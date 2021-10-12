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В МИД РФ назвали "информационной войной" обвинения в завышении цен на газ
16:42 12.10.2021 (обновлено: 16:48 12.10.2021)
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© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
© Sputnik / Nataliya Seliverstova/
Представитель российского МИД охарактеризовал обвинения США по поводу поставок газа как "бесстыдные".
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов. <...> Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление", — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес РФ звучали и ранее, но все они являются частью информационной войны, которую ведет Запад.
"Нас всегда будут обвинять во всем, мы это знаем, но Москва последовательно работает для стабилизации энергетического рынка, не в наших интересах раскачивать эту лодку", – отметил Рябков.
Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия пытается повлиять на стоимость голубого топлива ради запуска "Северного потока — 2".
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.