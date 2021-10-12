https://ru.sputnik.md/20211012/stoyanoglo-45462813.html

Стояногло может вернуться за решетку

Стояногло может вернуться за решетку

Решение о домашнем аресте отстраненного от должности главы Генпрокуратуры оспорено.

2021-10-12T19:27+0300

2021-10-12T19:27+0300

2021-10-12T19:40+0300

политика

домашний арест

генеральная прокуратура

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Прокурор Виктор Фуртунэ, ведущий дело Стояногло, оспорил решение суда о переводе отстраненного генпрокурора под домашний арест. Если апелляция Фуртунэ будет удовлетворена, Стояногло может вернуться за решетку. Напомним, восьмого октября суд сектора Чеканы частично удовлетворил ходатайство прокурора Фуртунэ и Александр Стояногло был помещен под домашний арест на 30 суток. Стояногло задержали вечером пятого октября буквально за несколько минут до объявленного им брифинга. Сотрудники спецслужб в масках вывели Стояногло из здания Генеральной прокуратуры и поместили в СИЗО на 72 часа. Арест опального генпрокурора спровоцировал несколько акций протеста в Кишиневе и Комрате. Главное, в чем обвиняется Стояногло – участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес. Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".

https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html

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домашний арест, генеральная прокуратура, александр стояногло