https://ru.sputnik.md/20211013/durleshtyanu-vizit-spynu-v-rossiyu-s-nulevym-rezultatom-45470912.html

Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой

Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой

Экс-министр финансов дала оценку визиту вице-премьера в Россию

2021-10-13T10:25+0300

2021-10-13T10:25+0300

2021-10-13T10:38+0300

экономика

в молдове

переговоры

"газпром"

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Визит Андрея Спыну в Санкт-Петербург закончился нулевым результатом. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова сообщила бывший министр финансов, председатель партии "Закон и справедливость" Марианна Дурлештяну, назвав Спыну "новичком в этой области". По ее словам, у Республики Молдова нет долгосрочной энергетической стратегии, и правительство должно работать над такой стратегией, которая обеспечивала бы энергетическую безопасность. В то же время, говорит Дурлештяну, исполнительная власть должна привлечь экспертов в области энергетики. Что касается переговоров о заключении контракта с "Газпромом" на прежних условиях и ценах, по мнению Дурлештяну, этого не произойдет.Она предположила и негативный сценарий, в случае если будет необходимо делать закупки на бирже, по цене SPOT. Есть также риск, что Республика Молдова не подпишет контракт с "Газпромом", однако и такой сценарий возможен только на определенный период, говорит Дурлештяну."Надеюсь, он не затянется дольше конца года, и контракт будет согласован раньше", - отмечает она.Напомним, что 7-8 октября министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпромэкспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал."Мы договорились инициировать обсуждение реализации энергопакета №3 и подписание контракта на более длительный период. На этой неделе мы начнем переговоры с командой "Газпрома". Мы просим продлить контракт на прошлогодних условиях", – рассказал Спыну.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211012/kiku-gazovye-peregovory-spynu-45455057.html

https://ru.sputnik.md/20211012/peregovory-gaz-moldova-kontrakt-45464645.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, переговоры, "газпром", газ, андрей спыну