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Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T10:50+0300
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вакцинация
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 13 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Рышкановка, на проспекте Григоре Виеру, у Национального банка.Автобус расположен в Вадул-луй-Водэ, на улице Штефана чел Маре, 40, у Центра здоровья.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 13 октябряТроллейбус направится в сектор Центр и будет стоять на улице Пушкина рядом с площадью Великого национального собрания.Автобус будет располагаться на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html
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Евгений Чебан
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вакцинация, в молдове

Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:50 13.10.2021
173
© Sputnik / Mihai CarausПередвижной пункт вакцинации в Кишиневе
Передвижной пункт вакцинации в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 13 октября, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Рышкановка, на проспекте Григоре Виеру, у Национального банка.
Автобус расположен в Вадул-луй-Водэ, на улице Штефана чел Маре, 40, у Центра здоровья.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 13 октября

Троллейбус направится в сектор Центр и будет стоять на улице Пушкина рядом с площадью Великого национального собрания.
Автобус будет располагаться на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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Молдавские сертификаты о вакцинации признали в Великобритании
8 октября, 19:15
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
L’eugénisme a-t-il un avenir ? - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Генетическая мутация защищает от заражения коронавирусом
29 сентября, 17:25
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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