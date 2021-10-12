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Победила ли Майя Санду Александра Стояногло
Победила ли Майя Санду Александра Стояногло
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем как сказался на имидже президента арест генпрокурора, и рассуждаем о пользе вакцинации. 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T08:30+0300
2021-10-12T08:30+0300
радио
арест
майя санду
вакцинация
александр стояногло
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Вокруг задержания и домашнего ареста генпрокурора Александра Стояногло кипят нешуточные политические страсти – в воскресенье прошел митинг протеста оппозиции (первый из череды, по уверениям организаторов), слышны требования досрочных президентских и парламентских выборов, в Гагаузской автономии дело дошло до временного перекрытия дороги на Комрат. Насколько адекватны требования оппозиции? Пошатнулся ли имидж президента Майи Санду? Или произошло его укрепление? А также – постсоветские страны демонстрируют крайне низкий уровень вакцинации от коронавируса, а часть вакцинированных на самом деле просто покупают сертификаты. Общество наполнено конспирологическими и бредовыми сплетнями о вреде вакцин, о "чипировании", о потере потенции от прививок. Возможно ли мотивировать постсоветских граждан вакцинироваться? Обо всем этом - в беседе с политологом Яном Лисневским и российским экспертом, врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой.
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арест, майя санду, вакцинация, александр стояногло, видео

Победила ли Майя Санду Александра Стояногло

08:30 12.10.2021
347
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем как сказался на имидже президента арест генпрокурора, и рассуждаем о пользе вакцинации.
Вокруг задержания и домашнего ареста генпрокурора Александра Стояногло кипят нешуточные политические страсти – в воскресенье прошел митинг протеста оппозиции (первый из череды, по уверениям организаторов), слышны требования досрочных президентских и парламентских выборов, в Гагаузской автономии дело дошло до временного перекрытия дороги на Комрат. Насколько адекватны требования оппозиции? Пошатнулся ли имидж президента Майи Санду? Или произошло его укрепление? А также – постсоветские страны демонстрируют крайне низкий уровень вакцинации от коронавируса, а часть вакцинированных на самом деле просто покупают сертификаты. Общество наполнено конспирологическими и бредовыми сплетнями о вреде вакцин, о "чипировании", о потере потенции от прививок. Возможно ли мотивировать постсоветских граждан вакцинироваться? Обо всем этом - в беседе с политологом Яном Лисневским и российским экспертом, врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой.
002001
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