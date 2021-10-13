Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211013/dva-eks-prokurora-po-borbe-s-korruptsiey-prokhodyat-po-ugolovnomu-delu-45473573.html
Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
прокуроры обвиняются в коррупции и злоупотреблении служебным положением
2021-10-13T12:20+0300
2021-10-13T12:20+0300
общество
в молдове
уголовное дело
прокуратура
виорел морарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538606_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60265e6489ef657c3e082a72edded24e.jpg
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Предполагаемое участие бывших прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Романа Статного и Виорела Мораря в отчуждении имущества двух бизнесменов уже является предметом расследования со стороны Генпрокуратуры (ГП) в рамках уголовного дела, об этом ведомство сообщило в своем пресс-релизе в среду.ГП, таким образом, отреагировала на заявления депутата от партии PAS Лилиана Карпа. Он направил 12 октября запрос в правоохранительное ведомство с требованием вмешаться и провести расследование информации о предполагаемой причастности двух бывших прокуроров к лишению двух бизнесменов права владения собственностью.Генпрокуратура в своем пресс-релизе сообщила, что действия двух защитников уже расследуются по уголовному делу, возбужденному в феврале 2020 года, в свете преступлений, предусмотренных ст. 190 п. (5) (мошенничество), 324 п. (3) (пассивная коррупция), 325 п. (3) (активная коррупция), 326 п. (3) (торговля влиянием), 328 п. (3) (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса."До сих пор статус обвиняемых был присвоен прокурором по делу двум лицам. Речь идет о гражданине Российской Федерации и бывшем прокуроре, имена которых в настоящее время не могут быть раскрыты, принимая во внимание принципы конфиденциальности уголовного расследования и презумпции невиновности", - говорится в сообщениии ведомства.Кроме того, Генпрокуратура уточнила, что на данном этапе ею проводятся необходимые действия в рамках уголовного преследования для обеспечения полного и объективного расследования.
https://ru.sputnik.md/20210713/viorel-morari-mozhet-poyti-pod-sud-po-delu-vento-35498425.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538606_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_baea3a11455e4c8096eb6d5cbe483535.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, уголовное дело, прокуратура, виорел морарь

Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу

12:20 13.10.2021
230
© Sputnik / Mihai CarausЗдание Генеральной прокуратуры в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Генпрокуратура выступила с уточнением в ответ на заявления одного из молдавских депутатов.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Предполагаемое участие бывших прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Романа Статного и Виорела Мораря в отчуждении имущества двух бизнесменов уже является предметом расследования со стороны Генпрокуратуры (ГП) в рамках уголовного дела, об этом ведомство сообщило в своем пресс-релизе в среду.
ГП, таким образом, отреагировала на заявления депутата от партии PAS Лилиана Карпа. Он направил 12 октября запрос в правоохранительное ведомство с требованием вмешаться и провести расследование информации о предполагаемой причастности двух бывших прокуроров к лишению двух бизнесменов права владения собственностью.
Виорел Морарь - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
Виорел Морарь может пойти под суд по "делу Vento"
13 июля, 11:31
397
Генпрокуратура в своем пресс-релизе сообщила, что действия двух защитников уже расследуются по уголовному делу, возбужденному в феврале 2020 года, в свете преступлений, предусмотренных ст. 190 п. (5) (мошенничество), 324 п. (3) (пассивная коррупция), 325 п. (3) (активная коррупция), 326 п. (3) (торговля влиянием), 328 п. (3) (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.
"До сих пор статус обвиняемых был присвоен прокурором по делу двум лицам. Речь идет о гражданине Российской Федерации и бывшем прокуроре, имена которых в настоящее время не могут быть раскрыты, принимая во внимание принципы конфиденциальности уголовного расследования и презумпции невиновности", - говорится в сообщениии ведомства.
Кроме того, Генпрокуратура уточнила, что на данном этапе ею проводятся необходимые действия в рамках уголовного преследования для обеспечения полного и объективного расследования.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:58Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе
14:31Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
14:11Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие
13:50"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
13:20В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
12:50СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
12:30Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
12:27Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:20Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
12:00Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду
11:45Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить
11:15Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду
10:50Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:25Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой
10:15Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19
09:45Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
09:25Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель
09:00Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
08:47Мир за сутки: центр Доги в Кишиневе, 40 тысяч беженцев и глобальный сбой в Telegram
08:30Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо