https://ru.sputnik.md/20211012/peregovory-gaz-moldova-kontrakt-45464645.html

Переговоры по газу: удастся ли Молдове получить комфортный контракт

Переговоры по газу: удастся ли Молдове получить комфортный контракт

Переговоры по газу: удастся ли Молдове получить комфортный контракт

2021-10-12T20:59+0300

2021-10-12T20:59+0300

2021-10-12T20:59+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Молдова не сможет выжить, если не удастся получить более выгодную цену на природный газ. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.По его мнению, молдавские политики не знают, куда и как конкретно продвигаться в этом вопросе."Нельзя плевать в лицо партнера, в страну, у которой собираешься просить скидку на природный газ. Называть агрессором… Просить Европейский союз ввести санкции против Москвы или принять меры против Российской Федерации. Вы думаете, что Россия забыла, что Республика Молдова присоединилась к действиям ЕС и США против РФ? Все эти решения и действия окажут эффект на переговоры по цене газа", – считает Мэрджиняну.Нехватка газа и рост цен на уголь: в Гагаузии раскупили все дрова>>>Венгерский подходНа вопрос о том, почему Венгрии удалось заключить контракт на поставки российского газа на долгосрочный период по цене 350 долларов, а Молдова не может, эксперт ответил, что республика "может" договориться по газовому соглашению."У Виктора Орбана в принципе очень сильный характер, как политического лидера. У него есть политическая поддержка в своей стране, и он может договариваться. Вне зависимости каждый руководитель страны должен ставить во главу угла государственные интересы. Он защищает интересы своей страны, а не ЕС", – сказал собеседник.Кику – о газовых переговорах Спыну: "Газпром" – не офшор>>>Он обратил внимание на то, что "Европейская комиссия до сегодняшнего дня не утвердила второй газопровод для того, чтобы его запустить". "И что произошло? Дошли до двух тысяч долларов за кубометр. В данной ситуации каждый руководитель должен знать, как вести переговоры и ставить национальные интересы выше остального. На первом плане должна быть защита национальных интересов, а не других стран. И Венгрия это доказала. Браво им, что они это сделали", – добавил эксперт.По какой цене Молдова может покупать российский газ?Мэрджиняну считает, что есть риск того, что цена на российский природный газ для Молдовы может вырасти.Газовые переговорыГаз в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истек 30 сентября 2021 года и был продлен на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.Переговоры Молдовы по газу: пока ни цены, ни контракта>>>Напомним, что 7-8 октября вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал о своих контактах с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС>>>Вице-премьер сообщил, что достигнута договоренность "инициировать обсуждение реализации энергопакета №3 и подписание контракта на более длительный период". По его словам, на этой неделе начнутся переговоры с командой "Газпрома". Он подчеркнул, что молдавская сторона просит "Газпром" продлить контракт на прошлогодних условиях.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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