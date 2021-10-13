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Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой
Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой
Экс-министр финансов дала оценку визиту вице-премьера в Россию
2021-10-13T10:25+0300
2021-10-13T10:38+0300
экономика
в молдове
переговоры
"газпром"
газ
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Визит Андрея Спыну в Санкт-Петербург закончился нулевым результатом. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова сообщила бывший министр финансов, председатель партии "Закон и справедливость" Марианна Дурлештяну, назвав Спыну "новичком в этой области". По ее словам, у Республики Молдова нет долгосрочной энергетической стратегии, и правительство должно работать над такой стратегией, которая обеспечивала бы энергетическую безопасность. В то же время, говорит Дурлештяну, исполнительная власть должна привлечь экспертов в области энергетики. Что касается переговоров о заключении контракта с "Газпромом" на прежних условиях и ценах, по мнению Дурлештяну, этого не произойдет.Она предположила и негативный сценарий, в случае если будет необходимо делать закупки на бирже, по цене SPOT. Есть также риск, что Республика Молдова не подпишет контракт с "Газпромом", однако и такой сценарий возможен только на определенный период, говорит Дурлештяну."Надеюсь, он не затянется дольше конца года, и контракт будет согласован раньше", - отмечает она.Напомним, что 7-8 октября министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпромэкспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал."Мы договорились инициировать обсуждение реализации энергопакета №3 и подписание контракта на более длительный период. На этой неделе мы начнем переговоры с командой "Газпрома". Мы просим продлить контракт на прошлогодних условиях", – рассказал Спыну.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211012/kiku-gazovye-peregovory-spynu-45455057.html
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в молдове, переговоры, "газпром", газ, андрей спыну

Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой

10:25 13.10.2021 (обновлено: 10:38 13.10.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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Экс-министр финансов Марианна Дурлештяну дала свою оценку недавнему визиту вице-премьера в Россию.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Визит Андрея Спыну в Санкт-Петербург закончился нулевым результатом. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова сообщила бывший министр финансов, председатель партии "Закон и справедливость" Марианна Дурлештяну, назвав Спыну "новичком в этой области".

"Правительство Республики Молдова является акционером "Молдовагаз". Ему принадлежит 33 процента акций. Это "дочка" "Газпрома". Хорошо, что правительство делегировало хотя бы одного человека, господина Спыну. Пусть не обижается, но для него это учеба. Чтобы пойти на переговоры с "Газпромом", нужно разбираться в сфере энергетики, в том, как формируются цены, и в ценовых формулах. Визит Спыну в Санкт-Петербург был безрезультатным", - сказала Дурлештяну.

© Sputnik / OsmatescoМарианна Дурлештяну
Mariana Durleșteanu - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Марианна Дурлештяну
© Sputnik / Osmatesco
По ее словам, у Республики Молдова нет долгосрочной энергетической стратегии, и правительство должно работать над такой стратегией, которая обеспечивала бы энергетическую безопасность. В то же время, говорит Дурлештяну, исполнительная власть должна привлечь экспертов в области энергетики. Что касается переговоров о заключении контракта с "Газпромом" на прежних условиях и ценах, по мнению Дурлештяну, этого не произойдет.

"Я думаю, "Газпром" пойдет на переговоры. Скорее всего, это будет сбалансированная цена. Конечно, не 200 долларов, но и не в 800 долларов за тысячу кубометров. Положительным вариантом будет, если удастся добиться цены от 300 до 500 долларов за тысячу кубометров", - уточнила Дурлештяну.

Она предположила и негативный сценарий, в случае если будет необходимо делать закупки на бирже, по цене SPOT. Есть также риск, что Республика Молдова не подпишет контракт с "Газпромом", однако и такой сценарий возможен только на определенный период, говорит Дурлештяну.
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"Надеюсь, он не затянется дольше конца года, и контракт будет согласован раньше", - отмечает она.
Напомним, что 7-8 октября министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.
Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпромэкспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.
Переговоры по газу: удастся ли Молдове получить комфортный контракт - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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"Мы договорились инициировать обсуждение реализации энергопакета №3 и подписание контракта на более длительный период. На этой неделе мы начнем переговоры с командой "Газпрома". Мы просим продлить контракт на прошлогодних условиях", – рассказал Спыну.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
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