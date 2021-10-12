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Наводнения в Китае унесли жизни не менее 15 человек
Наводнения в Китае унесли жизни не менее 15 человек
В китайской провинции Шаньси не прекращаются ливни. 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T09:45+0300
2021-10-12T09:45+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Продолжительные дожди и наводнения в китайской северной провинции Шаньси привели к гибели не менее 15 человек, при этом трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй, его цитирует РИА Новости.Согласно сообщению властей, со 2 по 7 октября в провинции произошел самый сильный осенний паводок со всю историю метеорологических наблюдений, во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.Ранее министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили более 12,4 миллиона долларов на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Шаньси и Шэньси. Помимо этого, как минимум 14 крупных китайских компаний направили помощь пострадавшей от наводнений провинции Шаньси на общую сумму 415 миллионов юаней (около 64,4 миллиона долларов).
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в мире, китай, наводнение

Наводнения в Китае унесли жизни не менее 15 человек

09:45 12.10.2021
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© REUTERS / STRINGERЖители расчищают двор жилого дома после проливных дождей в провинции Шаньси, Китай
Жители расчищают двор жилого дома после проливных дождей в провинции Шаньси, Китай - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / STRINGER
В китайской провинции Шаньси не прекращаются ливни.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Продолжительные дожди и наводнения в китайской северной провинции Шаньси привели к гибели не менее 15 человек, при этом трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй, его цитирует РИА Новости.
"Проливные дожди привели к тому, что в 11 городах и 76 уездах провинции 1 757 100 человек оказались в зоне бедствия, 15 человек погибли, трое пропали без вести, экстренно эвакуированы 120,1 тысячи человек, более 19,5 тысяч построек разрушены, 18,2 тысячи получили серьезные повреждения, прямой экономический ущерб оценивается в 5,03 миллиарда юаней (почти 780 миллионов долларов)", - заявил Ван Цижуй.
Согласно сообщению властей, со 2 по 7 октября в провинции произошел самый сильный осенний паводок со всю историю метеорологических наблюдений, во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.
Ранее министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили более 12,4 миллиона долларов на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Шаньси и Шэньси. Помимо этого, как минимум 14 крупных китайских компаний направили помощь пострадавшей от наводнений провинции Шаньси на общую сумму 415 миллионов юаней (около 64,4 миллиона долларов).
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