https://ru.sputnik.md/20211013/gavrilitsa-moldova-gotovitsya-zakupat-gaz-u-drugikh-postavschikov-45489490.html

Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков

Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков

Молдова готовится к любым сценариям по итогам переговоров с "Газпромом". 13.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-13T17:09+0300

2021-10-13T17:09+0300

2021-10-13T17:11+0300

газ

газпром

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43672535_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_a74448685454b17e329cfcabdbaa9ac1.jpg

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Власти Молдовы продолжают переговоры с "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа и в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков. Об этом на брифинге заявила премьер Наталья Гаврилица."Переговоры с "Газпромом" идут. Они непростые. На глобальном уровне беспрецедентная цена на газ и на другие ресурсы. Мы хотим перезаключить контракт на прежних условиях. Наши партнеры хотят несколько других условий. На следующей неделе ситуация прояснится”, - заявила глава правительства.Она добавила, что власти готовятся к альтернативным сценариям по поставкам газа с помощью соединений, которые есть с Украиной и Румынией."Без газа Молдова не останется, вопрос в цене, которую мы будем платить", - заявила Наталья Гаврилица.Премьер отметила, что 13 октября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по вопросам газоснабжения.

https://ru.sputnik.md/20211012/peregovory-gaz-moldova-kontrakt-45464645.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

газ, газпром, наталья гаврилица