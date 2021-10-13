https://ru.sputnik.md/20211013/gavrilitsa-moldova-gotovitsya-zakupat-gaz-u-drugikh-postavschikov-45489490.html
Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
Молдова готовится к любым сценариям по итогам переговоров с "Газпромом". 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T17:09+0300
2021-10-13T17:09+0300
2021-10-13T17:11+0300
газ
газпром
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Власти Молдовы продолжают переговоры с "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа и в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. Об этом на брифинге заявила премьер Наталья Гаврилица."Переговоры с "Газпромом" идут. Они непростые. На глобальном уровне беспрецедентная цена на газ и на другие ресурсы. Мы хотим перезаключить контракт на прежних условиях. Наши партнеры хотят несколько других условий. На следующей неделе ситуация прояснится”, - заявила глава правительства.Она добавила, что власти готовятся к альтернативным сценариям по поставкам газа с помощью соединений, которые есть с Украиной и Румынией."Без газа Молдова не останется, вопрос в цене, которую мы будем платить", - заявила Наталья Гаврилица.Премьер отметила, что 13 октября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по вопросам газоснабжения.
https://ru.sputnik.md/20211012/peregovory-gaz-moldova-kontrakt-45464645.html
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Евгений Чебан
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газ, газпром, наталья гаврилица
Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
17:09 13.10.2021 (обновлено: 17:11 13.10.2021)
Молдова готовится к любым сценариям по итогам переговоров с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Власти Молдовы продолжают переговоры с "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа и в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. Об этом на брифинге заявила премьер Наталья Гаврилица.
"Переговоры с "Газпромом" идут. Они непростые. На глобальном уровне беспрецедентная цена на газ и на другие ресурсы. Мы хотим перезаключить контракт на прежних условиях. Наши партнеры хотят несколько других условий. На следующей неделе ситуация прояснится”, - заявила глава правительства.
Она добавила, что власти готовятся к альтернативным сценариям по поставкам газа с помощью соединений, которые есть с Украиной и Румынией.
"Без газа Молдова не останется, вопрос в цене, которую мы будем платить", - заявила Наталья Гаврилица.
Премьер отметила, что 13 октября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по вопросам газоснабжения.