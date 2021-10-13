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Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме по приглашению Валентины Матвиенко.
2021-10-13T12:30+0300
2021-10-13T12:40+0300
общество
в мире
россия
молдова
ирина влах
валентина матвиенко
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Максим Топал. Глава (башкан) АТО Гагаузия находится с официальным визитом в Российской Федерации. На этой неделе Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме, который проходит 13-15 октября под патронатом председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.Как рассказали Sputnik Молдова в пресс-службе башкана Гагаузии, также запланирована встреча Ирины Влах с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.Стороны намерены подвести промежуточные итоги реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом. Будет обсуждаться и разработка плана мероприятий по сотрудничеству между автономией и северной столицей России на 2021-2024 годы.На встрече с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским будут обсуждаться перспективы расширения партнерства между регионами по линии межпарламентского сотрудничества.Помимо этого, Ирина Влах встретится с уроженцами Гагаузии, постоянно проживающими в Российской Федерации.Парламент Молдовы на Евразийском женском форуме представит председатель Национальной группы при Межпарламентском союзе (МПС), член парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Зинаида Гречаная.Она приглашена на мероприятие в качестве спикера и выступит перед участниками с речью.Организаторами форума являются Совет Федерации Федерального собрания России и МПА государств-участников СНГ. Ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".Мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой будет сформирована новая повестка мира и доверия, сохранения здоровья, экономического развития и цифровизации, а также защиты природы и осуществления социальных преобразований.Среди участников и гостей будут председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, другие парламентарии стран СНГ, а также официальные лица, ученые, эксперты, представители бизнеса, гражданского общества, благотворительных организаций, победители конкурсов и известные личности международного женского движения.
https://ru.sputnik.md/20210603/irina-vlah-uchastvuet-v-peterburgskom-ekonomicheskom-forume-podrobnosti-34986040.html
https://ru.sputnik.md/20211012/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45457929.html
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в мире, россия, молдова, ирина влах, валентина матвиенко

Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах

12:30 13.10.2021 (обновлено: 12:40 13.10.2021)
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© Photo : Facebook / Евразийский Женский ФорумТретий Евразийский женский форум в Петербурге
Третий Евразийский женский форум в Петербурге - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Photo : Facebook / Евразийский Женский Форум
Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме по приглашению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Максим Топал. Глава (башкан) АТО Гагаузия находится с официальным визитом в Российской Федерации. На этой неделе Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме, который проходит 13-15 октября под патронатом председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.
Как рассказали Sputnik Молдова в пресс-службе башкана Гагаузии, также запланирована встреча Ирины Влах с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.
Глава Гагаузии Ирина Влах - Sputnik Молдова, 1920, 03.06.2021
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Ирина Влах участвует в Петербургском экономическом форуме - подробности
3 июня, 17:48
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Стороны намерены подвести промежуточные итоги реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом. Будет обсуждаться и разработка плана мероприятий по сотрудничеству между автономией и северной столицей России на 2021-2024 годы.
На встрече с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским будут обсуждаться перспективы расширения партнерства между регионами по линии межпарламентского сотрудничества.
Помимо этого, Ирина Влах встретится с уроженцами Гагаузии, постоянно проживающими в Российской Федерации.
Парламент Молдовы на Евразийском женском форуме представит председатель Национальной группы при Межпарламентском союзе (МПС), член парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Зинаида Гречаная.
Она приглашена на мероприятие в качестве спикера и выступит перед участниками с речью.
Зинаида Гречаная - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Гречаная представит парламент Молдовы на Евразийском женском форуме
Вчера, 17:30
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Организаторами форума являются Совет Федерации Федерального собрания России и МПА государств-участников СНГ. Ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".
Мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой будет сформирована новая повестка мира и доверия, сохранения здоровья, экономического развития и цифровизации, а также защиты природы и осуществления социальных преобразований.
Среди участников и гостей будут председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, другие парламентарии стран СНГ, а также официальные лица, ученые, эксперты, представители бизнеса, гражданского общества, благотворительных организаций, победители конкурсов и известные личности международного женского движения.
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