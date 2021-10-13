https://ru.sputnik.md/20211013/inostrannye-zakony-45418416.html
Шинкарь: принимать "спасительные" иностранные законы – это безумие
Шинкарь: принимать "спасительные" иностранные законы – это безумие
Священнослужитель объяснил, почему заграничные законы Молдову не спасут, и что могут сделать молдаване
2021-10-13T08:00+0300
2021-10-13T08:00+0300
2021-10-13T08:00+0300
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Шинкарь: принимать заграничные законы в надежде на спасение – это безумие
Шинкарь: принимать заграничные законы в надежде на спасение – это безумие
Помимо этого, уверен священнослужитель, Молдове необходима идеология, которую нужно прививать людям с детства, и государство должно это осознавать. Он убежден, что не стоит стесняться вкладывать в это деньги и называть вещи своими именами.Ведь стоит пустить этот вопрос на самотек, и течение может вынести общество куда-угодно, поэтому лучше насаждать культуру, действуя в рамках собственной правды, подчеркнул Шинкарь. Защита женщин в стране не нуждается в конвенции – достаточно просто соблюдать законодательство Молдовы.В заключение Шинкарь привел примеры такого разрушения закона и расшатывания системы с помощью ночных провозглашений правительств и вечерними арестами людей. После такого – безумно думать, что заграничные законы спасут Молдову и ее граждан.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, виталий шинкарь
Шинкарь: принимать "спасительные" иностранные законы – это безумие
Священнослужитель объяснил, почему ратификация Стамбульской конвенции не спасет Молдову, и что могут сделать граждане страны для укрепления своих традиций, морали и религии.
"Мы должны четко понимать, что за исполнением закона стоит правда, а закон должен быть един для всех в защите слабых, и для этого не нужны никакие особые конвенции. Разве в законах, традициях, морали и религии Молдовы – красиво обижать слабого? Нет. Разве в наших законах прописано, что это возможно? Нет. Тогда давайте укреплять молдавское законодательство, религиозность и культуру", – призвал в эфире студии Sputnik Молдова священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.
Помимо этого, уверен священнослужитель, Молдове необходима идеология, которую нужно прививать людям с детства, и государство должно это осознавать. Он убежден, что не стоит стесняться вкладывать в это деньги и называть вещи своими именами.
Ведь стоит пустить этот вопрос на самотек, и течение может вынести общество куда-угодно, поэтому лучше насаждать культуру, действуя в рамках собственной правды, подчеркнул Шинкарь. Защита женщин в стране не нуждается в конвенции – достаточно просто соблюдать законодательство Молдовы.
"Стоит научиться уважать друг друга и слышать историческую правду, которая всегда была и есть в нашем мире. Не нужно под видом новых конвенций предлагать нам новый мир. Нам бы свой мир защитить и укрепить, однако мы видим, как на наших глазах войнами и непонятной возней рушат и сам закон", – рассказал священнослужитель.
В заключение Шинкарь привел примеры такого разрушения закона и расшатывания системы с помощью ночных провозглашений правительств и вечерними арестами людей. После такого – безумно думать, что заграничные законы спасут Молдову и ее граждан.