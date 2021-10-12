https://ru.sputnik.md/20211012/pogodnye-rekordy-45436743.html

Погодные рекорды Молдовы 12 октября

Погодные рекорды Молдовы 12 октября

Погодные рекорды Молдовы 12 октября

2021-10-12T00:01+0300

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синоптики

климат

погода

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 октября специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 12 октября 1898 года воздух охладился до –6,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали дважды. В этот день в 1917-ом и в 1966 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +24,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.

https://ru.sputnik.md/20200913/top-turisticheskikh-mest-moldovi-landshaftnyy-zapovednik-rud---foto-31626729.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, климат, погода