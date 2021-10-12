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https://ru.sputnik.md/20211012/mir-za-sutki-napadenie-v-chekhii-skandalnaya-vecherinka-zelenskogo-i-sboy-v-instagram-45439638.html
Мир за сутки: нападение в Чехии, скандальная вечеринка Зеленского и сбой в Instagram
Мир за сутки: нападение в Чехии, скандальная вечеринка Зеленского и сбой в Instagram
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите. 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T08:48+0300
2021-10-12T08:48+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Трагедия в чешском Тишнове: мужчина ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.Как сообщили в полиции, нападавший задержан. В свою очередь, муниципалитет Тишнова проинформировал жителей города в Faсebook о том, что "на Юнгманновой улице, согласно доступной информации произошло несчастье в семье, нападавший задержан, а полиция приступила к расследованию", и попросил соблюдать спокойствие.Партия Зеленского устроила закрытую вечеринку и оскандалиласьУкраинские пользователи Сети раскритиковали видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии "Слуга народа" во Львовской области, на которой присутствовал сам Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.Ранее телеканал "1+1" опубликовал репортаж со съезда партии. На кадрах можно увидеть, в том числе, церемонию вручения партийных "премий", а также закрытую вечеринку, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники.Публикация вызвала активный отклик украинских пользователей в комментариях под соответствующим видео в YouTube."Жлобство 80 уровня", - заявил пользователь Dmytro Koval'ov."Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать", - посетовала Mironova Svetlana."Пир во время чумы!" – возмутился Pesotto25."Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило", - написала Olha Hohol."Нет слов… Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор!" – выразила негодование Ольга Зима."Чтобы это выслушать, нужно иметь крепкую нервную систему. Зашквар. До чего мы дошли, с этими паралитиками", - добавила Татьяна Олейник."А почему они без масок! В разгар эпидемии — это недопустимо!" - заметила Ксения Любимова.Instagram дал сбой сразу в нескольких странах мираПользователи Instagram столкнулись с серьезными неполадками в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов, пишет РИА Новости.Проблемы с соцсетью начались около 22 часов. О них сообщили владельцы аккаунтов из США, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канады. Жалобы есть и в России.Большинство пользователей выразили недовольство работой приложения, отмечались и сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе веб-сайта.Неполадки с приложением нередко фиксируют в последнее время. Масштабный сбой в работе Instagram, а также Facebook и WhatsApp произошел 4 октября, он продолжался несколько часов. Для компании Facebook, которой принадлежат все три соцсети, это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Ее стоимость на бирже снизилась на фоне технических проблем.
https://ru.sputnik.md/20210924/merkel-ptichem-zoopark-45015497.html
https://ru.sputnik.md/20211004/sboy-skolko-poteryala-mirovaya-ekonomika-i-tsukerberg-iz-za-problem-s-facebook-45262820.html
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в мире, украина, чехия

Мир за сутки: нападение в Чехии, скандальная вечеринка Зеленского и сбой в Instagram

08:48 12.10.2021
230
© AP Photo / CKT / Dalibor GluckЧешская полиция
Чешская полиция - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / CKT / Dalibor Gluck
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Трагедия в чешском Тишнове: мужчина ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
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Как сообщили в полиции, нападавший задержан.
"Мужчина ранил шесть человек, нанеся им ранения режущего и колющего характера. Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, все раненые развезены по больницам (находящегося неподалеку) краевого центра Брно. Нападавший задержан. На месте происшествия работает следственная группа", - представитель полиции Давид Халоупка..
В свою очередь, муниципалитет Тишнова проинформировал жителей города в Faсebook о том, что "на Юнгманновой улице, согласно доступной информации произошло несчастье в семье, нападавший задержан, а полиция приступила к расследованию", и попросил соблюдать спокойствие.

Партия Зеленского устроила закрытую вечеринку и оскандалилась

Украинские пользователи Сети раскритиковали видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии "Слуга народа" во Львовской области, на которой присутствовал сам Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
Ранее телеканал "1+1" опубликовал репортаж со съезда партии. На кадрах можно увидеть, в том числе, церемонию вручения партийных "премий", а также закрытую вечеринку, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники.
Публикация вызвала активный отклик украинских пользователей в комментариях под соответствующим видео в YouTube.
"Жлобство 80 уровня", - заявил пользователь Dmytro Koval'ov.
"Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать", - посетовала Mironova Svetlana.
"Пир во время чумы!" – возмутился Pesotto25.
"Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило", - написала Olha Hohol.
"Нет слов… Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор!" – выразила негодование Ольга Зима.
"Чтобы это выслушать, нужно иметь крепкую нервную систему. Зашквар. До чего мы дошли, с этими паралитиками", - добавила Татьяна Олейник.
"А почему они без масок! В разгар эпидемии — это недопустимо!" - заметила Ксения Любимова.

Instagram дал сбой сразу в нескольких странах мира

Пользователи Instagram столкнулись с серьезными неполадками в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов, пишет РИА Новости.
Проблемы с соцсетью начались около 22 часов. О них сообщили владельцы аккаунтов из США, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канады. Жалобы есть и в России.
Social media - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
Общество
Дорогой сбой - сколько потеряла мировая экономика и Цукерберг из-за проблем с Facebook
4 октября, 22:12
467
Большинство пользователей выразили недовольство работой приложения, отмечались и сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе веб-сайта.
Неполадки с приложением нередко фиксируют в последнее время. Масштабный сбой в работе Instagram, а также Facebook и WhatsApp произошел 4 октября, он продолжался несколько часов. Для компании Facebook, которой принадлежат все три соцсети, это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Ее стоимость на бирже снизилась на фоне технических проблем.
000000
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