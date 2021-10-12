https://ru.sputnik.md/20211012/vozmozhen-polexit-est-li-u-es-shansy-v-konflikte-s-polshey-45441877.html
Возможен Polexit: есть ли у Евросоюза шансы в конфликте с Польшей
Возможен Polexit: есть ли у Евросоюза шансы в конфликте с Польшей
Конфликт между Евросоюзом и Польшей набирает обороты. 12.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-12T11:25+0300
2021-10-12T11:25+0300
2021-10-12T12:08+0300
политика
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европейский союз
брексит
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. В споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом проиграет последний, такое мнение высказал журналист британской The Telegraph Мэтью Линн, пишет РИА Новости.На прошлой неделе Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на Европейский союз и допустил выход Варшавы из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем"."После того, как польский Конституционный суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над своими собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет", - пишет автор.Это произойдет, считает автор, из-за того, что блок просто создаст новый кризис вдобавок к тем многочисленным проблемам, с которыми он не в силах справиться. Как отмечает Линн, спор между Польшей и Брюсселем по вопросу верховенства законодательства назревал уже несколько лет, при этом о правоте и ошибочности польской позиции можно спорить."Единая валюта в состоянии хаоса, координация политики практически отсутствует. ЕС делает крупную ставку на финансирование Италии, надеясь, что эта самая слабая из ведущих экономик Европы наконец-то восстановится. У ЕС слабая оборона от усиливающейся России. Неужели ему на пользу драка с шестой экономикой блока? Вряд ли", - считает Линн.Кроме того, Евросоюз очень сильно переоценивает воздействие финансовых угроз, полагает автор. "Имея собственную валюту, собственный центробанк и незначительные заимствования, Польша может не бояться, что Брюссель прикажет ЕЦБ сделать за него всю грязную работу, как было с Грецией и Италией. У него просто нет рычагов, на которые можно было бы надавить", - отмечает он.В данной ситуации, по мнению журналиста, Брюссель "явно переигрывает", как было во время истории с "Брекситом", исходя из того, что Варшава испугается и пойдет на любые необходимые компромиссы. "Жесткий "Полексит" создаст колоссальные трудности. И конечно, ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Тем не менее ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу", - заключает Линн.Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, завершился 31 декабря прошлого года.
https://ru.sputnik.md/20211011/rastet-chislo-zhiteley-polshi-dopuskayuschikh-vykhod-strany-iz-es-45417662.html
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в мире, польша, европейский союз, брексит
Возможен Polexit: есть ли у Евросоюза шансы в конфликте с Польшей
11:25 12.10.2021 (обновлено: 12:08 12.10.2021)
Конфликт между Евросоюзом и Польшей набирает обороты.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik.
В споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом проиграет последний, такое мнение высказал журналист британской The Telegraph
Мэтью Линн, пишет РИА Новости
.
На прошлой неделе Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на Европейский союз и допустил выход Варшавы из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".
"После того, как польский Конституционный суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над своими собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет", - пишет автор.
Это произойдет, считает автор, из-за того, что блок просто создаст новый кризис вдобавок к тем многочисленным проблемам, с которыми он не в силах справиться. Как отмечает Линн, спор между Польшей и Брюсселем по вопросу верховенства законодательства назревал уже несколько лет, при этом о правоте и ошибочности польской позиции можно спорить.
"Если ЕС хочет, он может попытаться палкой загнать Польшу в общий строй. Но проблема в том, что это чревато тремя серьезными опасностями", - отмечает он. - Так, ЕС все еще не может оправиться от пандемии коронавируса, в Германии пока нет правительства, и какая бы коалиция там ни сформировалась, она будет очень неустойчивой, а исход президентских выборов в 2022 году во Франции совершенно неясен.
"Единая валюта в состоянии хаоса, координация политики практически отсутствует. ЕС делает крупную ставку на финансирование Италии, надеясь, что эта самая слабая из ведущих экономик Европы наконец-то восстановится. У ЕС слабая оборона от усиливающейся России. Неужели ему на пользу драка с шестой экономикой блока? Вряд ли", - считает Линн.
Кроме того, Евросоюз очень сильно переоценивает воздействие финансовых угроз, полагает автор. "Имея собственную валюту, собственный центробанк и незначительные заимствования, Польша может не бояться, что Брюссель прикажет ЕЦБ сделать за него всю грязную работу, как было с Грецией и Италией. У него просто нет рычагов, на которые можно было бы надавить", - отмечает он.
В данной ситуации, по мнению журналиста, Брюссель "явно переигрывает", как было во время истории с "Брекситом", исходя из того, что Варшава испугается и пойдет на любые необходимые компромиссы. "Жесткий "Полексит" создаст колоссальные трудности. И конечно, ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Тем не менее ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу", - заключает Линн.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, завершился 31 декабря прошлого года.