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Книги от Sputnik Молдова – кишиневцам
19:45 13.10.2021 (обновлено: 19:53 13.10.2021)
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В канун Дня города Международное информационное агентство Sputnik передало кишиневской мобильной библиотеке коллекцию книг.
Русская и зарубежная классическая литература, книги авторов Серебряного века, произведения советских и современных российских писателей – подарок кишиневцам от агентства Sputnik.
Мобильные библиотеки – уникальное для Молдовы культурно-урбанистическое явление. Этот проект примэрии Кишинева явно вдохновлен международными традициями буккроссинга и предполагает свободный доступ горожан к чтению и обмену книгами.
"Наш великий поэт Александр Пушкин сказал: "Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная". Есть прекрасная символичность в том, что именно в бессарабский период творчества Пушкина навсегда поселился в Молдове литературный русский язык. Sputnik Молдова скромным подарком кишиневцам вносит свой вклад в развивающиеся в течение двух веков молдавско-российские культурные связи", – сказала руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марина Перекрестова.
Мобильные библиотеки – уникальное для Молдовы культурно-урбанистическое явление. Этот проект примэрии Кишинева явно вдохновлен международными традициями буккроссинга и предполагает свободный доступ горожан к чтению и обмену книгами.
"Наш великий поэт Александр Пушкин сказал: "Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная". Есть прекрасная символичность в том, что именно в бессарабский период творчества Пушкина навсегда поселился в Молдове литературный русский язык. Sputnik Молдова скромным подарком кишиневцам вносит свой вклад в развивающиеся в течение двух веков молдавско-российские культурные связи", – сказала руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марина Перекрестова.
© Sputnik / Mihai Caraus
Более 100 томов в подарок кишиневцам.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Более 100 томов в подарок кишиневцам.
© Sputnik / Mihai Caraus
"Батальоны просят огня" – одна из самых честных книг о войне.
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© Sputnik / Mihai Caraus
"Батальоны просят огня" – одна из самых честных книг о войне.
© Sputnik / Mihai Caraus
Мобильная библиотека, вдохновленная традициями буккросинга.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Мобильная библиотека, вдохновленная традициями буккросинга.
© Sputnik / Mihai Caraus
Шеф-редактор Sputnik Молдова Александр Связин.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Шеф-редактор Sputnik Молдова Александр Связин.
© Sputnik / Mihai Caraus
Бери, читай.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Бери, читай.
© Sputnik / Mihai Caraus
Русская и европейская классика.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Русская и европейская классика.
© Sputnik / Mihai Caraus
Книга, любимая не одним поколением.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Книга, любимая не одним поколением.
© Sputnik / Mihai Caraus
Sputnik Молдова цитирует Пушкина.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Sputnik Молдова цитирует Пушкина.
© Sputnik / Mihai Caraus
Уголок книгочея.
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© Sputnik / Mihai Caraus
Уголок книгочея.