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Погодные рекорды Молдовы 12 октября
Погодные рекорды Молдовы 12 октября
Погодные рекорды Молдовы 12 октября
2021-10-12T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 октября специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 12 октября 1898 года воздух охладился до –6,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали дважды. В этот день в 1917-ом и в 1966 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +24,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 12 октября

00:01 12.10.2021
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Осень - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 октября специалисты зафиксировали в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 12 октября 1898 года воздух охладился до –6,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали дважды. В этот день в 1917-ом и в 1966 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +24,4 градуса по Цельсию.
Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2020
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Топ туристических мест Молдовы: ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты - фото
13 сентября 2020, 20:00
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.
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