https://ru.sputnik.md/20211012/pobedila-li-mayya-sandu-aleksandra-stoyanoglo-45431125.html
Победила ли Майя Санду Александра Стояногло
Победила ли Майя Санду Александра Стояногло
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем как сказался на имидже президента арест генпрокурора, и рассуждаем о пользе вакцинации. 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T08:30+0300
2021-10-12T08:30+0300
2021-10-12T08:30+0300
радио
арест
майя санду
вакцинация
александр стояногло
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Вокруг задержания и домашнего ареста генпрокурора Александра Стояногло кипят нешуточные политические страсти – в воскресенье прошел митинг протеста оппозиции (первый из череды, по уверениям организаторов), слышны требования досрочных президентских и парламентских выборов, в Гагаузской автономии дело дошло до временного перекрытия дороги на Комрат. Насколько адекватны требования оппозиции? Пошатнулся ли имидж президента Майи Санду? Или произошло его укрепление? А также – постсоветские страны демонстрируют крайне низкий уровень вакцинации от коронавируса, а часть вакцинированных на самом деле просто покупают сертификаты. Общество наполнено конспирологическими и бредовыми сплетнями о вреде вакцин, о "чипировании", о потере потенции от прививок. Возможно ли мотивировать постсоветских граждан вакцинироваться? Обо всем этом - в беседе с политологом Яном Лисневским и российским экспертом, врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
арест, майя санду, вакцинация, александр стояногло, видео
Победила ли Майя Санду Александра Стояногло
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем как сказался на имидже президента арест генпрокурора, и рассуждаем о пользе вакцинации.
Вокруг задержания и домашнего ареста генпрокурора Александра Стояногло кипят нешуточные политические страсти – в воскресенье прошел митинг протеста оппозиции (первый из череды, по уверениям организаторов), слышны требования досрочных президентских и парламентских выборов, в Гагаузской автономии дело дошло до временного перекрытия дороги на Комрат. Насколько адекватны требования оппозиции? Пошатнулся ли имидж президента Майи Санду? Или произошло его укрепление? А также – постсоветские страны демонстрируют крайне низкий уровень вакцинации от коронавируса, а часть вакцинированных на самом деле просто покупают сертификаты. Общество наполнено конспирологическими и бредовыми сплетнями о вреде вакцин, о "чипировании", о потере потенции от прививок. Возможно ли мотивировать постсоветских граждан вакцинироваться? Обо всем этом - в беседе с политологом Яном Лисневским и российским экспертом, врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой.