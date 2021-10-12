https://ru.sputnik.md/20211012/minzdrav-obyasnili-grazhdanam-nuzhno-vsegda-imet-pri-sebe-pasport-45449160.html

Минздрав объяснил, зачем гражданам нужно всегда иметь при себе паспорт

Минздрав объяснил, зачем гражданам нужно всегда иметь при себе паспорт

В Минздраве объяснили, почему граждане Молдовы должны иметь при себе паспорт в общественных местах, включая общественный транспорт.

2021-10-12T13:50+0300

2021-10-12T13:50+0300

2021-10-12T15:26+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. В Министерстве здравоохранения объяснили, почему всех граждан страны обязали иметь при себе удостоверяющие личность документы во время пребывания в общественных местах, включая общественный транспорт.Напомним, ранее появилось решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Согласно положениям документа в "Приложении 2", всем людям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры>>>"На период действия чрезвычайного положения в здравоохранении обязать всех обладателей документов, удостоверяющих личность, за исключением несовершеннолетних, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, копию такого документа или его фотографию в цифровом формате во время пребывания в общественных местах, включая общественный транспорт".Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности>>>Кроме этого, была установлена модель цифрового сертификата, который выдается Минздравом через автоматизированную информационную систему "Регистр прививок против COVID-19" на основании данных, предоставленных медицинскими учреждениями. Сертификат COVID-19 можно будет получить через электронный портал certificate-covid.gov.md.

https://ru.sputnik.md/20211011/sertifikat-covid-moldova-45428734.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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