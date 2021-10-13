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В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
2021-10-13T13:20+0300
2021-10-13T13:20+0300
коронавирус
беларусь
вакцина
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. До конца 2021 года в Белоруссии планируется запустить полный цикл производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Об этом заявил глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич."Полный цикл "Спутника V" (планируется - прим. ред.) к концу этого года на площадях "Белмедпрепараты", - сказал министр журналистам в среду в Минске перед заседанием совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.Вакцину "Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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беларусь, вакцина, спутник v

В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу

13:20 13.10.2021
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© Sputnik / Alexander Kriazhev / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует работу передвижной лаборатории по диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19
Медицинский работник демонстрирует работу передвижной лаборатории по диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Alexander Kriazhev
/
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"Спутник V" был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. До конца 2021 года в Белоруссии планируется запустить полный цикл производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Об этом заявил глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич.
"Полный цикл "Спутника V" (планируется - прим. ред.) к концу этого года на площадях "Белмедпрепараты", - сказал министр журналистам в среду в Минске перед заседанием совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.
Врачи - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Вакцину "Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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