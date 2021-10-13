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Ион Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев
Ион Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев
Ион Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев
2021-10-13T22:47+0300
2021-10-13T22:47+0300
коронавирус
учителя
тестирование
примэрия кишинева
кишинев
ион чебан
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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Примэрия Кишинева впервые объявила открытый тендер на закупку экспресс-тестов на средства из муниципального бюджета для бесплатного тестирования учителей.Свои предложения представили 17 медицинских компаний, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.При оценке предложений примэрия будет руководствоваться двумя главными критериями — низкой ценой и соответствием поставок требованиям ЕС и ВОЗ, отметил Чебан.
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учителя, тестирование, примэрия кишинева, кишинев, ион чебан

Ион Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев

22:47 13.10.2021
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© Inquam Photos / GEORGE CALINТест на коронавирус
Тест на коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Inquam Photos / GEORGE CALIN
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Генеральный примар Кишинева рассказал о подготовке к проведению тендера на закупку экспресс-тестов.
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Примэрия Кишинева впервые объявила открытый тендер на закупку экспресс-тестов на средства из муниципального бюджета для бесплатного тестирования учителей.
Свои предложения представили 17 медицинских компаний, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
"Мы получили очень привлекательные предложения по отличным ценам, не встречавшимся до сих пор. Таким образом, стоимость теста варьируется от 13 леев и 17 банов до 70 леев за один тест", — написал градоначальник в социальных сетях.
При оценке предложений примэрия будет руководствоваться двумя главными критериями — низкой ценой и соответствием поставок требованиям ЕС и ВОЗ, отметил Чебан.
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