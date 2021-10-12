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Депутат: Молдова не должна стать транзитной страной для реэкспорта оружия
Депутат: Молдова не должна стать транзитной страной для реэкспорта оружия
Депутат обратил внимание на пробелы в законодательстве, которые позволяют реэкспортировать оружие из Молдовы
2021-10-12T16:13+0300
2021-10-12T16:13+0300
общество
в молдове
молдова
лилиан карп
оружие
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Пробелы в законодательстве Молдовы позволяют проводить реэкспорт оружия из страны. Об этом заявил на брифинге депутат и председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.По его словам, используя недоработки законодательства, Молдову могут "использовать в качестве транзитной страны, откуда партии оружия вывозят в страны, где действуют запреты стороны Европейского Союза". Карп рассказал, что этот вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии. По итогам заседания члены комиссии предложили изменить правовую базу регулирования режима оружия и боеприпасов гражданского назначения, а именно некоторые положения Закона № 130 о категориях оружия. По данным Карпа, Министерство обороны зарегистрировало соответствующий законопроект. Его рассмотрение ожидается на ближайшем заседании правительства Молдовы 13 октября.
https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalis-zaslushat-ministra-oborony-postavki-oruzhiya-iz-ssha-45157963.html
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в молдове, молдова, лилиан карп, оружие

Депутат: Молдова не должна стать транзитной страной для реэкспорта оружия

16:13 12.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Депутат парламента обратил внимание на пробелы в законодательстве, которые позволяют реэкспортировать оружие из Молдовы в соседние страны, где есть запреты со стороны ЕС.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Пробелы в законодательстве Молдовы позволяют проводить реэкспорт оружия из страны. Об этом заявил на брифинге депутат и председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.
По его словам, используя недоработки законодательства, Молдову могут "использовать в качестве транзитной страны, откуда партии оружия вывозят в страны, где действуют запреты стороны Европейского Союза".
Карп рассказал, что этот вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии.

"Эти пробелы в законах могут вовлечь Молдову в международный скандал. Например, если государство, где производят вооружение, находится в конфликте с соседней страной и не имеет возможности импортировать в нее оружие из-за запрета, Молдова могла бы быть посредником в этих поставках. Это могло бы вызвать большой скандал", – объяснил глава комиссии.

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По итогам заседания члены комиссии предложили изменить правовую базу регулирования режима оружия и боеприпасов гражданского назначения, а именно некоторые положения Закона № 130 о категориях оружия.
По данным Карпа, Министерство обороны зарегистрировало соответствующий законопроект. Его рассмотрение ожидается на ближайшем заседании правительства Молдовы 13 октября.
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