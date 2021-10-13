https://ru.sputnik.md/20211013/covid-19-moldova-45496418.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2052 новых случая инфицирования COVID-19.
2021-10-13T21:01+0300
2021-10-13T21:01+0300
2021-10-13T21:05+0300
коронавирус
эпидемия
тесты
больные
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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2052 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены 10 случаев импорта инфекции: по три – из Украины и Италии, два – из Румынии и по одному — из Грузии и России.Общее число случаев заражения в стране достигло 310 776.У медработников выявлен 41 случай заражения.За минувшие сутки проведено 11 372 теста.Всего в больницах находятся 2009 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 177 (к аппаратам ИВЛ подключены 19).В то же время за сутки выздоровело 1345 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 291 490.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 29 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7105.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
https://ru.sputnik.md/20210930/rossia-vaktsina-koronavirus-45170871.html
https://ru.sputnik.md/20211013/test-covid-19-45491467.html
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эпидемия, тесты, больные
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
21:01 13.10.2021 (обновлено: 21:05 13.10.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2052 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечены 10 случаев импорта инфекции: по три – из Украины и Италии, два – из Румынии и по одному — из Грузии и России.
Общее число случаев заражения в стране достигло 310 776.
У медработников выявлен 41 случай заражения.
За минувшие сутки проведено 11 372 теста.
Всего в больницах находятся 2009 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 177 (к аппаратам ИВЛ подключены 19).
В то же время за сутки выздоровело 1345 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 291 490.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 29 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7105.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.