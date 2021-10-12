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https://ru.sputnik.md/20211012/ria-novosti-anonsirovali-vykhod-dokumentalnogo-vr-detektiva-45452761.html
РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
2021-10-12T15:00+0300
2021-10-12T15:00+0300
общество
в мире
россия
нюрнбергский процесс
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МОСКВА, 12 окт - Sputnik. В чем уникальность нового игрового и журналистского проекта виртуальной реальности РИА Новости, посвященного 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ – Нюрнбергского трибунала, рассказали в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-конференция о "VR-расследовании: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" в Москве, на Зубовском бульваре, 4, предварила вечернюю премьеру проекта, которая пройдет на сцене МХАТа им. М. Горького.VR-проект – совместная работа агентства "РИА Новости", ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам Трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего Рейха.В начале истории пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков. Перед ним – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, пользователь отправляется в прошлое преступников. Он окажется в парадном зале мюнхенской пивной Хофбройхаус, который Бальдур фон Ширах часто посещал вместе с верхушкой НСДАП и где он собрал для выступления Гитлера полный зал молодёжи; частном доме Карла Дёница в деревне Аумюле, где он доживал последние годы после освобождения из тюрьмы Шпандау; кабинете Иоахима фон Риббентропа в его частной вилле в Далеме, где он принимал светские рауты и ангажировал богатых и влиятельных представителей высшего света поддерживать Гитлера и НСДАП, в пыточной и перед жерлом крематория.Задача пользователя - в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь соберет убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроет историческую правду.Важность проекта для образования и просвещения отметил ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай Пархитько: Директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев высказался об актуальности VR-детектива в условиях появления все большего количества проектов откровенно пропагандистского, искажающего историю характера:Старший научный сотрудник Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальностей ДВФУ Юлия Хукаленко отметила особую важность проектов в виртуальной реальности для образования и подачи информации: Создатели убеждены, что формат VR становится безусловно важным и перспективным сегментом для журналистики и искусства.Виртуальная реальность - это интенсивно и сверх прогнозов растущий сегмент в самых разных направлениях: промышленности, образовании, культуре, медицине, медиа, индустрии развлечений. Пока этот сегмент - "слепая зона" для большинства СМИ, хотя миллионы молодых пользователей уже сегодня всем форматам предпочитают VR, проводят много часов ежесуточно в шлемах и находятся в своеобразном "информационном пузыре".Производители устройств неоднократно отмечали необходимость насыщения сегмента VR-продуктов качественным и разнообразным контентом. Отдельным толчком для развития этой сферы станут очки дополненной реальности нового поколения, многочисленные премьеры которых ожидаются в 2022 году.Модератор пресс-конференции, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева отметила: "Мы признательны Российскому военно-историческом обществу и МХАТ им. М. Горького за сотрудничество и общий эксперимент в новом жанре, за которым несомненно пользовательское будущее. Об этом говорит и статистика, и анонсированные в следующем году премьеры VR/AR очков, и в целом развитие технологии в самых разных отраслях. Сегодня VR активно используется в образовании, медицине, промышленности, индустрии развлечений, игровом сегменте, пришло время и рассказа историй. Вернее, "проживания", погружения в материал. Исследования показывают, что впечатление, усвоение материала, фактов в полноценном виаре впечатляюще превосходит любой другой из известных способов передачи информации. А возможности технологии стимулируют рождение нового формата – на стыке жанров. В нашем проекте это сочетание журналистики, актерской работы, презентации научных исследований и игры".Голосами VR-детектива стали ведущие актеры МХАТ им. М. Горького Владимир Халтурин, Владимир Ровинский, Кирилл Ананьев, Валентин Клементьев, Геннадий Кочкожаров и Никита Померанцев.
https://ru.sputnik.md/20210622/mify-i-legendy-vtoroy-mirovoy-voyny-35197070.html
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в мире, россия, нюрнбергский процесс

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

15:00 12.10.2021
145
© SputnikРИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik
В России подготовлен необычный, но очень интересный проект.
МОСКВА, 12 окт - Sputnik. В чем уникальность нового игрового и журналистского проекта виртуальной реальности РИА Новости, посвященного 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ – Нюрнбергского трибунала, рассказали в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-конференция о "VR-расследовании: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" в Москве, на Зубовском бульваре, 4, предварила вечернюю премьеру проекта, которая пройдет на сцене МХАТа им. М. Горького.
VR-проект – совместная работа агентства "РИА Новости", ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам Трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего Рейха.
