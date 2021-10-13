https://ru.sputnik.md/20211013/kapitan-futbolnoy-sbornoy-moldovy-pokinul-komandu-so-slezami-45471895.html

Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду

Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду

видео Игорь армаш расплакался покидая сборную молдовы

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сборная молдовы по футболу

спорт

в молдове

игорь армаш

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Один из лучших игроков молдавского футбола, капитан национальной сборной Игорь Армаш объявил о своем уходе из сборной Молдовы сразу после матча с Израилем, который состоялся во вторник. Армаш не сдержал слез, когда заявлял об уходе, сообщает Федерация футбола Молдовы.Игорь Армаш занимает четвертое место в рейтинге количества матчей сыгранных за сборную. Он 73 раза выходил на поле в форме национальной сборной и забил 5 голов. Два из них принесли нашей команде победу.Игорь Армаш родился в Каушанах, в 2001 году приехал в Кишинев, в Школу футбола "Зимбру".Ближе к концу сезона 2003-2004 футболист начал играть за вторую команду клуба "Зимбру", выступавшую в дивизионе "А". Весной 2007 года Армаш начал выступать за основной состав “Зимбру”.В 2008 году Игорь Добровольский впервые вызвал Игоря Армаша в сборную Молдовы. Впервые он надел майку национальной сборной 28 мая в товарищеском матче с Арменией.Игорь Армаш играл в чемпионатах Швеции, России, Румынии.В 2019 году молдавские болельщики назвали его лучшим футболистом года, а Федерация футбола Молдовы вручила игроку приз зрительских симпатий.Напомним, национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.

https://ru.sputnik.md/20211013/sbornaya-moldovy-po-futbolu-proigrala-izrailyu-v-otborochnom-matche-na-chm-45471034.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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сборная молдовы по футболу, в молдове, игорь армаш