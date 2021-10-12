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Минздрав объяснил, зачем гражданам нужно всегда иметь при себе паспорт
Минздрав объяснил, зачем гражданам нужно всегда иметь при себе паспорт
В Минздраве объяснили, почему граждане Молдовы должны иметь при себе паспорт в общественных местах, включая общественный транспорт.
2021-10-12T13:50+0300
2021-10-12T15:26+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. В Министерстве здравоохранения объяснили, почему всех граждан страны обязали иметь при себе удостоверяющие личность документы во время пребывания в общественных местах, включая общественный транспорт.Напомним, ранее появилось решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Согласно положениям документа в "Приложении 2", всем людям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры&gt;&gt;&gt;"На период действия чрезвычайного положения в здравоохранении обязать всех обладателей документов, удостоверяющих личность, за исключением несовершеннолетних, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, копию такого документа или его фотографию в цифровом формате во время пребывания в общественных местах, включая общественный транспорт".Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности&gt;&gt;&gt;Кроме этого, была установлена модель цифрового сертификата, который выдается Минздравом через автоматизированную информационную систему "Регистр прививок против COVID-19" на основании данных, предоставленных медицинскими учреждениями. Сертификат COVID-19 можно будет получить через электронный портал certificate-covid.gov.md.
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Юлия Липовая
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в молдове, граждане молдовы, паспорт, минздрав, граждане, граждане рм, минздрав молдовы

Минздрав объяснил, зачем гражданам нужно всегда иметь при себе паспорт

13:50 12.10.2021 (обновлено: 15:26 12.10.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariМолдавский паспорт
Молдавский паспорт - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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По данным представителей Минздрава, в случае нарушения эпидемиологических мер органам будет необходимо оперативно установить личность нарушителя.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. В Министерстве здравоохранения объяснили, почему всех граждан страны обязали иметь при себе удостоверяющие личность документы во время пребывания в общественных местах, включая общественный транспорт.

"На время действия ЧП в здравоохранении необходимо иметь при себе удостоверение личности или его копию на мобильном телефоне. Когда человек нарушает установленный режим, при вмешательстве контролирующих органов важно, чтобы личность была установлена, и IDNP помогает сотрудникам реагировать в таких случаях", - заявила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску на брифинге во вторник.

Напомним, ранее появилось решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Согласно положениям документа в "Приложении 2", всем людям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры>>>
"На период действия чрезвычайного положения в здравоохранении обязать всех обладателей документов, удостоверяющих личность, за исключением несовершеннолетних, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, копию такого документа или его фотографию в цифровом формате во время пребывания в общественных местах, включая общественный транспорт".
Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности>>>
Кроме этого, была установлена модель цифрового сертификата, который выдается Минздравом через автоматизированную информационную систему "Регистр прививок против COVID-19" на основании данных, предоставленных медицинскими учреждениями. Сертификат COVID-19 можно будет получить через электронный портал certificate-covid.gov.md.
COVID-сертификат - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
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