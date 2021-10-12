https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-riskuet-ostatsya-bez-unikalnogo-turobekta--bunkerov-v-olishkanakh-45442369.html

Секретные военные бункеры в Молдове могут навсегда исчезнуть

Секретные военные бункеры в Молдове могут навсегда исчезнуть

Видео военных бункеров в лесу Молдовы близ села Олишканы, построенных в советские годы, – проект, который был совершенно секретным

2021-10-12T10:45+0300

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Строившиеся в советские годы военные бункеры в лесу близ села Олишканы Шолданештского района могут стать лишь историей, если работы по сносу будут завершены. Соответствующая деятельность выполняется частной компанией. Руководитель лесоводческого предприятия в Шолданештах Анатолие Кожокарь считает, что работы ведутся незаконно, так как компания стала осуществлять деятельность на объекте с нарушениями, а договор на снос истек еще в 2009 году.С 2015 года представители лесоводческого предприятия в Шолданештах судятся с указанной фирмой. Кожокарь в комментарии Sputnik Молдова отметил, что обратился во все возможные структуры, чтобы решить существующий конфликт, но никакого ответа до сих пор не получил. Более того, как отметил собеседник, все эти годы компании, занимавшиеся работами по сносу, несколько раз менялись, а их администраторами были родственники.По словам Кожокаря, возглавляемое им предприятие намерено спасти военный объект и законсервировать его, чтобы туристы получили возможность его посещать.Бункеры в Олишканах и раньше привлекали тех, кто жаждет риска. Влогеры из Кагула Дину Боештяну и Александру Малдур решили исследовать подземные постройки и спустились на нижние уровни, чтобы снять, как бункеры выглядят внутри. Молодые люди отправились в Олишканы в августе 2020 года, когда на объекте еще не присутствовали представители компании, занимавшейся сносом. Сейчас же охранник фирмы сообщает всем прибывшим, что территория является частной, и запрещает людям проходить через нее. Однако когда представители этой компании увидели съемочную группу Sputnik, сразу исчезли.Из-за проводимых работ сейчас в бункеры почти невозможно попасть без специального оборудования. Однако команде Sputnik Молдова удалось снять несколько этажей, а видеоблогеры Дину Боештяну и Александру Малдур спустились на те уровни, которые сейчас практически затоплены.Чтобы узнать историю появления бункеров и строительства военной базы, мы поговорили с директором Военного музея Серджиу Катарага. Он рассказал, что объекты возводились для размещения резервного командования. Проект был секретным, а тех, кто знал его истинное назначение, можно было пересчитать по пальцам.Военные бункеры в Олишканах – это 13 этажей под землей. Бетонные стены в них покрыты толстым слоем железа. Строительство военной базы началось в 1984 году. Здесь должны были развернуть резервный командный пункт штаба Юго-Западного управления Генерального штаба Вооруженных сил Варшавского договора. При строительстве стратегического объекта советские власти использовали материалы высочайшего качества. В 1991 году из-за распада Советского Союза реализацию проекта прервали, строительные работы так и не были завершены.Хотя лес в Олишканах, где расположены бункеры, находится в ведении лесоводческого хозяйства Шолданешт, а мэрия села не имеет прямого отношения к базе, примар населенного пункта Адела Шаптефраць рассказала, что хотела бы сохранения объекта. По ее словам, местные власти должны помогать развитию туризма, и именно данный военный объект мог бы способствовать этому, потому что, как утверждает Шаптефраць, он является уникальным в Молдове.

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