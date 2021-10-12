https://ru.sputnik.md/20211012/ukrainskaya-byurokratiya-moldavskaia-avtonomnaia-ssr-45415468.html

Как украинская бюрократия боролась с созданием Молдавской Автономной ССР

Как украинская бюрократия боролась с созданием Молдавской Автономной ССР

Казалось бы между статусом автономной области или республики нет принципиальной разницы, однако законодательство того времени проводило между ними существенный... 12.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-12T07:30+0300

2021-10-12T07:30+0300

2021-10-12T07:30+0300

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Постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИК) 12 октября 1924 года была образована "Автономная Молдавская ССР". От Одесской и Подольской губерний Украины новое государственное образование получило территорию в 8,4 тысячи квадратных километров, на которой проживало 572 тысячи человек. Казалось бы, ничего кроме благодарности столь широкий жест по возрождению молдавской государственности вызывать не может. Однако, при более подробном ознакомлении с обстоятельствами учреждения МАССР видно, что она возникла вопреки воле украинской бюрократии, упорно стремившейся не допустить или, по крайней мере, понизить статус молдавской автономии.Широко известно, что инициатива создания новой Молдавской республики исходила от советских деятелей бессарабского происхождения и румынских политических эмигрантов в СССР. Для продвижения этой идеи была создана инициативная группа, формальным лидером которой стал красноармейский командир Григорий Котовский, а идейным вдохновителем политэмигрант Ион Дическу — Дик. Плодом работы инициативной группы стала докладная записка "О необходимости создания Молдавской Советской Социалистической Республики".В документе предлагалось активизировать действия по "поднятию экономического и культурного уровня" молдавского населения в Приднестровье, а также по экспорту революционного движения на Балканы и в Восточную Европу. Политико-административное образование в форме Молдавской республики должно было способствовать достижению этих целей. Авторы подчеркивали, что наиболее приемлемым статусом для предлагаемого государственного образования является обладающая суверенитетом Союзная Республика. В перспективе она должна была объединиться с Бессарабией в один административный субъект.В начале февраля 1924 года документ был подан в ЦК ВКП(б) и поступил на рассмотрение в Наркомат по делам национальностей РСФСР. Там предложение получило одобрение, правда, с оговоркой "необходима ее организация в пределах УССР".Политбюро ЦК КП(б)У рассмотрело этот вопрос 18 февраля и постановило: "Признать политически целесообразным выделение в составе УССР Молдавской автономной области".Казалось бы, между статусом автономной области или республики нет принципиальной разницы, однако законодательство того времени проводило между ними существенный водораздел.Автономная область, в отличие от республики, не имела своей Конституции и регионального законодательства. Да и сам законодательный орган области не полагался. Областной Совет депутатов трудящихся в отличие от республиканского Верховного Совета должен был лишь обеспечивать соблюдение законодательства, принимаемого на более высоких уровнях. Исполнительно-распорядительный орган автономной республики имел статус Совета министров, в то время как автономная область могла иметь лишь исполком. Во втором случае это означало гораздо более скромную структуру и полномочия регионального правительства.По Конституции СССР 1936 года, автономная область делегировала в "Сенат" (Совет Национальностей) СССР лишь 5 депутатов, между тем аналогичная норма представительства автономной республики составляла 11 депутатов (от союзной республики – 32). Таким образом, областной статус давал гораздо меньший лоббистский потенциал.Тем не менее, и этот ограниченный статус Молдавской автономии официальный Харьков (столица УССР до 1933 года) постарался урезать при дальнейшем рассмотрении. Весной 1924 года украинские чиновники склонялись к мнению, что оптимальны вариантом решения "молдавского"вопроса является создание отдельных районов и сельсоветов, где большинство населения составляли молдаване. Данная позиция аргументировалась существенно меньшей оценкой численности молдавского населения в Приднестровье (не 500 — 600 тысяч человек, как писалось в докладной записке, а 150 тысяч).Арбитром в дискуссии о статусе молдавской автономии предстояло выступить высшей партийной инстанции – Политбюро ЦК РКП(б).Летом 1924 года Иосиф Сталин поручил проработать проблему создания Молдавской республики основному ее лоббисту — Михаилу Фрунзе. Это был явный "пас"сторонникам создания республики. В тот период Фрунзе был самым высокопоставленным молдаванином в советской иерархии: в 1924 году он возглавил штаб РККА, избран кандидатом в члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б).