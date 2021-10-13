https://ru.sputnik.md/20211013/ekspress-test-45495525.html

Ион Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев

Ион Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев

Ион Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев

2021-10-13T22:47+0300

2021-10-13T22:47+0300

2021-10-13T22:47+0300

коронавирус

учителя

тестирование

примэрия кишинева

кишинев

ион чебан

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Примэрия Кишинева впервые объявила открытый тендер на закупку экспресс-тестов на средства из муниципального бюджета для бесплатного тестирования учителей.Свои предложения представили 17 медицинских компаний, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.При оценке предложений примэрия будет руководствоваться двумя главными критериями — низкой ценой и соответствием поставок требованиям ЕС и ВОЗ, отметил Чебан.

https://ru.sputnik.md/20211013/test-covid-19-45491467.html

кишинев

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2021

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учителя, тестирование, примэрия кишинева, кишинев, ион чебан