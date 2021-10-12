https://ru.sputnik.md/20211012/nare-vneslo-izmeneniya-metodologiyu-rascheta-tsen-na-nefteprodukty-45453788.html

Изменения от НАРЭ: торговцев топливом обяжут называть цены

Изменения от НАРЭ: торговцев топливом обяжут называть цены

НАРЭ внесло изменения в методологию расчета цен на нефтепродукты

2021-10-12T14:50+0300

2021-10-12T14:50+0300

2021-10-12T14:50+0300

экономика

в молдове

молдова

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Торгующие топливом предприниматели будут обязаны оповещать Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) о ценах, которые введут на следующий день при розничной продаже всех видов нефтепродуктов. Такое изменение было внесено в Методологию расчета и применения цен на нефтепродукты на заседании НАРЭ во вторник. Как решили в ведомстве, информацию нужно будет представлять каждый рабочий день до 16.00, для каждой автозаправочной станции. Данные необходимо будет загружать через электронную платформу, разработанную агентством.Авторы изменений ставят перед собой цель предоставить потребителям простой инструмент для выбора наиболее выгодного поставщика автомобильного топлива в той или иной зоне.Как напомнили в агентстве, закон о рынке нефтепродуктов предусматривает, что операторы вправе продавать в розницу и другие виды нефтепродуктов, помимо тех, для которых установлены предельные цены, но при условии продажи на той же автозаправочной станции и основных нефтепродуктов стандартного типа. То есть, если на заправке нет бензина с октановым числом 95, то там не допускается продажа других типов бензина, например, с октановым числом 98 или с различными добавками.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости продукта.

https://ru.sputnik.md/20211012/prodolzhaetsya-rost-tsen-toplivo-nare-maksimalnye-tarify-45448249.html

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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике