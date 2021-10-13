https://ru.sputnik.md/20211013/bezotvetstvennye-lyudi-politolog-prizyv-ssha-sanktsii-protiv-rf-45475577.html
"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
2021-10-13T13:50+0300
2021-10-13T13:50+0300
2021-10-13T13:50+0300
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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новое предложение американских сенаторов ввести санкции против еще 35 российских граждан.По словам Антонова, вызывает недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью в Соединенных Штатах пытаются обрушить российско-американские отношения.По мнению дипломата, такими действиями в Капитолии хотят создать иллюзию "борьбы с врагами Америки", которых сами же и выдумывают, вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны.В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин назвал действия американских сенаторов безответственными."Эти призывы, они ненормальные. Их делают совершенно безответственные люди. Они не несут никакой ответственности за результаты внешней политики. Они могут говорить все что угодно", – сказал он.Вместе с тем, отметил политолог, внешнюю политику США определяет президент, а не конгресс."А все эти выступления конгрессменов, сенаторов американских просто формируют определенный фон, возможности для оперирования президента США Джо Байдена в американо-российских отношениях. Это рекомендации, они носят условный характер. Но здравый смысл в Вашингтоне, как мы видим, все-таки преобладает. Приехала (помощник госсекретаря США Виктория) Нуланд, ведутся переговоры. Да, тяжело. Но они будут продолжены. Думаю, какой-то конструктив в отношениях будет установлен, поскольку это в интересах и России, и США. Иначе решать проблемы мирового уровня в одиночку, не понимая друг друга, очень сложно", – отметил Павел Тарусин.
https://ru.sputnik.md/20210924/ekspert-novye-antirossiyskie-sanktsii-sygrat-protiv-ssha-45015814.html
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россия, сша, санкции
"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
Посол России в США Анатолий Антонов заявил о попытках американских законодателей обрушить отношения с Россией. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог Павел Тарусин.
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новое предложение американских сенаторов ввести санкции против еще 35 российских граждан.
По словам Антонова, вызывает недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью в Соединенных Штатах пытаются обрушить российско-американские отношения.
"Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение", – говорится в комментарии Антонова в Facebook.
По мнению дипломата, такими действиями в Капитолии хотят создать иллюзию "борьбы с врагами Америки", которых сами же и выдумывают, вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны.
В эфире радио Sputnik
политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин назвал действия американских сенаторов безответственными.
"Эти призывы, они ненормальные. Их делают совершенно безответственные люди. Они не несут никакой ответственности за результаты внешней политики. Они могут говорить все что угодно", – сказал он.
Вместе с тем, отметил политолог, внешнюю политику США определяет президент, а не конгресс.
"А все эти выступления конгрессменов, сенаторов американских просто формируют определенный фон, возможности для оперирования президента США Джо Байдена в американо-российских отношениях. Это рекомендации, они носят условный характер. Но здравый смысл в Вашингтоне, как мы видим, все-таки преобладает. Приехала (помощник госсекретаря США Виктория) Нуланд, ведутся переговоры. Да, тяжело. Но они будут продолжены. Думаю, какой-то конструктив в отношениях будет установлен, поскольку это в интересах и России, и США. Иначе решать проблемы мирового уровня в одиночку, не понимая друг друга, очень сложно", – отметил Павел Тарусин.