https://ru.sputnik.md/20211012/rossiya-ssha-rabota-dipmissiy-45467427.html

Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий

Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий

Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий

2021-10-12T22:41+0300

2021-10-12T22:41+0300

2021-10-12T22:41+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Российская сторона предложила Вашингтону обоюдно снять все ограничения в работе диппредставительств, которые были введены за последние несколько лет. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, сообщает РИА Новости.Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений"."Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", — считают в МИД.В ведомстве уточнили, что в беседе также принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.Нуланд прибыла в российскую столицу в понедельник и пробудет там до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны.Ситуация с дипломатамиВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.

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в мире, россия, сша, работа дипмиссии