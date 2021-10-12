https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-dokladchiki-pase-45462684.html

В Молдове находятся докладчики ПАСЕ: каковы цели визита

В Молдове находятся докладчики ПАСЕ: каковы цели визита

В Молдове находятся докладчики ПАСЕ, что они выясняют и с кем встретятся

2021-10-12T23:09+0300

2021-10-12T23:09+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Докладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находятся с визитом в Кишиневе в период с 12 по 16 октября, сообщили в пресс-службе парламента. В состав делегации вошли докладчики по мониторингу выполнения Молдовой обязательств Инес Либина-Игнир (Литва), Пьер-Ален Фриде (Швейцария), а также секретарь комиссии по мониторингу Сильви Айфолдер. В повестке дискуссий вопросы, связанные с последними политическими событиями в стране, планом действий правительства, реформы, а также процесс урегулирования приднестровского конфликта.Члены делегации проведут встречи с председателем парламента Игорем Гросу, а также с представителями парламентских фракций.

https://ru.sputnik.md/20211012/kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-assotsiatsii-moldova-es-45444100.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, пасе