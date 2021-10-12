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Молдова надеется расширить экспорт в ЕС продуктов животноводства
Молдова надеется расширить экспорт в ЕС продуктов животноводства
Молдова рассчитывает расширить список продуктов животноводства на рынок ЕС
2021-10-12T11:15+0300
2021-10-12T11:15+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подтвердило, что Молдова намерена расширить список продуктов животноводства, предназначенных на экспорт в Евросоюз. Как отметили в ANSA, этому вопросу было посвящено заключительное мероприятие в онлайн-формате аудиторской миссии Молдовы, проведенной аудиторами Генерального директората по здравоохранению и защите потребителей Европейской комиссии.Миссия должна была оценить уровень проведения проверок качества продуктов животноводства, а также ветеринарных препаратов.На заседании представили предварительные выводы и рекомендации.Гендиректор ANSA Раду Мустяца на заседании поблагодарил всех аудиторов за приложенные усилия.Аудиторская миссия работала с 27 сентября по 8 октября 2021 года в онлайн-формате.
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в молдове, молдова, европейский союз

Молдова надеется расширить экспорт в ЕС продуктов животноводства

11:15 12.10.2021
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму
Коровы на территории животноводческого хозяйства Партизан в Крыму - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Молдове аудиторская миссия провела проверки, чтобы оценить внедрение в республике контроля продуктов животного происхождения.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подтвердило, что Молдова намерена расширить список продуктов животноводства, предназначенных на экспорт в Евросоюз.
Как отметили в ANSA, этому вопросу было посвящено заключительное мероприятие в онлайн-формате аудиторской миссии Молдовы, проведенной аудиторами Генерального директората по здравоохранению и защите потребителей Европейской комиссии.
Миссия должна была оценить уровень проведения проверок качества продуктов животноводства, а также ветеринарных препаратов.
На заседании представили предварительные выводы и рекомендации.
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Гендиректор ANSA Раду Мустяца на заседании поблагодарил всех аудиторов за приложенные усилия.

"Мы также признательны Европейской комиссии за постоянную поддержку, которую она оказывает нашей стране", - отметил Мустяца.

Аудиторская миссия работала с 27 сентября по 8 октября 2021 года в онлайн-формате.
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