https://ru.sputnik.md/20211013/kniga-sherif-45496688.html

Как "Шериф" захватывает итальянских издателей

Как "Шериф" захватывает итальянских издателей

Репортер из Милана Франческо Зема получил спецзаказ на книгу о "Шерифе" и Приднестровье.

2021-10-13T22:23+0300

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молдова

спорт

приднестровье

фк "шериф"

футбол

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ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Шериф" захватывает Лигу чемпионов, а вместе с ней итальянских издателей. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал репортер из Милана Франческо Зема.По мотивам игры тираспольчан в Лиге чемпионов итальянцы слагают не только репортажи, но и легенды. Из популярного: Приднестровья нет, да и рубли там не настоящие. Зато в успехе "Шерифа" прослеживают итальянский след – три года назад Роберто Бордин тренировал команду.В портфолио Франческо оживают простые человеческие истории и складывается картина мира. Автор посетил более 110 стран. В Тирасполе он уже пятый раз. Приехал написать книгу о Приднестровье, хотя изначально был совсем другой спецзаказ."Недавно ко мне обратилось очень известное интернет-издание, которое просило меня как человека, который побывал в Приднестровье не раз, написать настоящую статью, правдивую. Мой материал набрал много просмотров и спустя сутки один известный издатель мне позвонил и предложил заказ на публикацию книги про историю "Шерифа". Это ведь спортивный издатель. Но я отказался. Сошлись на том, что пишу о Приднестровье, в том числе и футбольном", – рассказал Зема.Свой честный взгляд на Приднестровье автор уместит в три части – об истории, людях и футболе. Причем, в его творческий план вошел не только "Шериф".Зема представляет итальянскую ассоциацию "Кальчи", которая работает с проектами по культурному развитию и международным связям. В самом центре Милана открыт одноименный футбольный музей. Франческо как руководитель экспозиции "Кальчи" собирает в Приднестровье футболки, то есть экспонаты."Попросить форму для нашего музея у каждой из команд – это еще одна моя цель здесь. Кстати, у нас уже есть майка "Шерифа" с фамилией Пащенко. Я ее купил в свой прошлый приезд. Вот не могу найти футболку с логотипом федерации футбола Приднестровья. До субботы время еще есть", – признается итальянский гость.Он отметил, что благодаря успеху "Шерифа" в Лиге чемпионов футбольная форма теперь – символ Приднестровья. Миланский автор пообещал, что его книга, выйдет уже в феврале 2022 года.

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молдова, приднестровье, фк "шериф", футбол