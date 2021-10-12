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https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-dokladchiki-pase-45462684.html
В Молдове находятся докладчики ПАСЕ: каковы цели визита
В Молдове находятся докладчики ПАСЕ: каковы цели визита
В Молдове находятся докладчики ПАСЕ, что они выясняют и с кем встретятся
2021-10-12T23:09+0300
2021-10-12T23:09+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Докладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находятся с визитом в Кишиневе в период с 12 по 16 октября, сообщили в пресс-службе парламента. В состав делегации вошли докладчики по мониторингу выполнения Молдовой обязательств Инес Либина-Игнир (Литва), Пьер-Ален Фриде (Швейцария), а также секретарь комиссии по мониторингу Сильви Айфолдер. В повестке дискуссий вопросы, связанные с последними политическими событиями в стране, планом действий правительства, реформы, а также процесс урегулирования приднестровского конфликта.Члены делегации проведут встречи с председателем парламента Игорем Гросу, а также с представителями парламентских фракций.
https://ru.sputnik.md/20211012/kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-assotsiatsii-moldova-es-45444100.html
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в молдове, молдова, пасе

В Молдове находятся докладчики ПАСЕ: каковы цели визита

23:09 12.10.2021
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© Sputnik / Dominique Boutin / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Главное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Dominique Boutin
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В повестке визита много политических вопросов, а также оценка выполнений Молдовой обязательств.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Докладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находятся с визитом в Кишиневе в период с 12 по 16 октября, сообщили в пресс-службе парламента.
В состав делегации вошли докладчики по мониторингу выполнения Молдовой обязательств Инес Либина-Игнир (Литва), Пьер-Ален Фриде (Швейцария), а также секретарь комиссии по мониторингу Сильви Айфолдер.
Европейский парламент - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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В повестке дискуссий вопросы, связанные с последними политическими событиями в стране, планом действий правительства, реформы, а также процесс урегулирования приднестровского конфликта.
Члены делегации проведут встречи с председателем парламента Игорем Гросу, а также с представителями парламентских фракций.
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