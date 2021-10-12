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https://ru.sputnik.md/20211012/kulminskiy-spetspredstavitel-pridnestrovye-45466747.html
Кульминский встретился со спецпредставителем России по Приднестровью
Кульминский встретился со спецпредставителем России по Приднестровью
Стороны сошлись во мнении, что необходимо как можно скорее провести очередной раунд переговоров в формате "5+2". 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T21:28+0300
2021-10-12T21:28+0300
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приднестровское урегулирование
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский встретился со специальным представителем Российской Федерации на переговорах по приднестровскому урегулированию Виталием Тряпицыным. Стороны обменялись мнениями о ходе мирного процесса в приднестровском регионе.Представители Кишинева заверили в соей открытости к диалогу по всему комплексу вопросов и отметили необходимость активизации деятельности рабочих групп и принятия конкретных мер на благо граждан по обоим берегам Днестра."Влад Кульминский подчеркнул важность возобновления переговоров без предварительных условий в формате "5+2" ради достижения стратегической цели - всеобъемлющего решения проблемы приднестровского урегулирования", - сообщает пресс-служба молдавского правительства. Стороны сошлись во мнении о том, что необходимо ускорить подготовку к новому раунду переговоров в формате "5+2", который должен пройти в Стокгольме.
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в молдове, россия, приднестровское урегулирование

Кульминский встретился со спецпредставителем России по Приднестровью

21:28 12.10.2021
17
© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Стороны сошлись во мнении, что необходимо как можно скорее провести очередной раунд переговоров в формате "5+2".
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский встретился со специальным представителем Российской Федерации на переговорах по приднестровскому урегулированию Виталием Тряпицыным.
Стороны обменялись мнениями о ходе мирного процесса в приднестровском регионе.
Представители Кишинева заверили в соей открытости к диалогу по всему комплексу вопросов и отметили необходимость активизации деятельности рабочих групп и принятия конкретных мер на благо граждан по обоим берегам Днестра.
"Влад Кульминский подчеркнул важность возобновления переговоров без предварительных условий в формате "5+2" ради достижения стратегической цели - всеобъемлющего решения проблемы приднестровского урегулирования", - сообщает пресс-служба молдавского правительства.
Стороны сошлись во мнении о том, что необходимо ускорить подготовку к новому раунду переговоров в формате "5+2", который должен пройти в Стокгольме.
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