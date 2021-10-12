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Самый точный прогноз погоды: вслед за похолоданием придут дожди
Самый точный прогноз погоды: вслед за похолоданием придут дожди
Самый точный прогноз погоды 12 13 14 октября Gismeteo
2021-10-12T07:00+0300
2021-10-12T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами небольшой дождь.Ветер восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +12 до +14.13 октября погода существенно не изменится. Днем ожидается небольшое потепление от +10 до +15 градусов, а ночью от +2 до +8, заморозков не прогнозируют на ближайшие дни.Такая погода продержится до 17 октября. Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.Согласно народным приметам, если 12 октября на небе много звезд, то осень будет сухой, а в следующем году можно ожидать богатый урожай. Люди верили, если утром или поздно ночью появляется туман, то в ближайшее время заморозков не предвидится. Считалось, если человек родился в этот день, то его талисман – опал.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: вслед за похолоданием придут дожди

07:00 12.10.2021
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами небольшой дождь.
Ветер восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +12 до +14.
13 октября погода существенно не изменится. Днем ожидается небольшое потепление от +10 до +15 градусов, а ночью от +2 до +8, заморозков не прогнозируют на ближайшие дни.
Такая погода продержится до 17 октября.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Согласно народным приметам, если 12 октября на небе много звезд, то осень будет сухой, а в следующем году можно ожидать богатый урожай. Люди верили, если утром или поздно ночью появляется туман, то в ближайшее время заморозков не предвидится. Считалось, если человек родился в этот день, то его талисман – опал.
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