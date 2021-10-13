https://ru.sputnik.md/20211013/gde-v-kishineve-13-oktyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45471276.html

Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 13.10.2021, Sputnik Молдова

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вакцинация

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 13 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Рышкановка, на проспекте Григоре Виеру, у Национального банка.Автобус расположен в Вадул-луй-Водэ, на улице Штефана чел Маре, 40, у Центра здоровья.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 13 октябряТроллейбус направится в сектор Центр и будет стоять на улице Пушкина рядом с площадью Великого национального собрания.Автобус будет располагаться на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вакцинация, в молдове