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Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду
Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду
видео Игорь армаш расплакался покидая сборную молдовы
2021-10-13T11:15+0300
2021-10-13T11:15+0300
сборная молдовы по футболу
спорт
в молдове
игорь армаш
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Один из лучших игроков молдавского футбола, капитан национальной сборной Игорь Армаш объявил о своем уходе из сборной Молдовы сразу после матча с Израилем, который состоялся во вторник. Армаш не сдержал слез, когда заявлял об уходе, сообщает Федерация футбола Молдовы.Игорь Армаш занимает четвертое место в рейтинге количества матчей сыгранных за сборную. Он 73 раза выходил на поле в форме национальной сборной и забил 5 голов. Два из них принесли нашей команде победу.Игорь Армаш родился в Каушанах, в 2001 году приехал в Кишинев, в Школу футбола "Зимбру".Ближе к концу сезона 2003-2004 футболист начал играть за вторую команду клуба "Зимбру", выступавшую в дивизионе "А". Весной 2007 года Армаш начал выступать за основной состав “Зимбру”.В 2008 году Игорь Добровольский впервые вызвал Игоря Армаша в сборную Молдовы. Впервые он надел майку национальной сборной 28 мая в товарищеском матче с Арменией.Игорь Армаш играл в чемпионатах Швеции, России, Румынии.В 2019 году молдавские болельщики назвали его лучшим футболистом года, а Федерация футбола Молдовы вручила игроку приз зрительских симпатий.Напомним, национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.
https://ru.sputnik.md/20211013/sbornaya-moldovy-po-futbolu-proigrala-izrailyu-v-otborochnom-matche-na-chm-45471034.html
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Евгений Чебан
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сборная молдовы по футболу, в молдове, игорь армаш

Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду

11:15 13.10.2021
33
© Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗащитник Игорь Армаш
Защитник Игорь Армаш - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Саид Царнаев
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Игорь Армаш выступал за национальную сборную с 2008 года.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Один из лучших игроков молдавского футбола, капитан национальной сборной Игорь Армаш объявил о своем уходе из сборной Молдовы сразу после матча с Израилем, который состоялся во вторник. Армаш не сдержал слез, когда заявлял об уходе, сообщает Федерация футбола Молдовы.
Игорь Армаш занимает четвертое место в рейтинге количества матчей сыгранных за сборную. Он 73 раза выходил на поле в форме национальной сборной и забил 5 голов. Два из них принесли нашей команде победу.
Игорь Армаш родился в Каушанах, в 2001 году приехал в Кишинев, в Школу футбола "Зимбру".
Ближе к концу сезона 2003-2004 футболист начал играть за вторую команду клуба "Зимбру", выступавшую в дивизионе "А". Весной 2007 года Армаш начал выступать за основной состав “Зимбру”.
Футбольный матч сборных Молдовы и Израиля - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
09:45
189
В 2008 году Игорь Добровольский впервые вызвал Игоря Армаша в сборную Молдовы. Впервые он надел майку национальной сборной 28 мая в товарищеском матче с Арменией.
Игорь Армаш играл в чемпионатах Швеции, России, Румынии.
В 2019 году молдавские болельщики назвали его лучшим футболистом года, а Федерация футбола Молдовы вручила игроку приз зрительских симпатий.
Напомним, национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.
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