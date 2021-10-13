https://ru.sputnik.md/20211013/kontrakt-gazproma-i-vengrii-ne-narushaet-zakonov-es-borrel-45469791.html

Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель

Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель

Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС заявил Боррель

2021-10-13T09:25+0300

2021-10-13T09:25+0300

2021-10-13T10:06+0300

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство, об этом, как передает Reuters, во время саммита Украина-ЕС в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.Ранее российский концерн "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве выразили разочарование решением Будапешта, так как оно "наносит ущерб" двусторонним украино-венгерским отношениям, и заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию.Государства-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения, отметил Боррель. "Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - отметил он.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что никто не имеет права вмешиваться в решения Будапешта в сфере энергетики. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии надежные и ритмичные поставки газа, ничьи права и международные нормы он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений.

https://ru.sputnik.md/20211002/privedut-li-postavki-rossiyskogo-gaza-v-vengriyu-k-razvalu-ukrainy---mnenie-deputata-rady-45213802.html

https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html

https://ru.sputnik.md/20210929/orban-vengriya-gaz-45142191.html

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в мире, россия, "газпром", венгрия, европейский союз, газ