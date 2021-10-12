https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-reeksport-oruzhiya-45455613.html

Депутат: Молдова не должна стать транзитной страной для реэкспорта оружия

Депутат: Молдова не должна стать транзитной страной для реэкспорта оружия

Депутат обратил внимание на пробелы в законодательстве, которые позволяют реэкспортировать оружие из Молдовы

2021-10-12T16:13+0300

2021-10-12T16:13+0300

2021-10-12T16:13+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Пробелы в законодательстве Молдовы позволяют проводить реэкспорт оружия из страны. Об этом заявил на брифинге депутат и председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.По его словам, используя недоработки законодательства, Молдову могут "использовать в качестве транзитной страны, откуда партии оружия вывозят в страны, где действуют запреты стороны Европейского Союза". Карп рассказал, что этот вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии. По итогам заседания члены комиссии предложили изменить правовую базу регулирования режима оружия и боеприпасов гражданского назначения, а именно некоторые положения Закона № 130 о категориях оружия. По данным Карпа, Министерство обороны зарегистрировало соответствующий законопроект. Его рассмотрение ожидается на ближайшем заседании правительства Молдовы 13 октября.

https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalis-zaslushat-ministra-oborony-postavki-oruzhiya-iz-ssha-45157963.html

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в молдове, молдова, лилиан карп, оружие