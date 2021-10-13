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Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
Эксперт в области информационной безопасности рассказал о мерах защиты для пользователей интернет и правилах поведения в глобальной сети.
2021-10-13T09:00+0300
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Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
Стоит осознавать, что во всемирной паутине защищенных нет. Если нас никто не видит физически, совсем не значит, что нас не видят миллионы. Об этом стоит помнить на любом этапе взаимодействия с интернетом. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал специалист в области информационной безопасности Валерий Черней.Черней напомнил и о правилах поведения в сети интернет, где, работая в социальных сетях, стоит помнить, что удаленная после загрузки в Facebook фотография остается там навсегда. Не стоит делиться паролями и нападать на людей в сети, ведь в виртуальном пространстве работают те же правила, что и в нашем реальном мире.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других

09:00 13.10.2021 (обновлено: 10:04 13.10.2021)
200
Радио
Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт в области информационной безопасности рассказал о мерах защиты для пользователей интернета и правилах поведения в глобальной сети.
Стоит осознавать, что во всемирной паутине защищенных нет. Если нас никто не видит физически, совсем не значит, что нас не видят миллионы. Об этом стоит помнить на любом этапе взаимодействия с интернетом. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал специалист в области информационной безопасности Валерий Черней.

"Если говорить о мерах защиты, которыми каждый пользователь интернета может воспользоваться на домашнем компьютере, то самый банальный из них – правильно установленный пароль - минимум 8 символов, где заглавные буквы перемежаются со строчными в комбинации с цифрами. Второе, что очень хорошо защищает, - наличие антивирусной программы, которой периодически стоит сканировать файлы, попадающие на ваш компьютер", - рассказал эксперт.

Черней напомнил и о правилах поведения в сети интернет, где, работая в социальных сетях, стоит помнить, что удаленная после загрузки в Facebook фотография остается там навсегда. Не стоит делиться паролями и нападать на людей в сети, ведь в виртуальном пространстве работают те же правила, что и в нашем реальном мире.
"Следует понимать, какие письма стоит получать, и как вы можете их отправлять. Все чаще злоумышленники атакуют людей пенсионного возраста, у которых есть финансовые накопления, но нет знаний о правилах поведения в глобальной сети интернет", - заключил собеседник.
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