Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211013/gavrilitsa-moldova-gotovitsya-zakupat-gaz-u-drugikh-postavschikov-45489490.html
Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
Молдова готовится к любым сценариям по итогам переговоров с "Газпромом". 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T17:09+0300
2021-10-13T17:11+0300
газ
газпром
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43672535_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_a74448685454b17e329cfcabdbaa9ac1.jpg
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Власти Молдовы продолжают переговоры с "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа и в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. Об этом на брифинге заявила премьер Наталья Гаврилица."Переговоры с "Газпромом" идут. Они непростые. На глобальном уровне беспрецедентная цена на газ и на другие ресурсы. Мы хотим перезаключить контракт на прежних условиях. Наши партнеры хотят несколько других условий. На следующей неделе ситуация прояснится”, - заявила глава правительства.Она добавила, что власти готовятся к альтернативным сценариям по поставкам газа с помощью соединений, которые есть с Украиной и Румынией."Без газа Молдова не останется, вопрос в цене, которую мы будем платить", - заявила Наталья Гаврилица.Премьер отметила, что 13 октября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по вопросам газоснабжения.
https://ru.sputnik.md/20211012/peregovory-gaz-moldova-kontrakt-45464645.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43672535_227:0:2047:1365_1920x0_80_0_0_232b53f2503b1fc160055283eab37240.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газ, газпром, наталья гаврилица

Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков

17:09 13.10.2021 (обновлено: 17:11 13.10.2021)
408
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
 Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдова готовится к любым сценариям по итогам переговоров с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Власти Молдовы продолжают переговоры с "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа и в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. Об этом на брифинге заявила премьер Наталья Гаврилица.
"Переговоры с "Газпромом" идут. Они непростые. На глобальном уровне беспрецедентная цена на газ и на другие ресурсы. Мы хотим перезаключить контракт на прежних условиях. Наши партнеры хотят несколько других условий. На следующей неделе ситуация прояснится”, - заявила глава правительства.
Переговоры по газу: удастся ли Молдове получить комфортный контракт - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Радио
Переговоры по газу: удастся ли Молдове получить комфортный контракт
Вчера, 20:59
929
Она добавила, что власти готовятся к альтернативным сценариям по поставкам газа с помощью соединений, которые есть с Украиной и Румынией.
"Без газа Молдова не останется, вопрос в цене, которую мы будем платить", - заявила Наталья Гаврилица.
Премьер отметила, что 13 октября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по вопросам газоснабжения.
131110
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:30Где Молдова будет закупать газ: брифинг Андрея Спыну
18:03Запасаться ли дровами и свечками: когда Молдова договорится о поставках газа
17:51"Это будет кошмарная зима": все, что нужно знать о будущем поставок газа в Молдову
17:27Средняя пенсия в Молдове и соседних странах
17:09Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
16:50Отставки и назначения: дочь Гречаной отозвана с должности в ЕЭК
16:26Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
16:24В России начнется испытание назальной вакцины от COVID-19
15:58Лавров: США запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с РФ
15:45Sputnik Молдова подарил Кишиневу книги
15:38Центризбирком Гагаузии подвел итоги выборов в Народное собрание
15:20В Гагаузии появится парк "Санкт-Петербург"
14:58Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе
14:31Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
14:11Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие
13:50"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
13:20В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
12:50СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
12:30Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
12:27Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы