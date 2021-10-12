Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211012/mid-rf-obvineniya-45458285.html
В МИД РФ назвали "информационной войной" обвинения в завышении цен на газ
В МИД РФ назвали "информационной войной" обвинения в завышении цен на газ
Представитель российского МИД охарактеризовал обвинения США по поводу поставок газа как "бесстыдные"
2021-10-12T16:42+0300
2021-10-12T16:48+0300
россия
в мире
мид рф
цена на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31632956_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_3f427288af955712e131251d2b41ff55.jpg
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес РФ звучали и ранее, но все они являются частью информационной войны, которую ведет Запад.Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия пытается повлиять на стоимость голубого топлива ради запуска "Северного потока — 2".В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ru.sputnik.md/20211011/evrosoyuz-rossiyskyy-gaz-45438172.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31632956_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_96b28d9004d71e52fb833d6e63dfa54e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, мид рф, цена на газ

В МИД РФ назвали "информационной войной" обвинения в завышении цен на газ

16:42 12.10.2021 (обновлено: 16:48 12.10.2021)
192
© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
Представитель российского МИД охарактеризовал обвинения США по поводу поставок газа как "бесстыдные".
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов. <...> Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес РФ звучали и ранее, но все они являются частью информационной войны, которую ведет Запад.

"Нас всегда будут обвинять во всем, мы это знаем, но Москва последовательно работает для стабилизации энергетического рынка, не в наших интересах раскачивать эту лодку", – отметил Рябков.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия пытается повлиять на стоимость голубого топлива ради запуска "Северного потока — 2".
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа
Вчера, 23:25
145
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:58В парламенте появится новый депутат от PAS: о ком речь
18:28Нехватка газа и рост цен на уголь: в Гагаузии раскупили все дрова
17:59Стояногло и митинги: ситуацию в Молдове обсудили в эфире "Изолента Live"
17:30Гречаная представит парламент Молдовы на Евразийском женском форуме
17:01Авария в системе отопления в Кишиневе: улицы залило кипятком
16:42В МИД РФ назвали "информационной войной" обвинения в завышении цен на газ
16:13Депутат: Молдова не должна стать транзитной страной для реэкспорта оружия
15:45Кику – о газовых переговорах Спыну: "Газпром" – не офшор
15:25Эксперт ВОЗ: "Спутник V" - хорошая вакцина, надеемся, что ее одобрят
15:00РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
14:50Изменения от НАРЭ: торговцев топливом обяжут называть цены
14:25Гутерреш: из-за пандемии в мире растет уровень нищеты
14:00Авторские права на гимн Кишинева передадут: появится его новая версия
13:50Минздрав объяснил, зачем гражданам нужно всегда иметь при себе паспорт
13:25Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
13:00Подорожают ли дрова: уточняет агентство Moldsilva
12:55Парламенты Молдовы и ЕС подпишут совместный меморандум
12:37Продолжается рост цен на топливо: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:26Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности
12:15Украина столкнулась с газовым кризисом - СМИ