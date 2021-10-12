https://ru.sputnik.md/20211012/stoyanoglo-mitingi-izolenta-live-45458089.html
Стояногло и митинги: ситуацию в Молдове обсудили в эфире "Изолента Live"
Стояногло и митинги: ситуацию в Молдове обсудили в эфире "Изолента Live"
Ситуация с Генеральной прокуратурой и акции протеста в Кишиневе – тема выпуска популярного Youtube-канала
2021-10-12T17:59+0300
2021-10-12T17:59+0300
2021-10-12T17:59+0300
политика
аналитика
youtube
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В очередном выпуске шоу "Изолента Live" Петр Лидов и Трофим (Тро Барбаросса) Татаренков обсудили с обозревателем Sputnik Молдова Александром Исаевым политический кризис, возникший после отстранения от должности и задержания генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.Освобождения Стояногло потребовали на митингах, прошедших в Кишиневе, участники протеста — депутаты парламента, общественные активисты и жители страны. Протестные акции с участием депутатов Народного собрания Гагаузии прошли и в Комрате. В автономии считают, что задержание Стояногло стало еще одним проявлением курса на выдавливание из власти уроженцев Гагаузии. Ранее глава автономии Ирина Влах была исключена из состава Высшего совета безопасности при президенте."В Молдове разворачивается пиковая фаза борьбы президента страны с генеральным прокурором. Майя Санду хочет видеть на посту генпрокурора человека, который мог бы с ней, по ее мнению, работать. Александр Стояногло, которого Конституция не позволяет отправить в отставку, не отвечает ее представлениям о прекрасном. Поэтому власть пошла в обход, пошла правильная осада", — сказал обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев в эфире канала "Изолента Live".По его мнению, у власти сдали нервы, когда генпрокурор на брифингах заявил, что власть находилась в прямом контакте с токсичными людьми из окружения Плахотнюка. Более того, Стояногло сообщил, что с "карманными силовиками" беглого олигарха общался и тогдашний глава миссии Евросоюза в Молдове Петер Михалко.В целом задержание Стояногло стало частью долговременного сценария, цель которого заключается в постановке Генеральной прокуратуры под контроль президента и правящей партии "Действие и солидарность", считает журналист.
https://ru.sputnik.md/20211012/pobedila-li-mayya-sandu-aleksandra-stoyanoglo-45431125.html
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аналитика, youtube, александр стояногло
Стояногло и митинги: ситуацию в Молдове обсудили в эфире "Изолента Live"
Ситуация вокруг Генеральной прокуратуры и акции протеста в Кишиневе и Комрате стали темой очередного выпуска популярного аналитического Youtube-канала.
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik.
В очередном выпуске шоу "Изолента Live"
Петр Лидов и Трофим (Тро Барбаросса) Татаренков обсудили с обозревателем Sputnik Молдова
Александром Исаевым политический кризис, возникший после отстранения от должности и задержания генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.
Освобождения Стояногло потребовали на митингах, прошедших в Кишиневе, участники протеста — депутаты парламента, общественные активисты и жители страны.
Протестные акции с участием депутатов Народного собрания Гагаузии прошли и в Комрате. В автономии считают, что задержание Стояногло стало еще одним проявлением курса на выдавливание из власти уроженцев Гагаузии. Ранее глава автономии Ирина Влах была исключена из состава Высшего совета безопасности при президенте.
"В Молдове разворачивается пиковая фаза борьбы президента страны с генеральным прокурором. Майя Санду хочет видеть на посту генпрокурора человека, который мог бы с ней, по ее мнению, работать. Александр Стояногло, которого Конституция не позволяет отправить в отставку, не отвечает ее представлениям о прекрасном. Поэтому власть пошла в обход, пошла правильная осада", — сказал обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев в эфире канала "Изолента Live".
По его мнению, у власти сдали нервы, когда генпрокурор на брифингах заявил, что власть находилась в прямом контакте с токсичными людьми из окружения Плахотнюка. Более того, Стояногло сообщил, что с "карманными силовиками" беглого олигарха общался и тогдашний глава миссии Евросоюза в Молдове Петер Михалко.
В целом задержание Стояногло стало частью долговременного сценария, цель которого заключается в постановке Генеральной прокуратуры под контроль президента и правящей партии "Действие и солидарность", считает журналист.