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Кырнац: Конституционный суд Молдовы стал карманным институтом PAS
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Бывший член Высшего совета магистратуры рассказал, как желание сместить генерального прокурора страны материализовалось в принятие закона, и чьи интересы стал обслуживать Конституционный суд.
"Нынешняя власть хочет сместить генерального прокурора Александра Стояногло с поста - это не секрет. Ведь с самого начала она начала транслировать посредством неправительственных организаций мнение о несоответствии генеральным прокурором занимаемой должности. После этого высказались некоторые политики, заявив, что генеральный прокурор не рассматривал громкие дела в Республике Молдова", - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, адвокат и бывший член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.
После этого, продолжил Кырнац, министр юстиции Олеся Стамате заявила, что генерального прокурора господина Стояногло сместят с поста в течении двух месяцев. Эти действия материализовались в принятие изменений в закон о прокуратуре, которые предусматривают экзаменацию генерального прокурора или возбуждение против него дисциплинарных дел.
"Если на этом основании действия Стояногло оценят как несоответствующие, то его кандидатуру могут представить к увольнению с поста генерального прокурора Молдовы. На основании поправок к закону, против генерального прокурора также можно возбудить дисциплинарные дела с его последующим увольнением с должности", - считает адвокат.
Кырнац полагает, что, судя по скоординированности совместных действий, сейчас мы наблюдаем, как к политической игре правящей в Республике Молдова партии, присоединился и Конституционный суд, который в последнее время стал институтом PAS.
Стоит напомнить, что в 2020 году после того, как Конституционный суд 8 месяцев ожидал избрания генерального прокурора, он признал закон неконституционным, а в нем было прописано ряд вещей, которые в виде поправок сегодня перекочевали и в новый закон.
"Мы видим заявление Конституционного суда об отказе рассмотреть заявление генерального прокурора и двух депутатов парламента Республики Молдова, в которых речь идет о неконституционности нового закона о прокуратуре. Я считаю, что это политическое решение Конституционного суда, которое дает возможность актуальной власти организовать "соответствующую" оценку генерального прокурора", - заключил собеседник.