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"Это будет кошмарная зима": все, что нужно знать о будущем поставок газа в Молдову
"Это будет кошмарная зима": все, что нужно знать о будущем поставок газа в Молдову
Каким будет новый контракт Молдовы с "Газпромом"? Почему у Молдовы нет шансов купить газ дешевле, чем предлагает "Газпром"? Какой может быть цена по новому... 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T17:51+0300
2021-10-13T18:14+0300
контракт
газпром
молдовагаз
поставки газа
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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну отчитался об итогах своего визита на Международный газовый форум в Санкт-Петербург. Новости молдавский чиновник привез весьма скромные.Он провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой (с главой холдинга ему встретиться "не удалось") и договорился инициировать подписание контракта на более длительный период.Андрей Спыну сообщил, что попросил продлить контракт на прошлогодних условиях, а также заявил, что ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Однако не все так просто и грядущей зимой газ для Молдовы будет довольно дорогим. Разговоры молдавских политиков об альтернативных поставщиках газа в Молдову несостоятельны, а цена на газ по новому контракту с Молдовой будет не менее 300 долларов за тысячу кубометров, что, как минимум, в два раза больше, нежели заложено в прежний тариф. В таком мнении сходятся российские и молдавские эксперты, опрошенные Sputnik Молдова.Отметим, прежний контракт на поставки газа в Молдову был подписан в далеком 2006 году и без существенных изменений продлевался до 2020 года. Согласно этому договору цена на газ для Молдовы устанавливалась исходя из привязки к европейским ценам на нефтепродукты. В начале 2021 года, когда цены на газ на европейских биржах упали до 30-50 долларов за тысячу кубометров, в контракт были внесены изменения. Цену на газ для Молдовы во втором и третьем квартале года привязали к биржевым ценам на газ, которые в это время года обычно ниже, чем в зимние месяцы. Действие этого договора должно было прекратиться 30 сентября, но “Газпром” и правительство Молдовы договорились продлить его на месяц при условии, что цена на газ будет привязана к биржевым ценам. В октябре она составляет чуть более 790 долларов за тысячу кубов. За этот месяц стороны должны согласовать и подписать новый долгосрочный контракт на поставку газа.Мечты об альтернативном поставщикеО возможности закупать газ у других поставщиков в Молдове говорят с момента постройки газопровода Яссы-Унгены. Вот только пока это не более чем разговоры. По словам экспертов, в условиях нынешнего энергетического кризиса в Европе Молдова не сможет найти газ дешевле, чем у "Газпрома".Об этом говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.Однако, по словам Станислава Митраховича, техническая возможность получать газ через территорию Румынии не означает, что Молдове удастся найти более выгодных поставщиков, нежели Россия."Румыния собиралась наращивать собственную добычу и увеличивать экспорт, но пока, как мы видим, это не очень получается. Румыния сама закупает российский газ. Можно закупить газ у европейских поставщиков, которые поставят его на границу Молдовы с Румынией, но мы видим текущие цены в Европе. Можно, конечно, выпросить какую-то скидку, но все равно это будет дороже, чем то, что предложит "Газпром". Поэтому ничего, что было бы выгоднее, чем предложение "Газпрома", Молдова в Европе не найдет", — подытоживает эксперт.Доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко приходит к тому же выводу. По его мнению, проведение переговоров руководством Молдовы с Украиной и Румынией или даже поиск альтернативного европейского хаба для осуществления поставок газа на территорию республики — шаг показательный, который не может нести под собой конструктивного экономического подтекста.По мнению директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца, подобные заявления — не столько популизм, сколько попытка надавить на "Газпром"."Смысл такого заявления заключается в следующем: "Если вы не пойдете на уступки, то мы найдем других, кто нам поставит газ дешевле". Но в условиях тотального газового, угольного и в целом энергетического кризиса эта затея Молдовы неосуществима", — говорит специалист.По словам эксперта, разговоры о том, что "мы сейчас пойдем в Европу и что-то там купим" — звучат несерьезно."