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Кульминский встретился со спецпредставителем России по Приднестровью

Кульминский встретился со спецпредставителем России по Приднестровью

Стороны сошлись во мнении, что необходимо как можно скорее провести очередной раунд переговоров в формате "5+2". 12.10.2021, Sputnik Молдова

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политика

в молдове

россия

приднестровское урегулирование

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский встретился со специальным представителем Российской Федерации на переговорах по приднестровскому урегулированию Виталием Тряпицыным. Стороны обменялись мнениями о ходе мирного процесса в приднестровском регионе.Представители Кишинева заверили в соей открытости к диалогу по всему комплексу вопросов и отметили необходимость активизации деятельности рабочих групп и принятия конкретных мер на благо граждан по обоим берегам Днестра."Влад Кульминский подчеркнул важность возобновления переговоров без предварительных условий в формате "5+2" ради достижения стратегической цели - всеобъемлющего решения проблемы приднестровского урегулирования", - сообщает пресс-служба молдавского правительства. Стороны сошлись во мнении о том, что необходимо ускорить подготовку к новому раунду переговоров в формате "5+2", который должен пройти в Стокгольме.

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2021

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в молдове, россия, приднестровское урегулирование