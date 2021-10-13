"Это будет кошмарная зима": все, что нужно знать о будущем поставок газа в Молдову
17:51 13.10.2021 (обновлено: 18:14 13.10.2021)
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© Sputnik / СтрингерДевушка записывает показания счетчика учета газа
© Sputnik / Стрингер
Каким будет новый контракт Молдовы с "Газпромом"? Почему у Молдовы нет шансов купить газ дешевле, чем предлагает "Газпром"? Какой может быть цена по новому контракту?
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну отчитался об итогах своего визита на Международный газовый форум в Санкт-Петербург. Новости молдавский чиновник привез весьма скромные.
Он провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой (с главой холдинга ему встретиться "не удалось") и договорился инициировать подписание контракта на более длительный период.
Андрей Спыну сообщил, что попросил продлить контракт на прошлогодних условиях, а также заявил, что ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Однако не все так просто и грядущей зимой газ для Молдовы будет довольно дорогим. Разговоры молдавских политиков об альтернативных поставщиках газа в Молдову несостоятельны, а цена на газ по новому контракту с Молдовой будет не менее 300 долларов за тысячу кубометров, что, как минимум, в два раза больше, нежели заложено в прежний тариф. В таком мнении сходятся российские и молдавские эксперты, опрошенные Sputnik Молдова.
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Отметим, прежний контракт на поставки газа в Молдову был подписан в далеком 2006 году и без существенных изменений продлевался до 2020 года. Согласно этому договору цена на газ для Молдовы устанавливалась исходя из привязки к европейским ценам на нефтепродукты. В начале 2021 года, когда цены на газ на европейских биржах упали до 30-50 долларов за тысячу кубометров, в контракт были внесены изменения. Цену на газ для Молдовы во втором и третьем квартале года привязали к биржевым ценам на газ, которые в это время года обычно ниже, чем в зимние месяцы. Действие этого договора должно было прекратиться 30 сентября, но “Газпром” и правительство Молдовы договорились продлить его на месяц при условии, что цена на газ будет привязана к биржевым ценам. В октябре она составляет чуть более 790 долларов за тысячу кубов. За этот месяц стороны должны согласовать и подписать новый долгосрочный контракт на поставку газа.
Мечты об альтернативном поставщике
О возможности закупать газ у других поставщиков в Молдове говорят с момента постройки газопровода Яссы-Унгены. Вот только пока это не более чем разговоры. По словам экспертов, в условиях нынешнего энергетического кризиса в Европе Молдова не сможет найти газ дешевле, чем у "Газпрома".
Об этом говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
"У Молдовы есть интерконнекторное соединение с газотранспортной системой Румынии, мощностей которого пока недостаточно, чтобы питать всю Молдову. Нужно учитывать этот маршрут на случай, если прервутся поставки через территорию Украины. Пока транзит идет через Украину, и для Молдовы это оптимальный вариант", — говорит эксперт.
Однако, по словам Станислава Митраховича, техническая возможность получать газ через территорию Румынии не означает, что Молдове удастся найти более выгодных поставщиков, нежели Россия.
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"Румыния собиралась наращивать собственную добычу и увеличивать экспорт, но пока, как мы видим, это не очень получается. Румыния сама закупает российский газ. Можно закупить газ у европейских поставщиков, которые поставят его на границу Молдовы с Румынией, но мы видим текущие цены в Европе. Можно, конечно, выпросить какую-то скидку, но все равно это будет дороже, чем то, что предложит "Газпром". Поэтому ничего, что было бы выгоднее, чем предложение "Газпрома", Молдова в Европе не найдет", — подытоживает эксперт.
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Доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко приходит к тому же выводу. По его мнению, проведение переговоров руководством Молдовы с Украиной и Румынией или даже поиск альтернативного европейского хаба для осуществления поставок газа на территорию республики — шаг показательный, который не может нести под собой конструктивного экономического подтекста.
"Причина здесь проста: объемов потенциальных поставщиков, скорее всего, не хватит для удовлетворения потребностей в газе со стороны Молдовы, а значит — речь, хоть и в неявной форме, будет идти о реверсе российского газа. В этом случае к "прямой" российской цене добавляются издержки логистического характера, а также маржа, которую будут закладывать поставщики-посредники", — объясняет Чередниченко.
По мнению директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца, подобные заявления — не столько популизм, сколько попытка надавить на "Газпром".
"Смысл такого заявления заключается в следующем: "Если вы не пойдете на уступки, то мы найдем других, кто нам поставит газ дешевле". Но в условиях тотального газового, угольного и в целом энергетического кризиса эта затея Молдовы неосуществима", — говорит специалист.
