https://ru.sputnik.md/20211012/pobedila-li-mayya-sandu-aleksandra-stoyanoglo-45431125.html

Победила ли Майя Санду Александра Стояногло

Победила ли Майя Санду Александра Стояногло

В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем как сказался на имидже президента арест генпрокурора, и рассуждаем о пользе вакцинации. 12.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-12T08:30+0300

2021-10-12T08:30+0300

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радио

арест

майя санду

вакцинация

александр стояногло

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Вокруг задержания и домашнего ареста генпрокурора Александра Стояногло кипят нешуточные политические страсти – в воскресенье прошел митинг протеста оппозиции (первый из череды, по уверениям организаторов), слышны требования досрочных президентских и парламентских выборов, в Гагаузской автономии дело дошло до временного перекрытия дороги на Комрат. Насколько адекватны требования оппозиции? Пошатнулся ли имидж президента Майи Санду? Или произошло его укрепление? А также – постсоветские страны демонстрируют крайне низкий уровень вакцинации от коронавируса, а часть вакцинированных на самом деле просто покупают сертификаты. Общество наполнено конспирологическими и бредовыми сплетнями о вреде вакцин, о "чипировании", о потере потенции от прививок. Возможно ли мотивировать постсоветских граждан вакцинироваться? Обо всем этом - в беседе с политологом Яном Лисневским и российским экспертом, врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой.

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2021

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