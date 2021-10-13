https://ru.sputnik.md/20211013/belorussi-nachalo-proizvodstvo-sputnik-polnii-tsikl--45473818.html
В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
2021-10-13T13:20+0300
2021-10-13T13:20+0300
2021-10-13T13:20+0300
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. До конца 2021 года в Белоруссии планируется запустить полный цикл производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Об этом заявил глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич."Полный цикл "Спутника V" (планируется - прим. ред.) к концу этого года на площадях "Белмедпрепараты", - сказал министр журналистам в среду в Минске перед заседанием совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.Вакцину "Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://ru.sputnik.md/20211012/covid-19-endemichnyy-virus-45467655.html
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беларусь, вакцина, спутник v
В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
"Спутник V" был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik.
До конца 2021 года в Белоруссии планируется запустить полный цикл производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости
. Об этом заявил глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич.
"Полный цикл "Спутника V" (планируется - прим. ред.) к концу этого года на площадях "Белмедпрепараты", - сказал министр журналистам в среду в Минске перед заседанием совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.
Вакцину "Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.