https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-spisok-produktov-zhivotnovodstva-rynok-es-45442731.html
Молдова надеется расширить экспорт в ЕС продуктов животноводства
Молдова надеется расширить экспорт в ЕС продуктов животноводства
Молдова рассчитывает расширить список продуктов животноводства на рынок ЕС
2021-10-12T11:15+0300
2021-10-12T11:15+0300
2021-10-12T11:15+0300
экономика
в молдове
молдова
европейский союз
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подтвердило, что Молдова намерена расширить список продуктов животноводства, предназначенных на экспорт в Евросоюз. Как отметили в ANSA, этому вопросу было посвящено заключительное мероприятие в онлайн-формате аудиторской миссии Молдовы, проведенной аудиторами Генерального директората по здравоохранению и защите потребителей Европейской комиссии.Миссия должна была оценить уровень проведения проверок качества продуктов животноводства, а также ветеринарных препаратов.На заседании представили предварительные выводы и рекомендации.Гендиректор ANSA Раду Мустяца на заседании поблагодарил всех аудиторов за приложенные усилия.Аудиторская миссия работала с 27 сентября по 8 октября 2021 года в онлайн-формате.
https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html
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в молдове, молдова, европейский союз
Молдова надеется расширить экспорт в ЕС продуктов животноводства
В Молдове аудиторская миссия провела проверки, чтобы оценить внедрение в республике контроля продуктов животного происхождения.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подтвердило, что Молдова намерена расширить список продуктов животноводства, предназначенных на экспорт в Евросоюз.
Как отметили в ANSA, этому вопросу было посвящено заключительное мероприятие в онлайн-формате аудиторской миссии Молдовы, проведенной аудиторами Генерального директората по здравоохранению и защите потребителей Европейской комиссии.
Миссия должна была оценить уровень проведения проверок качества продуктов животноводства, а также ветеринарных препаратов.
На заседании представили предварительные выводы и рекомендации.
Гендиректор ANSA Раду Мустяца на заседании поблагодарил всех аудиторов за приложенные усилия.
"Мы также признательны Европейской комиссии за постоянную поддержку, которую она оказывает нашей стране", - отметил Мустяца.
Аудиторская миссия работала с 27 сентября по 8 октября 2021 года в онлайн-формате.