Я бы на месте правительства Молдовы таких заявлений вообще не делал, чтобы просто никого не смешить. В Европе газ купить сейчас невозможно. Поставки газа из Евросоюза в Молдову – это может быть лишь реверс того же российского газа, что обойдется дороже, чем прямая закупка у России. На это никто не пойдет, это все детский сад. Европа помогать Молдове не собирается и даже в мыслях ни у кого там не было за счет европейских газовых ресурсов снабжать Молдову газом", — рассказал Алексей Зубец.По его словам, "Газпром", несмотря на выгодную ситуацию на рынке, все же пойдет навстречу Молдове в ее стремлении получить долгосрочный контракт с ценами, которые в гораздо меньшей степени, чем сейчас, зависят от спотового рынка.Как идут переговоры с "Газпромом"Позиция властей Молдовы в отношении переговоров по будущему контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом" давно и оправданно вызывает критику в самой Молдове. Молдавские власти долгое время обвиняют в стремлении самоустраниться от переговоров и не нести ответственность за будущую неприятную для потребителей цену на газ.Поэтому, считают эксперты, даже визит Андрея Спыну в Санкт-Петербург выглядит как шаг в правильном направлении. Хорошо, что молдавские власти наконец включились в переговоры, хотя бы на таком уровне, считает экс-министр финансов Молдовы, бывший кандидат в премьер-министры Марианна Дурлештяну."Хорошо, что правительство отправило переговорщика по вопросу. Для господина Спыну, пусть он только не обижается, это хорошая практика. К сожалению, у Молдовы нет стратегии энергетической безопасности. Его визит — это только начало. У него нулевой результат. Я подозреваю, что он даже не успел озвучить позицию Молдовы", — говорит Марианна Дурлештяну.Она выразила надежду, что к процессу переговоров будут привлечены эксперты в области энергетики.О том, что вести переговоры должен не Андрей Спыну, говорит и бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику."Мне кажется, что мы не очень понимаем, что рынок энергоресурсов — это в том числе политика. И если кто-то устраняется и считает, что директор предприятия договорится о контракте, то это изначально говорит о непонимании. Даже отправка вице-премьера в Санкт-Петербург — это не тот уровень", — считает Ион Кику.Экс-премьер говорит, что переговоры о долгосрочном контракте нужно вести на совсем другом уровне и приводит пример Венгрии, где об условиях газового контракта договаривались лично глава МИД Петер Сийярто и премьер Виктор Орбан. Кроме того, у Венгрии уже много лет традиционно хорошие дружественные отношения с Россией.Ион Кику говорит, что есть время на переговоры. По его словам, если в переговоры включатся политики, то цена газа в будущем контракте для Молдовы может быть приемлемой.Газ с примесью политикиЭкс-премьер Ион Кику отмечает, что российская сторона может быть не в восторге от некоторых последних заявлений молдавского руководства, что могло повлиять на переговорный процесс."Но я не верю, что у "Газпрома" идеальная позиция в переговорах. "Газпром" не может оставить без газа левый берег Днестра. Более того, в России очень хорошо понимают, что нынешние цены на газовых рынках - это аномалия. Как и в прошлом году, когда за тысячу кубометров давали 30 долларов. И президент России об этом сказал, что они заинтересованы стабилизировать цены", — говорит Ион Кику.Поэтому, как считает экс-премьер, переговоры вести можно, главное — делать это серьезно и ответственно.В то же время, по его словам, президент Молдовы Майя Санду оказала своему правительству медвежью услугу, когда отправилась в Киев для участия в Крымской платформе.О том, что вопрос поставок газа в Молдову имеет и политическую составляющую говорят и в российской экспертной среде.Олег Чередниченко отмечает, что важность рынка Молдовы для России во многом определяется политическим подтекстом, ведь Молдова — это еще и Приднестровье — а это уже вопрос российской геополитической повестки.О возможных уступках для Молдовы говорит и Алексей Зубец: "Молдова хоть и маленький, но важный для России рынок. Это рынок политический в определенной степени, газ — один из инструментов сохранения влияния России в Молдове".Но он же отмечает, что газ задаром Молдова от "Газпрома" не получит."