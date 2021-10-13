https://ru.sputnik.md/20211013/inostrannye-zakony-45418416.html

Шинкарь: принимать "спасительные" иностранные законы – это безумие

Шинкарь: принимать "спасительные" иностранные законы – это безумие

Священнослужитель объяснил, почему заграничные законы Молдову не спасут, и что могут сделать молдаване

2021-10-13T08:00+0300

2021-10-13T08:00+0300

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виталий шинкарь

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Шинкарь: принимать заграничные законы в надежде на спасение – это безумие Шинкарь: принимать заграничные законы в надежде на спасение – это безумие

Помимо этого, уверен священнослужитель, Молдове необходима идеология, которую нужно прививать людям с детства, и государство должно это осознавать. Он убежден, что не стоит стесняться вкладывать в это деньги и называть вещи своими именами.Ведь стоит пустить этот вопрос на самотек, и течение может вынести общество куда-угодно, поэтому лучше насаждать культуру, действуя в рамках собственной правды, подчеркнул Шинкарь. Защита женщин в стране не нуждается в конвенции – достаточно просто соблюдать законодательство Молдовы.В заключение Шинкарь привел примеры такого разрушения закона и расшатывания системы с помощью ночных провозглашений правительств и вечерними арестами людей. После такого – безумно думать, что заграничные законы спасут Молдову и ее граждан.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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экспертиза, подкасты, аудио, виталий шинкарь