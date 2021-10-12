https://ru.sputnik.md/20211012/kurs-valyut-45464175.html

Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют

Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют

Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют

2021-10-12T22:10+0300

2021-10-12T22:10+0300

2021-10-12T22:10+0300

в молдове

рубль

курс валют

доллар

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563560_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88477c5743667ef4d4671e55192169b7.jpg

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 13 октября. Евро продолжит дешеветь по отношению к молдавскому лею, доллар США также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле более, чем на 3 бана и закрепится на уровне 20,0723 лея.Доллар также упадет в цене на 1 бан и будет стоить 17,3742 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 13 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2419 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6594 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0552 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210921/dengi-filata-pustyat-na-podderzhku-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-44931186.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро