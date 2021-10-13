https://ru.sputnik.md/20211013/bashkan-gagauzii-s-vizitom-v-rossii-45475852.html

Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах

Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах

Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме по приглашению Валентины Матвиенко.

2021-10-13T12:30+0300

2021-10-13T12:30+0300

2021-10-13T12:40+0300

общество

в мире

россия

молдова

ирина влах

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45476623_0:119:1000:682_1920x0_80_0_0_a3b41c050deec808f378c43367d22c0e.jpg

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Максим Топал. Глава (башкан) АТО Гагаузия находится с официальным визитом в Российской Федерации. На этой неделе Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме, который проходит 13-15 октября под патронатом председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.Как рассказали Sputnik Молдова в пресс-службе башкана Гагаузии, также запланирована встреча Ирины Влах с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.Стороны намерены подвести промежуточные итоги реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом. Будет обсуждаться и разработка плана мероприятий по сотрудничеству между автономией и северной столицей России на 2021-2024 годы.На встрече с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским будут обсуждаться перспективы расширения партнерства между регионами по линии межпарламентского сотрудничества.Помимо этого, Ирина Влах встретится с уроженцами Гагаузии, постоянно проживающими в Российской Федерации.Парламент Молдовы на Евразийском женском форуме представит председатель Национальной группы при Межпарламентском союзе (МПС), член парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Зинаида Гречаная.Она приглашена на мероприятие в качестве спикера и выступит перед участниками с речью.Организаторами форума являются Совет Федерации Федерального собрания России и МПА государств-участников СНГ. Ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".Мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой будет сформирована новая повестка мира и доверия, сохранения здоровья, экономического развития и цифровизации, а также защиты природы и осуществления социальных преобразований.Среди участников и гостей будут председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, другие парламентарии стран СНГ, а также официальные лица, ученые, эксперты, представители бизнеса, гражданского общества, благотворительных организаций, победители конкурсов и известные личности международного женского движения.

https://ru.sputnik.md/20210603/irina-vlah-uchastvuet-v-peterburgskom-ekonomicheskom-forume-podrobnosti-34986040.html

https://ru.sputnik.md/20211012/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45457929.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, молдова, ирина влах, валентина матвиенко