https://ru.sputnik.md/20211012/prognoz-pogody-moldova-dozhdi-45431817.html

Самый точный прогноз погоды: вслед за похолоданием придут дожди

Самый точный прогноз погоды: вслед за похолоданием придут дожди

Самый точный прогноз погоды 12 13 14 октября Gismeteo

2021-10-12T07:00+0300

2021-10-12T07:00+0300

2021-10-12T07:00+0300

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами небольшой дождь.Ветер восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +12 до +14.13 октября погода существенно не изменится. Днем ожидается небольшое потепление от +10 до +15 градусов, а ночью от +2 до +8, заморозков не прогнозируют на ближайшие дни.Такая погода продержится до 17 октября. Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.Согласно народным приметам, если 12 октября на небе много звезд, то осень будет сухой, а в следующем году можно ожидать богатый урожай. Люди верили, если утром или поздно ночью появляется туман, то в ближайшее время заморозков не предвидится. Считалось, если человек родился в этот день, то его талисман – опал.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, народные приметы