https://ru.sputnik.md/20211013/knigi-sputnik-moldova-45487699.html

Книги от Sputnik Молдова – кишиневцам

Книги от Sputnik Молдова – кишиневцам

Теперь в библиотеке - русская и зарубежная классическая литература, книги авторов Серебряного века фото

2021-10-13T19:45+0300

2021-10-13T19:45+0300

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Русская и зарубежная классическая литература, книги авторов Серебряного века, произведения советских и современных российских писателей – подарок кишиневцам от агентства Sputnik.Мобильные библиотеки – уникальное для Молдовы культурно-урбанистическое явление. Этот проект примэрии Кишинева явно вдохновлен международными традициями буккроссинга и предполагает свободный доступ горожан к чтению и обмену книгами."Наш великий поэт Александр Пушкин сказал: "Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная". Есть прекрасная символичность в том, что именно в бессарабский период творчества Пушкина навсегда поселился в Молдове литературный русский язык. Sputnik Молдова скромным подарком кишиневцам вносит свой вклад в развивающиеся в течение двух веков молдавско-российские культурные связи", – сказала руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

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книги, фото, sputnik молдова, библиотека, подарок, в молдове, мультимедиа, молдова