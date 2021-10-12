https://ru.sputnik.md/20211012/moldsilva-okazhet-pomosch-naselenyu-drovami-45447329.html

Подорожают ли дрова: уточняет агентство Moldsilva

Подорожают ли дрова: уточняет агентство Moldsilva

Агентство Moldsilva поможет населенью с дровами в холодный период года

2021-10-12T13:00+0300

2021-10-12T13:00+0300

2021-10-12T13:15+0300

общество

в молдове

молдова

агентство "молдсилва"

дрова

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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Агентство Moldsilva начало кампанию по обеспечению населения дровами - цены на них не вырастут, сообщает пресс-служба. Как уточнили в агентстве, приоритеты при реализации дров, заготовленных после выполнения лесохозяйственных работ, будут следующими: Чтобы повысить эффективность процесса обеспечения населения дровами, Moldsilva направило во все органы местного публичного управления (районный уровень) необходимую и подробную информацию. Руководители подведомственных лесных хозяйств будут организовывать встречи с участием сообществ и местных властей, чтобы выработать необходимые меры. С этой же целью у административно-территориальных единиц запросят централизованный список потенциальных получателей.Moldsilva подтверждает готовность сотрудничать в обеспечении граждан дровами в холодное время года, но предупреждает, что приоритетный режим и неизменные цены доступны только на складах государственных лесхозов, подведомственных специализированному агентству.Любые другие предложения и разнообразие цен, предлагаемых на рынке, являются исключительным объектом деятельности частных экономических агентов.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.Также 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах. Так произошло потому, что контракт был продлен в последний момент и было невозможно законтрактовать на октябрь достаточный объем газа для транспортировки через Украину.В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа или перейти на альтернативное топливо.

https://ru.sputnik.md/20211011/peregovory-moldova-gaz-tsena-kontrakt-45435370.html

https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-varianty-postavki-gaza-45428336.html

https://ru.sputnik.md/20211006/glava-moldovagaz-davlenie-nizkoe-situatsiya-kontroli-45311598.html

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в молдове, молдова, агентство "молдсилва", дрова