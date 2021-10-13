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Власти Кишинева выдадут компенсации за тепло: кто их получит
Власти Кишинева выдадут компенсации за тепло: кто их получит
Муниципальные власти окажут поддержку в холодное время года некоторым категориям граждан в столице.
2021-10-13T07:30+0300
2021-10-13T10:12+0300
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в молдове
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Около 22 тысяч жителей Кишинева в этом году вновь получат компенсацию в размере 40% от счета на энергоресурсы и коммунальные услуги в холодное время года. Муниципальным советом было утверждено соответствующее положение. Как рассказал столичный градоначальник Ион Чебан, получателями помощи от примэрии станут граждане, чей средний ежемесячный доход составляет менее трех тысяч леев и молодые семьи, чей доход не превышает пять тысяч леев. По его словам, при расчетах будет учитываться доход всех лиц, имеющих прописку по адресу заявителя, а также тех, кто проживает там без прописки. Также лица, владеющие двумя или более жилыми объектами в столице, не смогут претендовать на компенсацию. Чебан предупредил, что в случае представления ложной информации заявитель будет исключен из списка бенефициаров. Согласно положению, сумма счета будет пересчитана автоматически. Людям, получавшим компенсацию за коммунальные услуги и энергоресурсы до прошлого года, больше не нужно повторно отправлять запросы на эту услугу.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, отопление, ион чебан

Власти Кишинева выдадут компенсации за тепло: кто их получит

07:30 13.10.2021 (обновлено: 10:12 13.10.2021)
650
© Sputnik / Rodion ProcaКвитанции на оплату коммунальных услуг
Квитанции на оплату коммунальных услуг - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Муниципальные власти окажут поддержку в холодное время года некоторым категориям жителей столицы.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Около 22 тысяч жителей Кишинева в этом году вновь получат компенсацию в размере 40% от счета на энергоресурсы и коммунальные услуги в холодное время года. Муниципальным советом было утверждено соответствующее положение.
Как рассказал столичный градоначальник Ион Чебан, получателями помощи от примэрии станут граждане, чей средний ежемесячный доход составляет менее трех тысяч леев и молодые семьи, чей доход не превышает пять тысяч леев.

"Примэрия Кишинева – единственный орган власти в стране, который предлагает помощь в холодное время года людям, оказавшимся в затруднительном положении", – подчеркнул Чебан.

По его словам, при расчетах будет учитываться доход всех лиц, имеющих прописку по адресу заявителя, а также тех, кто проживает там без прописки. Также лица, владеющие двумя или более жилыми объектами в столице, не смогут претендовать на компенсацию.
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В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
11 октября, 12:13
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Чебан предупредил, что в случае представления ложной информации заявитель будет исключен из списка бенефициаров.
Согласно положению, сумма счета будет пересчитана автоматически. Людям, получавшим компенсацию за коммунальные услуги и энергоресурсы до прошлого года, больше не нужно повторно отправлять запросы на эту услугу.
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