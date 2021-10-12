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Украина столкнулась с газовым кризисом - СМИ
Украина столкнулась с газовым кризисом - СМИ
О том, что бюджетники на Украине вынуждены покупать голубое топливо по высоким ценам, пишет "Бизнес.Цензор". 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T12:15+0300
2021-10-12T12:15+0300
экономика
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кризис
газ
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения на Украине в преддверии отопительного сезона столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Бизнес.Цензор".В статье отмечается, что данные учреждения вынуждают платить за газ по цене 35-45 гривен (23-29 леев) за кубометр.Ранее правительство заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (8,97 лея) за кубометр. Поставлять газ по сниженным ценам, согласно меморандуму, должен "Нафтогаз Трейдинг". Однако он не принимает участия в тендерах. Туда приходят лишь частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам, отмечает источник.При этом многие бюджетные и коммунальные учреждения, как отмечается, уже расторгли старые договоры с "частниками" в надежде заключить новые контракты с "Нафтогазом". Теперь эти учреждения в преддверии отопительного сезона остались вообще без контрактов. "В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней", – говорится в статье.Столкнулись с проблемами и рядовые граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (5,28 лея) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (10,88 лея). Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды", причем происходит это зачастую без ведома потребителя из-за того, что некоторые поставщики отказываются выполнять свои обязательства. По данным "Бизнес.Цензор", речь идет о 600 тысячах украинских семей.Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города. Он пояснил, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе плюс 18-19 градусов по Цельсию. По словам чиновника, в начале года была договоренность о поставках газа по цене семь-восемь гривен (до 6 леев) за кубометр, а сейчас стоимость топлива взлетела до 30 гривен (примерно 20 леев).
https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-varianty-postavki-gaza-45428336.html
https://ru.sputnik.md/20211011/evrosoyuz-rossiyskyy-gaz-45438172.html
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в мире, украина, кризис, газ

Украина столкнулась с газовым кризисом - СМИ

12:15 12.10.2021
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© Sputnik / Александр ДемьянчукОдногривенная купюра горит на газовой конфорке.
Одногривенная купюра горит на газовой конфорке. - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Александр Демьянчук
О том, что бюджетники на Украине вынуждены покупать голубое топливо по высоким ценам, пишет "Бизнес.Цензор".
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения на Украине в преддверии отопительного сезона столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Бизнес.Цензор".
В статье отмечается, что данные учреждения вынуждают платить за газ по цене 35-45 гривен (23-29 леев) за кубометр.
Ранее правительство заключило с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (8,97 лея) за кубометр. Поставлять газ по сниженным ценам, согласно меморандуму, должен "Нафтогаз Трейдинг". Однако он не принимает участия в тендерах. Туда приходят лишь частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам, отмечает источник.
Газопровод Яссы-Унгены - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
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При этом многие бюджетные и коммунальные учреждения, как отмечается, уже расторгли старые договоры с "частниками" в надежде заключить новые контракты с "Нафтогазом". Теперь эти учреждения в преддверии отопительного сезона остались вообще без контрактов. "В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней", – говорится в статье.
Столкнулись с проблемами и рядовые граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (5,28 лея) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (10,88 лея). Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды", причем происходит это зачастую без ведома потребителя из-за того, что некоторые поставщики отказываются выполнять свои обязательства. По данным "Бизнес.Цензор", речь идет о 600 тысячах украинских семей.
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
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Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города. Он пояснил, что сейчас в больницах, детских садах и школах температура колеблется в районе плюс 18-19 градусов по Цельсию. По словам чиновника, в начале года была договоренность о поставках газа по цене семь-восемь гривен (до 6 леев) за кубометр, а сейчас стоимость топлива взлетела до 30 гривен (примерно 20 леев).
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