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По словам эксперта, разговоры о том, что "мы сейчас пойдем в Европу и что-то там купим" — звучат несерьезно.
"Я бы на месте правительства Молдовы таких заявлений вообще не делал, чтобы просто никого не смешить. В Европе газ купить сейчас невозможно. Поставки газа из Евросоюза в Молдову – это может быть лишь реверс того же российского газа, что обойдется дороже, чем прямая закупка у России. На это никто не пойдет, это все детский сад. Европа помогать Молдове не собирается и даже в мыслях ни у кого там не было за счет европейских газовых ресурсов снабжать Молдову газом", — рассказал Алексей Зубец.
По его словам, "Газпром", несмотря на выгодную ситуацию на рынке, все же пойдет навстречу Молдове в ее стремлении получить долгосрочный контракт с ценами, которые в гораздо меньшей степени, чем сейчас, зависят от спотового рынка.
Как идут переговоры с "Газпромом"
Позиция властей Молдовы в отношении переговоров по будущему контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом" давно и оправданно вызывает критику в самой Молдове. Молдавские власти долгое время обвиняют в стремлении самоустраниться от переговоров и не нести ответственность за будущую неприятную для потребителей цену на газ.
Поэтому, считают эксперты, даже визит Андрея Спыну в Санкт-Петербург выглядит как шаг в правильном направлении. Хорошо, что молдавские власти наконец включились в переговоры, хотя бы на таком уровне, считает экс-министр финансов Молдовы, бывший кандидат в премьер-министры Марианна Дурлештяну.
"Хорошо, что правительство отправило переговорщика по вопросу. Для господина Спыну, пусть он только не обижается, это хорошая практика. К сожалению, у Молдовы нет стратегии энергетической безопасности. Его визит — это только начало. У него нулевой результат. Я подозреваю, что он даже не успел озвучить позицию Молдовы", — говорит Марианна Дурлештяну.
Она выразила надежду, что к процессу переговоров будут привлечены эксперты в области энергетики.
"Я знаю, как ведут себя специалисты "Газпрома", когда с ними ведет переговоры человек не их уровня и подготовки. При всем уважении, желаю удачи, но хотелось бы, чтобы правительство привлекло экспертов. Тех, кто понимает, как могут вести себя котировки, потому что этот кризис будет длится, я думаю, до февраля", — предполагает Дурлештяну.
О том, что вести переговоры должен не Андрей Спыну, говорит и бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику.
"Мне кажется, что мы не очень понимаем, что рынок энергоресурсов — это в том числе политика. И если кто-то устраняется и считает, что директор предприятия договорится о контракте, то это изначально говорит о непонимании. Даже отправка вице-премьера в Санкт-Петербург — это не тот уровень", — считает Ион Кику.
Экс-премьер говорит, что переговоры о долгосрочном контракте нужно вести на совсем другом уровне и приводит пример Венгрии, где об условиях газового контракта договаривались лично глава МИД Петер Сийярто и премьер Виктор Орбан. Кроме того, у Венгрии уже много лет традиционно хорошие дружественные отношения с Россией.
"На уровне президента, премьера нужно сделать конкретные шаги. Никто не будет обсуждать это с министром инфраструктуры, который, при всем уважении, не имеет нужного веса для "Газпрома", для Москвы в целом", — говорит бывший глава правительства.
Ион Кику говорит, что есть время на переговоры. По его словам, если в переговоры включатся политики, то цена газа в будущем контракте для Молдовы может быть приемлемой.
Газ с примесью политики
Экс-премьер Ион Кику отмечает, что российская сторона может быть не в восторге от некоторых последних заявлений молдавского руководства, что могло повлиять на переговорный процесс.
"Но я не верю, что у "Газпрома" идеальная позиция в переговорах. "Газпром" не может оставить без газа левый берег Днестра. Более того, в России очень хорошо понимают, что нынешние цены на газовых рынках - это аномалия. Как и в прошлом году, когда за тысячу кубометров давали 30 долларов. И президент России об этом сказал, что они заинтересованы стабилизировать цены", — говорит Ион Кику.
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Поэтому, как считает экс-премьер, переговоры вести можно, главное — делать это серьезно и ответственно.
В то же время, по его словам, президент Молдовы Майя Санду оказала своему правительству медвежью услугу, когда отправилась в Киев для участия в Крымской платформе.
"Возможно, в России попытаются поставлять газ в Молдову в обход Украины. И это может быть, но об этом должны говорить политики. Это не строго коммерческий договор", — считает Ион Кику.
О том, что вопрос поставок газа в Молдову имеет и политическую составляющую говорят и в российской экспертной среде.
Олег Чередниченко отмечает, что важность рынка Молдовы для России во многом определяется политическим подтекстом, ведь Молдова — это еще и Приднестровье — а это уже вопрос российской геополитической повестки.
