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https://ru.sputnik.md/20211012/rossiya-ssha-rabota-dipmissiy-45467427.html
Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий
Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий
Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий
2021-10-12T22:41+0300
2021-10-12T22:41+0300
политика
в мире
россия
сша
работа дипмиссии
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КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Российская сторона предложила Вашингтону обоюдно снять все ограничения в работе диппредставительств, которые были введены за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, сообщает РИА Новости.Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений"."Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", — считают в МИД.В ведомстве уточнили, что в беседе также принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.Нуланд прибыла в российскую столицу в понедельник и пробудет там до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.Ситуация с дипломатамиВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
https://ru.sputnik.md/20210620/posol-russia-usa-vozvraschaetsya-vashington-35184416.html
https://ru.sputnik.md/20210401/video-ni-za-kem-begat-ne-budem-antonov-ob-otnosheniyakh-russia-usa-34215748.html
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в мире, россия, сша, работа дипмиссии

Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий

22:41 12.10.2021
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© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкЗдание американского посольства в Москве
Здание американского посольства в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Ilia Pitalev
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В МИД РФ убеждены, что сохранение введенных за последние годы ограничений приведет лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений.
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Российская сторона предложила Вашингтону обоюдно снять все ограничения в работе диппредставительств, которые были введены за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, сообщает РИА Новости.
"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".
"Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", — считают в МИД.
В ведомстве уточнили, что в беседе также принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Анатолий Антонов - Sputnik Молдова, 1920, 20.06.2021
Посол России в США возвращается в Вашингтон
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Нуланд прибыла в российскую столицу в понедельник и пробудет там до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.

Ситуация с дипломатами

В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США - Sputnik Молдова, 1920, 01.04.2021
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Видео: "Ни за кем бегать не будем" – посол России в США об отношениях двух стран
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Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
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