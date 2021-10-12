https://ru.sputnik.md/20211012/mid-rf-obvineniya-45458285.html

В МИД РФ назвали "информационной войной" обвинения в завышении цен на газ

В МИД РФ назвали "информационной войной" обвинения в завышении цен на газ

Представитель российского МИД охарактеризовал обвинения США по поводу поставок газа как "бесстыдные"

2021-10-12T16:42+0300

2021-10-12T16:42+0300

2021-10-12T16:48+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес РФ звучали и ранее, но все они являются частью информационной войны, которую ведет Запад.Ранее в Вашингтоне заявили, что Россия пытается повлиять на стоимость голубого топлива ради запуска "Северного потока — 2".В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ru.sputnik.md/20211011/evrosoyuz-rossiyskyy-gaz-45438172.html

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в мире, мид рф, цена на газ