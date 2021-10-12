https://ru.sputnik.md/20211012/pas-deputat-45461536.html

В парламенте появится новый депутат от PAS: о ком речь

В парламенте появится новый депутат от PAS: о ком речь

Центризбирком направил в Конституционный суд запрос об утверждении мандата нового депутата

2021-10-12T18:58+0300

2021-10-12T18:58+0300

2021-10-12T19:04+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала в Конституционный суд Молдовы запрос об утверждении мандата депутата. В ходе заседания во вторник члены Центризбиркома приняли к сведению появление свободного мандата депутата парламента Молдовы, закрепленного за Партией "Действие и солидарность" (PAS). В соответствии с положениями закона, члены ЦИК решили предложить Конституционному суду утвердить мандат депутата парламента следующему кандидату по списку политформирования – Виталию Гавроуку.Он займет место ушедшего из законодательного органа Игоря Талмазана, которого ранее назначили директором Таможенной службы. Члены ЦИК также утвердили мандаты советников пяти муниципальных, городских и районных советов.

https://ru.sputnik.md/20211007/esche-odin-deputat-pas-sdal-svoy-mandat-45335168.html

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