Идее Молдавской республики активно противодействовал другой член Реввоенсовета Климент Ворошилов, опасения высказывал также нарком иностранных дел Георгий Чичерин.Фрунзе раскритиковал позицию Компартии Украины. "В районе Приднестровья приходилось неоднократно бывать лично, и я констатирую, что к северу от Тирасполя идет сплошная полоса с преобладающим молдавским населением. В качестве административного центра можно было бы дать г. Тирасполь", — писал он в своей записке на имя Сталина. В заключение приводились сведения, что молдавское население Приднестровья очень заинтересовалось вопросом создания автономии и ожидает положительного решения.Положительное решение по созданию Молдавской республики было принято Политбюро ЦК РКП(б) 29 июля после очень напряженных дискуссий. Соответствующее постановление гласило: "Считать необходимым, прежде всего по политическим соображениям, выделение молдавского населения в специальную автономную республику в составе УССР и предложить ЦК КПУ дать соответствующие директивы украинским советским органам".19 сентября 1924 года Политбюро ЦК КП(б)У постановило образовать МАССР в составе Украины, а через несколько дней (25 сентября) Москва официально одобрила это решение.При обсуждении в Политбюро ЦК РКП(б) решение о создании МАССР было дополнено пунктом, что западной границей автономии определяется не Днестр (фактическая граница СССР с Румынией до 1940 года), а реки Прут и Дунай (поскольку СССР считал Бессарабию советской территорией, насильственно отторгнутой Румынией в 1918 году).Согласование фактической территории МАССР завершилось в 1926 году Согласно Всесоюзной переписи населения того же года на ней проживало 277,5 тысяч (48,5%) украинцев, 172,4 тысячи (30,1%) молдаван и 48,9 тысячи (8,5%) русских. Первой фактической столицей автономии стал город Балта. Официальными языками республики являлись молдавский, украинский, русский.Споры вокруг образования Молдавской АССР не утихают и по сей день. Кто-то ставит во главу угла воссоздание в рамках автономии государственности молдавского народа и стремительную модернизацию социально-экономической инфраструктуры Приднестровья. Для кого-то МАССР является примером волюнтаризма национальной политики большевиков.Однако с точки зрения многовековой истории Поднестровья возникновение здесь славянско-молдавского государственного образования выглядит вполне естественно. Поднестровье издревле играет роль межэтнической контактной зоны. Уже более пяти столетий здесь идет славянско-молдавский культурный синтез, не раз приводивший к созданию оригинальных административных образований.Взять, к примеру, проект строительства у селения Цекиновка (напротив Сорок) столицы "объединенных княжеств" Молдавии и Правобережной Украины при господаре Георгии Дуке в 80-е годы XVII века. Со свержением Дуки история славянско-молдавского государственного образования не прервалась, а еще почти столетие продолжалась в рамках подконтрольной Крыму провинции Ханская Украина. Административными центрами последней являлись Дубоссары и Балта, а правитель носил украинско-молдавский титул "гетман и воевода поднестровский". При сравнении этнического состава и территориальной конфигурации МАССР и Ханской Украины бросается в глаза их поразительное сходство.Перипетии же борьбы за статус Молдавской автономии в 20-е годы прошлого века наводят на мысль, что МАССР была важным звеном в обретении современного суверенного статуса Республикой Молдова. Ведь в случае, если бы тогда возобладала позиция украинской бюрократии и автономия довольствовалась только областным рангом в составе УССР, то в 1940 году Молдавия, скорее всего, получила бы статус всего лишь автономной республики (а не союзной). Подняться сразу на две ступени (от области до союзной республики) в советской системе административно-территориальных было задачей труднодостижимой. Тем более, что в 1940 году объединенная бессарабско-приднестовская Молдавия не по всем параметрам соответствовала статусу союзной республики.Таким образом докладная записка "O необходимости создания МССР"1924 году в деле создания суверенной Молдавской республики сыграла не меньшую роль, чем совместное обращение по тому же вопросу Молдавского обкома КП(б)У и СНК МАССР в 1940 году или декларация о суверенитете Молдовы 1990 года.

https://ru.sputnik.md/20211009/vtoraya-moldavskaya-respublika--massr-45386532.html

https://ru.sputnik.md/20210713/pochemu-na-ukraine-net-moldavskoy-avtonomii-35414598.html

https://ru.sputnik.md/20210822/ukrainskiy-maramuresh-chto-pomeshalo-etoy-geopoliticheskoy-tseli-khruscheva-44016669.html

https://ru.sputnik.md/20210830/rumyniya-pridnestrovie-44352310.html

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Игорь Иваненко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

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