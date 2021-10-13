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Книги от Sputnik Молдова – кишиневцам
Книги от Sputnik Молдова – кишиневцам
Теперь в библиотеке - русская и зарубежная классическая литература, книги авторов Серебряного века фото
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Русская и зарубежная классическая литература, книги авторов Серебряного века, произведения советских и современных российских писателей – подарок кишиневцам от агентства Sputnik.Мобильные библиотеки – уникальное для Молдовы культурно-урбанистическое явление. Этот проект примэрии Кишинева явно вдохновлен международными традициями буккроссинга и предполагает свободный доступ горожан к чтению и обмену книгами."Наш великий поэт Александр Пушкин сказал: "Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная". Есть прекрасная символичность в том, что именно в бессарабский период творчества Пушкина навсегда поселился в Молдове литературный русский язык. Sputnik Молдова скромным подарком кишиневцам вносит свой вклад в развивающиеся в течение двух веков молдавско-российские культурные связи", – сказала руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марина Перекрестова.
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книги, фото, sputnik молдова, библиотека, подарок, в молдове, мультимедиа, молдова

Книги от Sputnik Молдова – кишиневцам

19:45 13.10.2021 (обновлено: 19:53 13.10.2021)
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В канун Дня города Международное информационное агентство Sputnik передало кишиневской мобильной библиотеке коллекцию книг.
Русская и зарубежная классическая литература, книги авторов Серебряного века, произведения советских и современных российских писателей – подарок кишиневцам от агентства Sputnik.

Мобильные библиотеки – уникальное для Молдовы культурно-урбанистическое явление. Этот проект примэрии Кишинева явно вдохновлен международными традициями буккроссинга и предполагает свободный доступ горожан к чтению и обмену книгами.

"Наш великий поэт Александр Пушкин сказал: "Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная". Есть прекрасная символичность в том, что именно в бессарабский период творчества Пушкина навсегда поселился в Молдове литературный русский язык. Sputnik Молдова скромным подарком кишиневцам вносит свой вклад в развивающиеся в течение двух веков молдавско-российские культурные связи", – сказала руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марина Перекрестова.
© Sputnik / Mihai Caraus

Более 100 томов в подарок кишиневцам.

Более 100 томов в подарок кишиневцам. - Sputnik Молдова
1/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Более 100 томов в подарок кишиневцам.

© Sputnik / Mihai Caraus

"Батальоны просят огня" – одна из самых честных книг о войне.

&quot;Батальоны просят огня&quot; – одна из самых честных книг о войне. - Sputnik Молдова
2/9
© Sputnik / Mihai Caraus

"Батальоны просят огня" – одна из самых честных книг о войне.

© Sputnik / Mihai Caraus

Мобильная библиотека, вдохновленная традициями буккросинга.

Мобильная библиотека, вдохновленная традициями буккросинга. - Sputnik Молдова
3/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Мобильная библиотека, вдохновленная традициями буккросинга.

© Sputnik / Mihai Caraus

Шеф-редактор Sputnik Молдова Александр Связин.

Шеф-редактор Sputnik Молдова Александр Связин. - Sputnik Молдова
4/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Шеф-редактор Sputnik Молдова Александр Связин.

© Sputnik / Mihai Caraus

Бери, читай.

Бери, читай. - Sputnik Молдова
5/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Бери, читай.

© Sputnik / Mihai Caraus

Русская и европейская классика.

Русская и европейская классика. - Sputnik Молдова
6/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Русская и европейская классика.

© Sputnik / Mihai Caraus

Книга, любимая не одним поколением.

Книга, любимая не одним поколением. - Sputnik Молдова
7/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Книга, любимая не одним поколением.

© Sputnik / Mihai Caraus

Sputnik Молдова цитирует Пушкина.

Sputnik Молдова цитирует Пушкина. - Sputnik Молдова
8/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Sputnik Молдова цитирует Пушкина.

© Sputnik / Mihai Caraus

Уголок книгочея.

Уголок книгочея. - Sputnik Молдова
9/9
© Sputnik / Mihai Caraus

Уголок книгочея.

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