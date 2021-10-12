https://ru.sputnik.md/20211012/navodneniya-v-kitae-unesli-zhizni-ne-menee-15-chelovek-45441534.html

Наводнения в Китае унесли жизни не менее 15 человек

Наводнения в Китае унесли жизни не менее 15 человек

В китайской провинции Шаньси не прекращаются ливни. 12.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-12T09:45+0300

2021-10-12T09:45+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Продолжительные дожди и наводнения в китайской северной провинции Шаньси привели к гибели не менее 15 человек, при этом трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй, его цитирует РИА Новости.Согласно сообщению властей, со 2 по 7 октября в провинции произошел самый сильный осенний паводок со всю историю метеорологических наблюдений, во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.Ранее министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили более 12,4 миллиона долларов на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Шаньси и Шэньси. Помимо этого, как минимум 14 крупных китайских компаний направили помощь пострадавшей от наводнений провинции Шаньси на общую сумму 415 миллионов юаней (около 64,4 миллиона долларов).

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в мире, китай, наводнение