"С высокой долей вероятности переговоры могут перейти в плоскость возможных политических уступок. И, базируясь уже на этом аспекте, не исключено, что определенные экономические преференции молдавская сторона может и получить от России — вопрос лишь в том, что Молдова будет готова предложить России", — говорит эксперт.
О возможных уступках для Молдовы говорит и Алексей Зубец: "Молдова хоть и маленький, но важный для России рынок. Это рынок политический в определенной степени, газ — один из инструментов сохранения влияния России в Молдове".
Но он же отмечает, что газ задаром Молдова от "Газпрома" не получит.
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"Нет смысла устраивать аукцион невиданной щедрости. Молдова, в отличии, например, от Белоруссии, не является союзником России. На протяжении последнего времени Молдова проводит достаточно враждебную политику по отношению к России, причем она этого не скрывает. И в этих условиях подкармливать людей, которые негативно относятся к нашей стране — в этом нет смысла", — считает Алексей Зубец.
По его словам, "Газпром" предложил бы определенные льготные условия Молдове только в том случае, если бы это повлияло на политику страны.
Какой будет цена?
Специалисты, знакомые с практикой "Газпрома" и динамикой на международных рынках, прогнозируют средневзвешенные цены для Молдовы – выше тех 230-240 долларов за тысячу кубометров, о которых говорил по итогам визита в Россию Андрей Спыну, но существенно ниже нынешних 790 долларов.
Алексей Зубец считает, что контракт на поставку газа в Молдову будет перезаключен уже до конца этого месяца. Перезаключен он будет на тех условиях, которые всегда предлагает "Газпром" — это длинные поставки по формульной цене, которая отчасти зависит от нефти и нефтепродуктов, с определенной спотовой составляющей.
Новый контракт, по словам Алексея Зубца, позволит вернуться к более стабильным отношениям Молдовы с "Газпромом", и эта ситуация послужит уроком на будущее как для Европы, так и для молдавских властей.
"Газпром" зарабатывает практически при любой цене на газ, потому что у него низкая себестоимость — меньше 100 долларов за тысячу кубометров. Поэтому 790 долларов, понятное дело, является неприемлемой ценой для Молдовы. Но, с другой стороны, с какой стати "Газпром" будет спускаться ниже каких-то сегодняшних рыночных величин? "Газпром" же тоже захочет максимально использовать сложившуюся конъюнктуру, поэтому, думаю, что цена будет от 300 долларов и выше. Думаю, Молдова получит цену в диапазоне от 300 до 500 долларов", — говорит Алексей Зубец.
Эксперт считает, что будущий контракт с "Газпромом" будет заключен более чем на пять лет.
"С одной стороны, такой срок дает возможность Молдове получить бонусы за долгосрочность от "Газпрома", а с другой – это не так много, что повесить какие-то долгосрочные обязательства, которые правительство Молдовы считает для себя неприемлемыми и нежелательными", — отмечает специалист.
Точно такие же ценовые рамки для будущего контракта на поставку газа в Молдову назвала в разговоре со Sputnik Молдова и Марианна Дурлештяну.
По ее словам, было бы хорошо, чтобы Молдова получила продление старого контракта на газ еще на год, но поставщик попытается воспользоваться нынешней благоприятной ситуацией на рынке. С другой стороны, "Газпром", являющийся акционером "Молдовагаз" и понимающий, насколько обременительной будет высокая цена для молдавских потребителей, не станет нагружать свое дочернее предприятие долгами.
"У "Газпрома" уже в мае около 95% поставок были поставками по спотовым ценам. Я думаю, что заключение более выгодного долгосрочного контракта будет реальным. Как и в случае контракта с Венгрией, учитывая ситуацию с Приднестровьем и необходимость поставок газа на МГРЭС, которой владеет российский акционер", — говорит Марианна Дурлештяну.
Учитывая эти факторы, считает экс-глава Минфина, "Газпром" пойдет на уступки в переговорах.
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"Я бы предположила, что цена будет взвешенной — в пределах 300-500 долларов за тысячу кубометров", — заявила Дурлештяну.
Другой важный вопрос, по мнению финансиста, заключается в том, как эта цена будет отражена в тарифе. И здесь все зависит от переговоров в треугольнике "Правительство — НАРЭ — "Молдовагаз".
"Конечно, повышение тарифа Россией отразится на ценах в Молдове. Это будет кошмарная зима. Не хочу никого пугать, надеюсь, что правительство найдет необходимые инструменты, чтобы помочь гражданам. Во всех странах сейчас принимаются меры по поддержке потребителей", — заключает Марианна Дурлештяну.