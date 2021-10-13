Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211013/bezotvetstvennye-lyudi-politolog-prizyv-ssha-sanktsii-protiv-rf-45475577.html
"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
2021-10-13T13:50+0300
2021-10-13T13:50+0300
россия
сша
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45091911_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_8e1b424dad7b8137078290028e50c214.jpg
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новое предложение американских сенаторов ввести санкции против еще 35 российских граждан.По словам Антонова, вызывает недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью в Соединенных Штатах пытаются обрушить российско-американские отношения.По мнению дипломата, такими действиями в Капитолии хотят создать иллюзию "борьбы с врагами Америки", которых сами же и выдумывают, вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны.В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин назвал действия американских сенаторов безответственными."Эти призывы, они ненормальные. Их делают совершенно безответственные люди. Они не несут никакой ответственности за результаты внешней политики. Они могут говорить все что угодно", – сказал он.Вместе с тем, отметил политолог, внешнюю политику США определяет президент, а не конгресс."А все эти выступления конгрессменов, сенаторов американских просто формируют определенный фон, возможности для оперирования президента США Джо Байдена в американо-российских отношениях. Это рекомендации, они носят условный характер. Но здравый смысл в Вашингтоне, как мы видим, все-таки преобладает. Приехала (помощник госсекретаря США Виктория) Нуланд, ведутся переговоры. Да, тяжело. Но они будут продолжены. Думаю, какой-то конструктив в отношениях будет установлен, поскольку это в интересах и России, и США. Иначе решать проблемы мирового уровня в одиночку, не понимая друг друга, очень сложно", – отметил Павел Тарусин.
https://ru.sputnik.md/20210924/ekspert-novye-antirossiyskie-sanktsii-sygrat-protiv-ssha-45015814.html
россия
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45091911_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_cd4a00c9ca94ab7fb065e00d4ece8b1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, сша, санкции

"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ

13:50 13.10.2021
279
© Sputnik / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Юки Ивамура
/
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов заявил о попытках американских законодателей обрушить отношения с Россией. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политолог Павел Тарусин.
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новое предложение американских сенаторов ввести санкции против еще 35 российских граждан.
По словам Антонова, вызывает недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью в Соединенных Штатах пытаются обрушить российско-американские отношения.
"Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение", – говорится в комментарии Антонова в Facebook.
По мнению дипломата, такими действиями в Капитолии хотят создать иллюзию "борьбы с врагами Америки", которых сами же и выдумывают, вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны.
В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин назвал действия американских сенаторов безответственными.
"Эти призывы, они ненормальные. Их делают совершенно безответственные люди. Они не несут никакой ответственности за результаты внешней политики. Они могут говорить все что угодно", – сказал он.
Вместе с тем, отметил политолог, внешнюю политику США определяет президент, а не конгресс.
Посольство США в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Россия
Эксперт объяснил, как новые антироссийские санкции могут сыграть против США
24 сентября, 15:40
325
"А все эти выступления конгрессменов, сенаторов американских просто формируют определенный фон, возможности для оперирования президента США Джо Байдена в американо-российских отношениях. Это рекомендации, они носят условный характер. Но здравый смысл в Вашингтоне, как мы видим, все-таки преобладает. Приехала (помощник госсекретаря США Виктория) Нуланд, ведутся переговоры. Да, тяжело. Но они будут продолжены. Думаю, какой-то конструктив в отношениях будет установлен, поскольку это в интересах и России, и США. Иначе решать проблемы мирового уровня в одиночку, не понимая друг друга, очень сложно", – отметил Павел Тарусин.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:58Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе
14:31Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
14:11Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие
13:50"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
13:20В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
12:50СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
12:30Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
12:27Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:20Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
12:00Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду
11:45Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить
11:15Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду
10:50Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:25Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой
10:15Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19
09:45Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
09:25Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель
09:00Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
08:47Мир за сутки: центр Доги в Кишиневе, 40 тысяч беженцев и глобальный сбой в Telegram
08:30Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо