https://ru.sputnik.md/20211012/stoyanoglo-45462813.html
Стояногло может вернуться за решетку
Стояногло может вернуться за решетку
Решение о домашнем аресте отстраненного от должности главы Генпрокуратуры оспорено.
2021-10-12T19:27+0300
2021-10-12T19:27+0300
2021-10-12T19:40+0300
политика
домашний арест
генеральная прокуратура
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Прокурор Виктор Фуртунэ, ведущий дело Стояногло, оспорил решение суда о переводе отстраненного генпрокурора под домашний арест. Если апелляция Фуртунэ будет удовлетворена, Стояногло может вернуться за решетку. Напомним, восьмого октября суд сектора Чеканы частично удовлетворил ходатайство прокурора Фуртунэ и Александр Стояногло был помещен под домашний арест на 30 суток. Стояногло задержали вечером пятого октября буквально за несколько минут до объявленного им брифинга. Сотрудники спецслужб в масках вывели Стояногло из здания Генеральной прокуратуры и поместили в СИЗО на 72 часа. Арест опального генпрокурора спровоцировал несколько акций протеста в Кишиневе и Комрате. Главное, в чем обвиняется Стояногло – участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес. Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".
https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html
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домашний арест, генеральная прокуратура, александр стояногло
Стояногло может вернуться за решетку
19:27 12.10.2021 (обновлено: 19:40 12.10.2021)
Решение о домашнем аресте отстраненного от должности главы Генпрокуратуры оспорено.
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Прокурор Виктор Фуртунэ, ведущий дело Стояногло, оспорил решение суда о переводе отстраненного генпрокурора под домашний арест. Если апелляция Фуртунэ будет удовлетворена, Стояногло может вернуться за решетку.
Напомним, восьмого октября суд сектора Чеканы частично удовлетворил ходатайство прокурора Фуртунэ и Александр Стояногло был помещен под домашний арест на 30 суток.
Стояногло задержали вечером пятого октября буквально за несколько минут до объявленного им брифинга. Сотрудники спецслужб в масках вывели Стояногло из здания Генеральной прокуратуры и поместили в СИЗО на 72 часа.
Арест опального генпрокурора спровоцировал несколько акций протеста в Кишиневе и Комрате.
Главное, в чем обвиняется Стояногло – участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес.
"Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель Комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата, Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.
Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".