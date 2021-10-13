https://ru.sputnik.md/20211013/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45489161.html

Зинаида Гречаная выступила на Евразийском женском форуме

Зинаида Гречаная выступила на Евразийском женском форуме

Гречаная отметила роль женщин-руководителей, но призвала не увлекаться "модой"

2021-10-13T20:44+0300

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общество

зинаида гречаная

руководство

женщины

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молдова

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Зинаида Гречаная выступила на пленарном заседании III Евразийского женского форума, который проходит 11-16 октября в Санкт-Петербурге.Экс-спикер парламента и глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов отметила роль женщин-руководителей, подчеркнув, что на руководящие посты нельзя назначать людей, не обладающих знаниями и профессионализмом, слепо следуя "европейской моде" и в ущерб здравому смыслу.Депутат заявила, что именно женщины первыми приняли на себя страшный удар во время пандемии, так как большую часть медперсонала составляют именно они.

https://ru.sputnik.md/20211003/khochu-golosovat-za-zhenschinu-v-komrate-izbiratel-potreboval-pomenyat-uchastok-45236580.html

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зинаида гречаная, руководство, женщины, в молдове, молдова