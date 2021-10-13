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Как "Шериф" захватывает итальянских издателей
Как "Шериф" захватывает итальянских издателей
Репортер из Милана Франческо Зема получил спецзаказ на книгу о "Шерифе" и Приднестровье.
2021-10-13T22:23+0300
2021-10-13T22:31+0300
молдова
спорт
приднестровье
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Шериф" захватывает Лигу чемпионов, а вместе с ней итальянских издателей. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал репортер из Милана Франческо Зема.По мотивам игры тираспольчан в Лиге чемпионов итальянцы слагают не только репортажи, но и легенды. Из популярного: Приднестровья нет, да и рубли там не настоящие. Зато в успехе "Шерифа" прослеживают итальянский след – три года назад Роберто Бордин тренировал команду.В портфолио Франческо оживают простые человеческие истории и складывается картина мира. Автор посетил более 110 стран. В Тирасполе он уже пятый раз. Приехал написать книгу о Приднестровье, хотя изначально был совсем другой спецзаказ."Недавно ко мне обратилось очень известное интернет-издание, которое просило меня как человека, который побывал в Приднестровье не раз, написать настоящую статью, правдивую. Мой материал набрал много просмотров и спустя сутки один известный издатель мне позвонил и предложил заказ на публикацию книги про историю "Шерифа". Это ведь спортивный издатель. Но я отказался. Сошлись на том, что пишу о Приднестровье, в том числе и футбольном", – рассказал Зема.Свой честный взгляд на Приднестровье автор уместит в три части – об истории, людях и футболе. Причем, в его творческий план вошел не только "Шериф".Зема представляет итальянскую ассоциацию "Кальчи", которая работает с проектами по культурному развитию и международным связям. В самом центре Милана открыт одноименный футбольный музей. Франческо как руководитель экспозиции "Кальчи" собирает в Приднестровье футболки, то есть экспонаты."Попросить форму для нашего музея у каждой из команд – это еще одна моя цель здесь. Кстати, у нас уже есть майка "Шерифа" с фамилией Пащенко. Я ее купил в свой прошлый приезд. Вот не могу найти футболку с логотипом федерации футбола Приднестровья. До субботы время еще есть", – признается итальянский гость.Он отметил, что благодаря успеху "Шерифа" в Лиге чемпионов футбольная форма теперь – символ Приднестровья. Миланский автор пообещал, что его книга, выйдет уже в феврале 2022 года.
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молдова, приднестровье, фк "шериф", футбол

Как "Шериф" захватывает итальянских издателей

22:23 13.10.2021 (обновлено: 22:31 13.10.2021)
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© REUTERS / GLEB GARANICHЛига чемпионов - Шериф Тирасполь
Лига чемпионов - Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / GLEB GARANICH
Репортер из Милана Франческо Зема получил спецзаказ на книгу о "Шерифе". Он заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что через футбол расскажет и о Приднестровье.
ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Шериф" захватывает Лигу чемпионов, а вместе с ней итальянских издателей. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал репортер из Милана Франческо Зема.

"Шериф" победил "Реал" и будет играть с "Интером". Конечно, сейчас многие итальянские СМИ пишут статьи. Причем, не только о самой команде, но и о политических аспектах. Интерес к Тирасполю взлетел с невероятной скоростью. Но проблема в том, что свыше 80% всего, что публикуется о "Шерифе" и Приднестровье – абсолютная неправда", – утверждает Зема.

© Sputnik / Sorokopud JuliaФранческо Зема
Франческо Зема - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Франческо Зема
© Sputnik / Sorokopud Julia
По мотивам игры тираспольчан в Лиге чемпионов итальянцы слагают не только репортажи, но и легенды. Из популярного: Приднестровья нет, да и рубли там не настоящие. Зато в успехе "Шерифа" прослеживают итальянский след – три года назад Роберто Бордин тренировал команду.

"Восприятие тираспольского клуба абсолютно поменялось в умах итальянцев. Но все надеются на победу "Интера" у нас на "Сан-Сиро" и в Тирасполе. От себя скажу, что ярким подтверждением того, что это перспективная команда, является присутствие в ней легионеров из разных стран", – подчеркивает итальянский журналист.

В портфолио Франческо оживают простые человеческие истории и складывается картина мира. Автор посетил более 110 стран. В Тирасполе он уже пятый раз. Приехал написать книгу о Приднестровье, хотя изначально был совсем другой спецзаказ.
© Sputnik / Sorokopud JuliaАккредитация итальянского автора
Аккредитация итальянского автора - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Аккредитация итальянского автора
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Недавно ко мне обратилось очень известное интернет-издание, которое просило меня как человека, который побывал в Приднестровье не раз, написать настоящую статью, правдивую. Мой материал набрал много просмотров и спустя сутки один известный издатель мне позвонил и предложил заказ на публикацию книги про историю "Шерифа". Это ведь спортивный издатель. Но я отказался. Сошлись на том, что пишу о Приднестровье, в том числе и футбольном", – рассказал Зема.
Свой честный взгляд на Приднестровье автор уместит в три части – об истории, людях и футболе. Причем, в его творческий план вошел не только "Шериф".

"Я расскажу о разных местных клубах. Например, сегодня вечером мы едем на стадион в Терновке, познакомимся с "Динамо-Авто", который тренирует олимпийский чемпион Игорь Добровольский. Еще в сценарии рыбницкая "Искра", команда из Дубоссар. А еще клуб "Тигина", который даже стадион в Бендерах восстановил", – делится наработками итальянский репортер.

Зема представляет итальянскую ассоциацию "Кальчи", которая работает с проектами по культурному развитию и международным связям. В самом центре Милана открыт одноименный футбольный музей. Франческо как руководитель экспозиции "Кальчи" собирает в Приднестровье футболки, то есть экспонаты.
"Попросить форму для нашего музея у каждой из команд – это еще одна моя цель здесь. Кстати, у нас уже есть майка "Шерифа" с фамилией Пащенко. Я ее купил в свой прошлый приезд. Вот не могу найти футболку с логотипом федерации футбола Приднестровья. До субботы время еще есть", – признается итальянский гость.
Он отметил, что благодаря успеху "Шерифа" в Лиге чемпионов футбольная форма теперь – символ Приднестровья. Миланский автор пообещал, что его книга, выйдет уже в феврале 2022 года.
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