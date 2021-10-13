https://ru.sputnik.md/20211013/dva-eks-prokurora-po-borbe-s-korruptsiey-prokhodyat-po-ugolovnomu-delu-45473573.html
Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
прокуроры обвиняются в коррупции и злоупотреблении служебным положением
2021-10-13T12:20+0300
2021-10-13T12:20+0300
2021-10-13T12:20+0300
общество
в молдове
уголовное дело
прокуратура
виорел морарь
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Предполагаемое участие бывших прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Романа Статного и Виорела Мораря в отчуждении имущества двух бизнесменов уже является предметом расследования со стороны Генпрокуратуры (ГП) в рамках уголовного дела, об этом ведомство сообщило в своем пресс-релизе в среду.ГП, таким образом, отреагировала на заявления депутата от партии PAS Лилиана Карпа. Он направил 12 октября запрос в правоохранительное ведомство с требованием вмешаться и провести расследование информации о предполагаемой причастности двух бывших прокуроров к лишению двух бизнесменов права владения собственностью.Генпрокуратура в своем пресс-релизе сообщила, что действия двух защитников уже расследуются по уголовному делу, возбужденному в феврале 2020 года, в свете преступлений, предусмотренных ст. 190 п. (5) (мошенничество), 324 п. (3) (пассивная коррупция), 325 п. (3) (активная коррупция), 326 п. (3) (торговля влиянием), 328 п. (3) (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса."До сих пор статус обвиняемых был присвоен прокурором по делу двум лицам. Речь идет о гражданине Российской Федерации и бывшем прокуроре, имена которых в настоящее время не могут быть раскрыты, принимая во внимание принципы конфиденциальности уголовного расследования и презумпции невиновности", - говорится в сообщениии ведомства.Кроме того, Генпрокуратура уточнила, что на данном этапе ею проводятся необходимые действия в рамках уголовного преследования для обеспечения полного и объективного расследования.
https://ru.sputnik.md/20210713/viorel-morari-mozhet-poyti-pod-sud-po-delu-vento-35498425.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, уголовное дело, прокуратура, виорел морарь
Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
Генпрокуратура выступила с уточнением в ответ на заявления одного из молдавских депутатов.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Предполагаемое участие бывших прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Романа Статного и Виорела Мораря в отчуждении имущества двух бизнесменов уже является предметом расследования со стороны Генпрокуратуры (ГП) в рамках уголовного дела, об этом ведомство сообщило в своем пресс-релизе в среду.
ГП, таким образом, отреагировала на заявления депутата от партии PAS Лилиана Карпа. Он направил 12 октября запрос в правоохранительное ведомство с требованием вмешаться и провести расследование информации о предполагаемой причастности двух бывших прокуроров к лишению двух бизнесменов права владения собственностью.
Генпрокуратура в своем пресс-релизе сообщила, что действия двух защитников уже расследуются по уголовному делу, возбужденному в феврале 2020 года, в свете преступлений, предусмотренных ст. 190 п. (5) (мошенничество), 324 п. (3) (пассивная коррупция), 325 п. (3) (активная коррупция), 326 п. (3) (торговля влиянием), 328 п. (3) (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.
"До сих пор статус обвиняемых был присвоен прокурором по делу двум лицам. Речь идет о гражданине Российской Федерации и бывшем прокуроре, имена которых в настоящее время не могут быть раскрыты, принимая во внимание принципы конфиденциальности уголовного расследования и презумпции невиновности", - говорится в сообщениии ведомства.
Кроме того, Генпрокуратура уточнила, что на данном этапе ею проводятся необходимые действия в рамках уголовного преследования для обеспечения полного и объективного расследования.