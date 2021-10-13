Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211013/kontrakt-gazproma-i-vengrii-ne-narushaet-zakonov-es-borrel-45469791.html
Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель
Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель
Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС заявил Боррель
2021-10-13T09:25+0300
2021-10-13T10:06+0300
политика
в мире
россия
"газпром"
венгрия
европейский союз
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45469762_0:209:2820:1795_1920x0_80_0_0_7e0ca376ed59f815fa66e9cd335bcc9b.jpg
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство, об этом, как передает Reuters, во время саммита Украина-ЕС в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.Ранее российский концерн "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве выразили разочарование решением Будапешта, так как оно "наносит ущерб" двусторонним украино-венгерским отношениям, и заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию.Государства-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения, отметил Боррель. "Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - отметил он.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что никто не имеет права вмешиваться в решения Будапешта в сфере энергетики. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии надежные и ритмичные поставки газа, ничьи права и международные нормы он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений.
https://ru.sputnik.md/20211002/privedut-li-postavki-rossiyskogo-gaza-v-vengriyu-k-razvalu-ukrainy---mnenie-deputata-rady-45213802.html
https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html
https://ru.sputnik.md/20210929/orban-vengriya-gaz-45142191.html
россия
венгрия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45469762_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_3238eb438566d7c84d480dad72aa9ea4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, "газпром", венгрия, европейский союз, газ

Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель

09:25 13.10.2021 (обновлено: 10:06 13.10.2021)
201
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Государства-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения, отметил еврочиновник.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство, об этом, как передает Reuters, во время саммита Украина-ЕС в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Экономика
Приведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады
2 октября, 13:32
595
Ранее российский концерн "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве выразили разочарование решением Будапешта, так как оно "наносит ущерб" двусторонним украино-венгерским отношениям, и заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию.
Государства-члены ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения, отметил Боррель. "Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", - отметил он.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Россия
Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
6 октября, 21:15
404
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что никто не имеет права вмешиваться в решения Будапешта в сфере энергетики. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии надежные и ритмичные поставки газа, ничьи права и международные нормы он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений.
Виктор Орбан - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Политика
Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ
29 сентября, 23:09
354
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:15Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду
10:50Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:25Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой
10:15Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19
09:45Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
09:25Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель
09:00Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
08:47Мир за сутки: центр Доги в Кишиневе, 40 тысяч беженцев и глобальный сбой в Telegram
08:30Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо
08:00Шинкарь: принимать "спасительные" иностранные законы – это безумие
07:30Власти Кишинева выдадут компенсации за тепло: кто их получит
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжатся дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 13 октября
ВчераВ ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире
ВчераВ Молдове находятся докладчики ПАСЕ: каковы цели визита
ВчераРоссия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе дипмиссий
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дешевеют
ВчераАдвокаты: уголовное дело против Стояногло — опасный прецедент
ВчераКульминский встретился со спецпредставителем России по Приднестровью
ВчераПереговоры по газу: удастся ли Молдове получить комфортный контракт