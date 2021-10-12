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Продолжается рост цен на топливо: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Продолжается рост цен на топливо: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Продолжается рост цен на топливо: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
2021-10-12T12:37+0300
2021-10-12T12:37+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на среду, 13 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на семь банов и достигнет 21,26 лея.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,21 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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в молдове, молдова

Продолжается рост цен на топливо: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы

12:37 12.10.2021
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© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Цены на топливо меняются каждый день, но не в пользу снижения. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на среду.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на среду, 13 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на семь банов и достигнет 21,26 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,21 лея за литр.
Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
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Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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