел беседу с замгендиректором по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Еврокомиссии Катариной Матерновой, а также с управляющим директором ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэлем Зибертом. Стороны проанализировали оптимальный способ освоения Плана экономического восстановления и перспективы запуска тематических диалогов на высоком уровне. С другими европейскими чиновниками Попеску обсудил доступ к макрофинансовой помощи, ситуацию в энергетической сфере и другие актуальные вопросы внутренней и внешней повестки дня Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211012/financial-times-moldova-prosit-es-postavok-gaza-cherez-rumyniyu-45440474.html

https://ru.sputnik.md/20210907/obeschaniya-i-realnost-zhdut-li-moldovu-v-evrosoyuze-44564016.html

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в мире, брюссель, молдова, европейский союз, ассоциация рм-ес, нику попеску