Нет смысла устраивать аукцион невиданной щедрости. Молдова, в отличии, например, от Белоруссии, не является союзником России. На протяжении последнего времени Молдова проводит достаточно враждебную политику по отношению к России, причем она этого не скрывает. И в этих условиях подкармливать людей, которые негативно относятся к нашей стране — в этом нет смысла", — считает Алексей Зубец.По его словам, "Газпром" предложил бы определенные льготные условия Молдове только в том случае, если бы это повлияло на политику страны.Какой будет цена?Специалисты, знакомые с практикой "Газпрома" и динамикой на международных рынках, прогнозируют средневзвешенные цены для Молдовы – выше тех 230-240 долларов за тысячу кубометров, о которых говорил по итогам визита в Россию Андрей Спыну, но существенно ниже нынешних 790 долларов.Алексей Зубец считает, что контракт на поставку газа в Молдову будет перезаключен уже до конца этого месяца. Перезаключен он будет на тех условиях, которые всегда предлагает "Газпром" — это длинные поставки по формульной цене, которая отчасти зависит от нефти и нефтепродуктов, с определенной спотовой составляющей.Новый контракт, по словам Алексея Зубца, позволит вернуться к более стабильным отношениям Молдовы с "Газпромом", и эта ситуация послужит уроком на будущее как для Европы, так и для молдавских властей."Газпром" зарабатывает практически при любой цене на газ, потому что у него низкая себестоимость — меньше 100 долларов за тысячу кубометров. Поэтому 790 долларов, понятное дело, является неприемлемой ценой для Молдовы. Но, с другой стороны, с какой стати "Газпром" будет спускаться ниже каких-то сегодняшних рыночных величин? "Газпром" же тоже захочет максимально использовать сложившуюся конъюнктуру, поэтому, думаю, что цена будет от 300 долларов и выше. Думаю, Молдова получит цену в диапазоне от 300 до 500 долларов", — говорит Алексей Зубец.Эксперт считает, что будущий контракт с "Газпромом" будет заключен более чем на пять лет."С одной стороны, такой срок дает возможность Молдове получить бонусы за долгосрочность от "Газпрома", а с другой – это не так много, что повесить какие-то долгосрочные обязательства, которые правительство Молдовы считает для себя неприемлемыми и нежелательными", — отмечает специалист.Точно такие же ценовые рамки для будущего контракта на поставку газа в Молдову назвала в разговоре со Sputnik Молдова и Марианна Дурлештяну.По ее словам, было бы хорошо, чтобы Молдова получила продление старого контракта на газ еще на год, но поставщик попытается воспользоваться нынешней благоприятной ситуацией на рынке. С другой стороны, "Газпром", являющийся акционером "Молдовагаз" и понимающий, насколько обременительной будет высокая цена для молдавских потребителей, не станет нагружать свое дочернее предприятие долгами.Учитывая эти факторы, считает экс-глава Минфина, "Газпром" пойдет на уступки в переговорах."Я бы предположила, что цена будет взвешенной — в пределах 300-500 долларов за тысячу кубометров", — заявила Дурлештяну.Другой важный вопрос, по мнению финансиста, заключается в том, как эта цена будет отражена в тарифе. И здесь все зависит от переговоров в треугольнике "Правительство — НАРЭ — "Молдовагаз"."Конечно, повышение тарифа Россией отразится на ценах в Молдове. Это будет кошмарная зима. Не хочу никого пугать, надеюсь, что правительство найдет необходимые инструменты, чтобы помочь гражданам. Во всех странах сейчас принимаются меры по поддержке потребителей", — заключает Марианна Дурлештяну.
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контракт, газпром, молдовагаз, поставки газа

"Это будет кошмарная зима": все, что нужно знать о будущем поставок газа в Молдову

17:51 13.10.2021 (обновлено: 18:14 13.10.2021)
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© Sputnik / СтрингерДевушка записывает показания счетчика учета газа
Девушка записывает показания счетчика учета газа - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Стрингер
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Каким будет новый контракт Молдовы с "Газпромом"? Почему у Молдовы нет шансов купить газ дешевле, чем предлагает "Газпром"? Какой может быть цена по новому контракту?
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну отчитался об итогах своего визита на Международный газовый форум в Санкт-Петербург. Новости молдавский чиновник привез весьма скромные.
Он провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой (с главой холдинга ему встретиться "не удалось") и договорился инициировать подписание контракта на более длительный период.
