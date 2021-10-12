https://ru.sputnik.md/20211012/parlamenty-moldovy-i-es-podpishut-sovmestnyy-memorandum--45445475.html
Парламенты Молдовы и ЕС подпишут совместный меморандум
Парламенты Молдовы и ЕС подпишут совместный меморандум
Парламенты Молдовы и ЕС подпишут совместный меморандум
2021-10-12T12:55+0300
2021-10-12T12:55+0300
2021-10-12T12:55+0300
политика
в молдове
игорь гросу
парламент
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Законодательный форум Республики Молдова и Европейский парламент (ЕП) подпишут Меморандум о взаимопонимании, в документе будут отражены совместные действия в нескольких областях, об этом во вторник сообщила пресс-служба парламента.Подписание документа на встрече в Кишиневе согласовали председатель парламента Игорь Гросу и депутат Европарламента от Румынии, докладчик ЕП по Республике Молдова Драгош Тудораке, который находится с официальным визитом в нашей стране. Меморандум станет важным политическим сигналом в отношениях Молдовы с ЕС, - отметил Игорь Гросу, поблагодарив ЕП за постоянную поддержку.Собеседники также рассмотрели проекты, которые молдавский законодательный форум внедряет при поддержке ЕС. Евродепутат выразил готовность и впредь содействовать росту эффективности административных процессов в парламенте РМ.
https://ru.sputnik.md/20210930/grosu-vstretilsya-shtaynmayerom-es-strategicheskiy-partner-moldovy-45153383.html
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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в молдове, игорь гросу, парламент
Парламенты Молдовы и ЕС подпишут совместный меморандум
В Молдове с официальным визитом находится представитель Европарламента.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Законодательный форум Республики Молдова и Европейский парламент (ЕП) подпишут Меморандум о взаимопонимании, в документе будут отражены совместные действия в нескольких областях, об этом во вторник сообщила пресс-служба парламента.
Подписание документа на встрече в Кишиневе согласовали председатель парламента Игорь Гросу и депутат Европарламента от Румынии, докладчик ЕП по Республике Молдова Драгош Тудораке, который находится с официальным визитом в нашей стране.
Меморандум станет важным политическим сигналом в отношениях Молдовы с ЕС, - отметил Игорь Гросу, поблагодарив ЕП за постоянную поддержку.
"Спасибо за постоянную поддержку, которую Европейский парламент оказывает Республике Молдова в процессе модернизации и развития, а также европейской интеграции. Подписание меморандума позволит нам активизировать наш диалог по нескольким ключевым направлениям", - заявил спикер.
Собеседники также рассмотрели проекты, которые молдавский законодательный форум внедряет при поддержке ЕС. Евродепутат выразил готовность и впредь содействовать росту эффективности административных процессов в парламенте РМ.