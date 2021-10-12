https://ru.sputnik.md/20211012/ria-novosti-anonsirovali-vykhod-dokumentalnogo-vr-detektiva-45452761.html

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

2021-10-12T15:00+0300

2021-10-12T15:00+0300

2021-10-12T15:00+0300

общество

в мире

россия

нюрнбергский процесс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0c/45449957_0:25:3078:1756_1920x0_80_0_0_03638f695a5d651533ffeb7a1693ebd9.jpg

МОСКВА, 12 окт - Sputnik. В чем уникальность нового игрового и журналистского проекта виртуальной реальности РИА Новости, посвященного 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ – Нюрнбергского трибунала, рассказали в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-конференция о "VR-расследовании: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" в Москве, на Зубовском бульваре, 4, предварила вечернюю премьеру проекта, которая пройдет на сцене МХАТа им. М. Горького.VR-проект – совместная работа агентства "РИА Новости", ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам Трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего Рейха.В начале истории пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков. Перед ним – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, пользователь отправляется в прошлое преступников. Он окажется в парадном зале мюнхенской пивной Хофбройхаус, который Бальдур фон Ширах часто посещал вместе с верхушкой НСДАП и где он собрал для выступления Гитлера полный зал молодёжи; частном доме Карла Дёница в деревне Аумюле, где он доживал последние годы после освобождения из тюрьмы Шпандау; кабинете Иоахима фон Риббентропа в его частной вилле в Далеме, где он принимал светские рауты и ангажировал богатых и влиятельных представителей высшего света поддерживать Гитлера и НСДАП, в пыточной и перед жерлом крематория.Задача пользователя - в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь соберет убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроет историческую правду.Важность проекта для образования и просвещения отметил ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай Пархитько: Директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев высказался об актуальности VR-детектива в условиях появления все большего количества проектов откровенно пропагандистского, искажающего историю характера:Старший научный сотрудник Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальностей ДВФУ Юлия Хукаленко отметила особую важность проектов в виртуальной реальности для образования и подачи информации: Создатели убеждены, что формат VR становится безусловно важным и перспективным сегментом для журналистики и искусства.Виртуальная реальность - это интенсивно и сверх прогнозов растущий сегмент в самых разных направлениях: промышленности, образовании, культуре, медицине, медиа, индустрии развлечений. Пока этот сегмент - "слепая зона" для большинства СМИ, хотя миллионы молодых пользователей уже сегодня всем форматам предпочитают VR, проводят много часов ежесуточно в шлемах и находятся в своеобразном "информационном пузыре".Производители устройств неоднократно отмечали необходимость насыщения сегмента VR-продуктов качественным и разнообразным контентом. Отдельным толчком для развития этой сферы станут очки дополненной реальности нового поколения, многочисленные премьеры которых ожидаются в 2022 году.Модератор пресс-конференции, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева отметила: "Мы признательны Российскому военно-историческом обществу и МХАТ им. М. Горького за сотрудничество и общий эксперимент в новом жанре, за которым несомненно пользовательское будущее. Об этом говорит и статистика, и анонсированные в следующем году премьеры VR/AR очков, и в целом развитие технологии в самых разных отраслях. Сегодня VR активно используется в образовании, медицине, промышленности, индустрии развлечений, игровом сегменте, пришло время и рассказа историй. Вернее, "проживания", погружения в материал. Исследования показывают, что впечатление, усвоение материала, фактов в полноценном виаре впечатляюще превосходит любой другой из известных способов передачи информации. А возможности технологии стимулируют рождение нового формата – на стыке жанров. В нашем проекте это сочетание журналистики, актерской работы, презентации научных исследований и игры".Голосами VR-детектива стали ведущие актеры МХАТ им. М. Горького Владимир Халтурин, Владимир Ровинский, Кирилл Ананьев, Валентин Клементьев, Геннадий Кочкожаров и Никита Померанцев.

https://ru.sputnik.md/20210622/mify-i-legendy-vtoroy-mirovoy-voyny-35197070.html

https://ru.sputnik.md/20210225/bessmertnaya-pamyat-v-russia-predstavili-mezhdunarodnyy-proekt-33775087.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, нюрнбергский процесс