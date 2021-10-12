https://ru.sputnik.md/20211012/kyrnats-konstitutsionnyy-sud-moldovy-stal-karmannym-institutom-pas-45409431.html

Кырнац: Конституционный суд Молдовы стал карманным институтом PAS

Кырнац: Конституционный суд Молдовы стал карманным институтом PAS

Бывший член Высшего совета магистратуры рассказал, как желание сместить генерального прокурора страны материализовалось в принятие закона, и чьи интересы стал обслуживать Конституционный суд.

2021-10-12T08:00+0300

2021-10-12T08:00+0300

2021-10-12T08:00+0300

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Кырнац: Конституционный суд Молдовы стал карманным институтом партии PAS Кырнац: Конституционный суд Молдовы стал карманным институтом партии PAS

После этого, продолжил Кырнац, министр юстиции Олеся Стамате заявила, что генерального прокурора господина Стояногло сместят с поста в течении двух месяцев. Эти действия материализовались в принятие изменений в закон о прокуратуре, которые предусматривают экзаменацию генерального прокурора или возбуждение против него дисциплинарных дел.Кырнац полагает, что, судя по скоординированности совместных действий, сейчас мы наблюдаем, как к политической игре правящей в Республике Молдова партии, присоединился и Конституционный суд, который в последнее время стал институтом PAS. Стоит напомнить, что в 2020 году после того, как Конституционный суд 8 месяцев ожидал избрания генерального прокурора, он признал закон неконституционным, а в нем было прописано ряд вещей, которые в виде поправок сегодня перекочевали и в новый закон.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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