https://ru.sputnik.md/20211013/cherney-kogo-internet-vory-v-moldove-atakuyut-chasche-drugikh-45420699.html

Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других

Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других

Эксперт в области информационной безопасности рассказал о мерах защиты для пользователей интернет и правилах поведения в глобальной сети.

2021-10-13T09:00+0300

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Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других

Стоит осознавать, что во всемирной паутине защищенных нет. Если нас никто не видит физически, совсем не значит, что нас не видят миллионы. Об этом стоит помнить на любом этапе взаимодействия с интернетом. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал специалист в области информационной безопасности Валерий Черней.Черней напомнил и о правилах поведения в сети интернет, где, работая в социальных сетях, стоит помнить, что удаленная после загрузки в Facebook фотография остается там навсегда. Не стоит делиться паролями и нападать на людей в сети, ведь в виртуальном пространстве работают те же правила, что и в нашем реальном мире.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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