© РИА НовостиНюрнберг VRдикт народов
Нюрнберг VRдикт народов - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Нюрнберг VRдикт народов
© РИА Новости
В начале истории пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков. Перед ним – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, пользователь отправляется в прошлое преступников. Он окажется в парадном зале мюнхенской пивной Хофбройхаус, который Бальдур фон Ширах часто посещал вместе с верхушкой НСДАП и где он собрал для выступления Гитлера полный зал молодёжи; частном доме Карла Дёница в деревне Аумюле, где он доживал последние годы после освобождения из тюрьмы Шпандау; кабинете Иоахима фон Риббентропа в его частной вилле в Далеме, где он принимал светские рауты и ангажировал богатых и влиятельных представителей высшего света поддерживать Гитлера и НСДАП, в пыточной и перед жерлом крематория.
Кадр из фильма Самый жаркий месяц - Sputnik Молдова, 1920, 22.06.2021
Россия
Мифы и легенды Второй мировой войны
22 июня, 06:30
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Задача пользователя - в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь соберет убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроет историческую правду.
Важность проекта для образования и просвещения отметил ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай Пархитько:
"В западном обществе, несклонном к критическому восприятию информации, касающейся СССР или России, последовательно формируется искаженная картина восприятия исторический действительности, что в свою очередь влечёт за собой рост международной напряжённости и, что наиболее опасно - отчуждение между народами, включая народы бывшего СССР".
Директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев высказался об актуальности VR-детектива в условиях появления все большего количества проектов откровенно пропагандистского, искажающего историю характера:
"Нюрнбергский процесс – очень актуальная тема по нескольким причинам. Мы живем в эпоху, когда нарастает ревизионизм и исторический и политический. Для многих решение Нюрнбергского трибунала, итоги Второй мировой войны оказываются неудобны как в политическом, так и в идеологическом плане. Есть силы, которые хотели бы подставить СССР, сделать его одним из виновников войны. Изучение материалов Нюрнбергского трибунала является лучшим "противоядием" для подобного ревизионизма".
Старший научный сотрудник Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальностей ДВФУ Юлия Хукаленко отметила особую важность проектов в виртуальной реальности для образования и подачи информации:
"Центр НТИ ДВФУ не первый год занимается разработкой и продвижением технологии виртуальной реальности в школьном образовании. Мы плотно работаем с учителями из разных образовательных учреждений по всей России; опыт педагогов показывает, что качественный, грамотно разработанный продукт может стать незаменимым инструментом в руках современного педагога".
Создатели убеждены, что формат VR становится безусловно важным и перспективным сегментом для журналистики и искусства.
Виртуальная реальность - это интенсивно и сверх прогнозов растущий сегмент в самых разных направлениях: промышленности, образовании, культуре, медицине, медиа, индустрии развлечений. Пока этот сегмент - "слепая зона" для большинства СМИ, хотя миллионы молодых пользователей уже сегодня всем форматам предпочитают VR, проводят много часов ежесуточно в шлемах и находятся в своеобразном "информационном пузыре".
Производители устройств неоднократно отмечали необходимость насыщения сегмента VR-продуктов качественным и разнообразным контентом. Отдельным толчком для развития этой сферы станут очки дополненной реальности нового поколения, многочисленные премьеры которых ожидаются в 2022 году.
Модератор пресс-конференции, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева отметила:
В России сегодня презентовали международный проект Бессмертная память - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2021
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"Бессмертная память": в России представили международный проект
25 февраля, 15:22
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"Мы признательны Российскому военно-историческом обществу и МХАТ им. М. Горького за сотрудничество и общий эксперимент в новом жанре, за которым несомненно пользовательское будущее. Об этом говорит и статистика, и анонсированные в следующем году премьеры VR/AR очков, и в целом развитие технологии в самых разных отраслях. Сегодня VR активно используется в образовании, медицине, промышленности, индустрии развлечений, игровом сегменте, пришло время и рассказа историй. Вернее, "проживания", погружения в материал. Исследования показывают, что впечатление, усвоение материала, фактов в полноценном виаре впечатляюще превосходит любой другой из известных способов передачи информации. А возможности технологии стимулируют рождение нового формата – на стыке жанров. В нашем проекте это сочетание журналистики, актерской работы, презентации научных исследований и игры".
Голосами VR-детектива стали ведущие актеры МХАТ им. М. Горького Владимир Халтурин, Владимир Ровинский, Кирилл Ананьев, Валентин Клементьев, Геннадий Кочкожаров и Никита Померанцев.
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