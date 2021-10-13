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Зинаида Гречаная выступила на Евразийском женском форуме
Зинаида Гречаная выступила на Евразийском женском форуме
Гречаная отметила роль женщин-руководителей, но призвала не увлекаться "модой"
2021-10-13T20:44+0300
2021-10-13T20:44+0300
общество
зинаида гречаная
руководство
женщины
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Зинаида Гречаная выступила на пленарном заседании III Евразийского женского форума, который проходит 11-16 октября в Санкт-Петербурге.Экс-спикер парламента и глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов отметила роль женщин-руководителей, подчеркнув, что на руководящие посты нельзя назначать людей, не обладающих знаниями и профессионализмом, слепо следуя "европейской моде" и в ущерб здравому смыслу.Депутат заявила, что именно женщины первыми приняли на себя страшный удар во время пандемии, так как большую часть медперсонала составляют именно они.
https://ru.sputnik.md/20211003/khochu-golosovat-za-zhenschinu-v-komrate-izbiratel-potreboval-pomenyat-uchastok-45236580.html
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зинаида гречаная, руководство, женщины, в молдове, молдова

Зинаида Гречаная выступила на Евразийском женском форуме

20:44 13.10.2021
354
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗинаида Гречаная
Зинаида Гречаная - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Экс-спикер парламента отметила роль женщин-руководителей, но призвала не увлекаться "модой".
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Зинаида Гречаная выступила на пленарном заседании III Евразийского женского форума, который проходит 11-16 октября в Санкт-Петербурге.
Экс-спикер парламента и глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов отметила роль женщин-руководителей, подчеркнув, что на руководящие посты нельзя назначать людей, не обладающих знаниями и профессионализмом, слепо следуя "европейской моде" и в ущерб здравому смыслу.
"Хотелось бы, чтобы уровень демократии в обществе измерялся не количеством женщин в руководстве той или иной отрасли, а качеством проделанной ими работы", – сказала Гречаная.
Депутат заявила, что именно женщины первыми приняли на себя страшный удар во время пандемии, так как большую часть медперсонала составляют именно они.
Центральная избирательная комиссия Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
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