https://ru.sputnik.md/20211013/bashkan-gagauzii-s-vizitom-v-rossii-45475852.html
Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме по приглашению Валентины Матвиенко.
2021-10-13T12:30+0300
2021-10-13T12:30+0300
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Максим Топал. Глава (башкан) АТО Гагаузия находится с официальным визитом в Российской Федерации. На этой неделе Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме, который проходит 13-15 октября под патронатом председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.Как рассказали Sputnik Молдова в пресс-службе башкана Гагаузии, также запланирована встреча Ирины Влах с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.Стороны намерены подвести промежуточные итоги реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом. Будет обсуждаться и разработка плана мероприятий по сотрудничеству между автономией и северной столицей России на 2021-2024 годы.На встрече с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским будут обсуждаться перспективы расширения партнерства между регионами по линии межпарламентского сотрудничества.Помимо этого, Ирина Влах встретится с уроженцами Гагаузии, постоянно проживающими в Российской Федерации.Парламент Молдовы на Евразийском женском форуме представит председатель Национальной группы при Межпарламентском союзе (МПС), член парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Зинаида Гречаная.Она приглашена на мероприятие в качестве спикера и выступит перед участниками с речью.Организаторами форума являются Совет Федерации Федерального собрания России и МПА государств-участников СНГ. Ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".Мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой будет сформирована новая повестка мира и доверия, сохранения здоровья, экономического развития и цифровизации, а также защиты природы и осуществления социальных преобразований.Среди участников и гостей будут председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, другие парламентарии стран СНГ, а также официальные лица, ученые, эксперты, представители бизнеса, гражданского общества, благотворительных организаций, победители конкурсов и известные личности международного женского движения.
https://ru.sputnik.md/20210603/irina-vlah-uchastvuet-v-peterburgskom-ekonomicheskom-forume-podrobnosti-34986040.html
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в мире, россия, молдова, ирина влах, валентина матвиенко
Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
12:30 13.10.2021 (обновлено: 12:40 13.10.2021)
Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме по приглашению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Максим Топал. Глава (башкан) АТО Гагаузия находится с официальным визитом в Российской Федерации. На этой неделе Ирина Влах примет участие в Евразийском женском форуме, который проходит 13-15 октября под патронатом председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.
Как рассказали Sputnik Молдова
в пресс-службе башкана Гагаузии, также запланирована встреча Ирины Влах с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.
Стороны намерены подвести промежуточные итоги реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом. Будет обсуждаться и разработка плана мероприятий по сотрудничеству между автономией и северной столицей России на 2021-2024 годы.
На встрече с председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским будут обсуждаться перспективы расширения партнерства между регионами по линии межпарламентского сотрудничества.
Помимо этого, Ирина Влах встретится с уроженцами Гагаузии, постоянно проживающими в Российской Федерации.
Парламент Молдовы на Евразийском женском форуме представит председатель Национальной группы при Межпарламентском союзе (МПС), член парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Зинаида Гречаная.
Она приглашена на мероприятие в качестве спикера и выступит перед участниками с речью.
Организаторами форума являются Совет Федерации Федерального собрания России и МПА государств-участников СНГ. Ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".
Мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой будет сформирована новая повестка мира и доверия, сохранения здоровья, экономического развития и цифровизации, а также защиты природы и осуществления социальных преобразований.
Среди участников и гостей будут председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, другие парламентарии стран СНГ, а также официальные лица, ученые, эксперты, представители бизнеса, гражданского общества, благотворительных организаций, победители конкурсов и известные личности международного женского движения.