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Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности
Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности
К необходимости носить маски в общественных местах добавилось требование иметь при себе документы. 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T12:26+0300
2021-10-12T12:45+0300
коронавирус
маски
национальное агентство общественного здоровья
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Очередное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязывает граждан носить при себе удостоверяющий личность документ или его копию в общественных местах и транспорте. Это решение, следуя логике, должно облегчить правоохранительным и контролирующим органам привлечение к ответственности нарушителей мер по профилактике и предупреждению распространения коронавируса.В понедельник, 11 октября, на сайте правительства было опубликовано очередное решение НЧКОЗ от 8 октября 2021 года. Своим решением комиссия утвердила образец долгожданного COVID-сертификата и внесла некоторые поправки в антикоронавирусные нормы и правила. Отдельным пунктом решение устанавливает компетенцию государственных органов по контролю за соблюдением принятых комиссией ограничений.Удостоверение личности в новом решении НЧКОЗ упоминается дважды.В самом первом пункте решения говорится о необходимости предоставления удостоверения личности, его копии или фотокопии в электронном виде вместе с сертификатом вакцинации.В приложении 2 к документу устанавливается обязательство для всех граждан, находящихся в общественных местах, иметь при себе удостоверение личности, его копию или фотокопию в электронном виде (в последнем случае речь идет о фотографии удостоверения, которую можно показать на телефоне или другом электронном устройстве).Учитывая, что все приложение 2 к решению комиссии от 8 октября посвящено контролю и компетенции государственных органов по применению санкций за нарушения решений НЧКОЗ, очевидно, что обязательство иметь при себе удостоверение личности введено, чтобы компетентным органам было проще установить личность и привлечь к ответственности нарушителя антиэпидемиологических ограничений.Более того, компетентные органы в соответствии с решением обязаны каждые 14 дней отчитываться перед НЧКОЗ о предпринятых мерах по контролю за соблюдением решений комиссии.За что штрафСогласно Кодексу о правонарушениях, несоблюдение положений/мер по профилактике, предупреждению и/или борьбе с эпидемическими заболеваниями влечет наложение штрафа в в размере от 40 до 100 условных единиц (от 800 до 5000 леев).Повторное совершение того же правонарушения в течение того же календарного года обойдется в 300 - 500 условных единиц (15 000 - 25 000 леев).Такие штрафы НЧКОЗ считает необходимым применять за:Что если паспорта нетСпециальной ответственности за отсутствие при себе удостоверяющих личность документов в законодательстве нет.Формально, раз обязанность носить при себе документы установлена НЧКОЗ и является одной из “мер общественного здоровья”, установленных компетентными органами, за нее можно выписать штраф, в соответствии с той же статьей 76.1 Кодекса о правонарушениях. Но применение санкции в этом случае все же будет выглядеть как явное злоупотребление властей и вряд ли будет применяться таким образом.Однако представители правоохранительных органов и без решения НЧКОЗ имеют право потребовать у гражданина удостоверяющие личность документы.А в случае обоснованных подозрений в совершении правонарушения (отсутствия маски в закрытом общественном месте, например) при невозможности установления личности лица, и если исчерпаны все меры к установлению личности, полиция вправе задержать человека на три часа для выяснения личности и привлечения к ответственности.Видимо для того, чтобы не прибегать к подобным процедурам и иметь возможность привлекать к ответственности нарушителей противоэпидемиологических мер, в решение НЧКОЗ был добавлен пункт об обязательном ношении документов.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211011/novye-antikovidnye-mery-45434663.html
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https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-zadeystvuyut-poslednyuyu-bolnitsu-profilem-covid-19-45414292.html
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Евгений Чебан
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маски, национальное агентство общественного здоровья

Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности

12:26 12.10.2021 (обновлено: 12:45 12.10.2021)
273
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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К необходимости носить маски в общественных местах добавилось требование иметь при себе документы.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Очередное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) обязывает граждан носить при себе удостоверяющий личность документ или его копию в общественных местах и транспорте. Это решение, следуя логике, должно облегчить правоохранительным и контролирующим органам привлечение к ответственности нарушителей мер по профилактике и предупреждению распространения коронавируса.
В понедельник, 11 октября, на сайте правительства было опубликовано очередное решение НЧКОЗ от 8 октября 2021 года. Своим решением комиссия утвердила образец долгожданного COVID-сертификата и внесла некоторые поправки в антикоронавирусные нормы и правила. Отдельным пунктом решение устанавливает компетенцию государственных органов по контролю за соблюдением принятых комиссией ограничений.
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Удостоверение личности в новом решении НЧКОЗ упоминается дважды.
В самом первом пункте решения говорится о необходимости предоставления удостоверения личности, его копии или фотокопии в электронном виде вместе с сертификатом вакцинации.
В приложении 2 к документу устанавливается обязательство для всех граждан, находящихся в общественных местах, иметь при себе удостоверение личности, его копию или фотокопию в электронном виде (в последнем случае речь идет о фотографии удостоверения, которую можно показать на телефоне или другом электронном устройстве).

"На период действия чрезвычайного положения в здравоохранении все обладатели документов, удостоверяющих личность, за исключением несовершеннолетних, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, копию такого документа или его фотографию в цифровом формате во время пребывания в общественных местах, включая общественный транспорт", - говорится в решении.

Учитывая, что все приложение 2 к решению комиссии от 8 октября посвящено контролю и компетенции государственных органов по применению санкций за нарушения решений НЧКОЗ, очевидно, что обязательство иметь при себе удостоверение личности введено, чтобы компетентным органам было проще установить личность и привлечь к ответственности нарушителя антиэпидемиологических ограничений.
Более того, компетентные органы в соответствии с решением обязаны каждые 14 дней отчитываться перед НЧКОЗ о предпринятых мерах по контролю за соблюдением решений комиссии.

За что штраф

Согласно Кодексу о правонарушениях, несоблюдение положений/мер по профилактике, предупреждению и/или борьбе с эпидемическими заболеваниями влечет наложение штрафа в в размере от 40 до 100 условных единиц (от 800 до 5000 леев).
Повторное совершение того же правонарушения в течение того же календарного года обойдется в 300 - 500 условных единиц (15 000 - 25 000 леев).
Такие штрафы НЧКОЗ считает необходимым применять за:
отсутствие защитных масок во всех закрытых общественных местах, включая общественный транспорт, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние не менее 1 (одного) метра. Маска должна закрывать и рот, и нос;
соблюдение физического расстояния между людьми не менее одного метра, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте;
за необеспечение безопасных условий для деятельности на рабочем месте;
за необеспечение выполнения норм и правил установленных НЧКОЗ для предприятий общепита, сферы услуг, торговых центров и т.п.

Что если паспорта нет

Специальной ответственности за отсутствие при себе удостоверяющих личность документов в законодательстве нет.
Формально, раз обязанность носить при себе документы установлена НЧКОЗ и является одной из “мер общественного здоровья”, установленных компетентными органами, за нее можно выписать штраф, в соответствии с той же статьей 76.1 Кодекса о правонарушениях. Но применение санкции в этом случае все же будет выглядеть как явное злоупотребление властей и вряд ли будет применяться таким образом.
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Однако представители правоохранительных органов и без решения НЧКОЗ имеют право потребовать у гражданина удостоверяющие личность документы.
А в случае обоснованных подозрений в совершении правонарушения (отсутствия маски в закрытом общественном месте, например) при невозможности установления личности лица, и если исчерпаны все меры к установлению личности, полиция вправе задержать человека на три часа для выяснения личности и привлечения к ответственности.
Видимо для того, чтобы не прибегать к подобным процедурам и иметь возможность привлекать к ответственности нарушителей противоэпидемиологических мер, в решение НЧКОЗ был добавлен пункт об обязательном ношении документов.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
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