Андрей Спыну сообщил, что попросил продлить контракт на прошлогодних условиях, а также заявил, что ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Однако не все так просто и грядущей зимой газ для Молдовы будет довольно дорогим. Разговоры молдавских политиков об альтернативных поставщиках газа в Молдову несостоятельны, а цена на газ по новому контракту с Молдовой будет не менее 300 долларов за тысячу кубометров, что, как минимум, в два раза больше, нежели заложено в прежний тариф. В таком мнении сходятся российские и молдавские эксперты, опрошенные Sputnik Молдова.
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Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"
11 октября, 16:00
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Отметим, прежний контракт на поставки газа в Молдову был подписан в далеком 2006 году и без существенных изменений продлевался до 2020 года. Согласно этому договору цена на газ для Молдовы устанавливалась исходя из привязки к европейским ценам на нефтепродукты. В начале 2021 года, когда цены на газ на европейских биржах упали до 30-50 долларов за тысячу кубометров, в контракт были внесены изменения. Цену на газ для Молдовы во втором и третьем квартале года привязали к биржевым ценам на газ, которые в это время года обычно ниже, чем в зимние месяцы. Действие этого договора должно было прекратиться 30 сентября, но “Газпром” и правительство Молдовы договорились продлить его на месяц при условии, что цена на газ будет привязана к биржевым ценам. В октябре она составляет чуть более 790 долларов за тысячу кубов. За этот месяц стороны должны согласовать и подписать новый долгосрочный контракт на поставку газа.

Мечты об альтернативном поставщике

О возможности закупать газ у других поставщиков в Молдове говорят с момента постройки газопровода Яссы-Унгены. Вот только пока это не более чем разговоры. По словам экспертов, в условиях нынешнего энергетического кризиса в Европе Молдова не сможет найти газ дешевле, чем у "Газпрома".
Об этом говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

"У Молдовы есть интерконнекторное соединение с газотранспортной системой Румынии, мощностей которого пока недостаточно, чтобы питать всю Молдову. Нужно учитывать этот маршрут на случай, если прервутся поставки через территорию Украины. Пока транзит идет через Украину, и для Молдовы это оптимальный вариант", — говорит эксперт.

Однако, по словам Станислава Митраховича, техническая возможность получать газ через территорию Румынии не означает, что Молдове удастся найти более выгодных поставщиков, нежели Россия.
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Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
11 октября, 17:00
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"Румыния собиралась наращивать собственную добычу и увеличивать экспорт, но пока, как мы видим, это не очень получается. Румыния сама закупает российский газ. Можно закупить газ у европейских поставщиков, которые поставят его на границу Молдовы с Румынией, но мы видим текущие цены в Европе. Можно, конечно, выпросить какую-то скидку, но все равно это будет дороже, чем то, что предложит "Газпром". Поэтому ничего, что было бы выгоднее, чем предложение "Газпрома", Молдова в Европе не найдет", — подытоживает эксперт.
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Доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко приходит к тому же выводу. По его мнению, проведение переговоров руководством Молдовы с Украиной и Румынией или даже поиск альтернативного европейского хаба для осуществления поставок газа на территорию республики — шаг показательный, который не может нести под собой конструктивного экономического подтекста.
"Причина здесь проста: объемов потенциальных поставщиков, скорее всего, не хватит для удовлетворения потребностей в газе со стороны Молдовы, а значит — речь, хоть и в неявной форме, будет идти о реверсе российского газа. В этом случае к "прямой" российской цене добавляются издержки логистического характера, а также маржа, которую будут закладывать поставщики-посредники", — объясняет Чередниченко.
По мнению директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца, подобные заявления — не столько популизм, сколько попытка надавить на "Газпром".
"Смысл такого заявления заключается в следующем: "Если вы не пойдете на уступки, то мы найдем других, кто нам поставит газ дешевле". Но в условиях тотального газового, угольного и в целом энергетического кризиса эта затея Молдовы неосуществима", — говорит специалист.
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По словам эксперта, разговоры о том, что "мы сейчас пойдем в Европу и что-то там купим" — звучат несерьезно.
"Я бы на месте правительства Молдовы таких заявлений вообще не делал, чтобы просто никого не смешить. В Европе газ купить сейчас невозможно. Поставки газа из Евросоюза в Молдову – это может быть лишь реверс того же российского газа, что обойдется дороже, чем прямая закупка у России. На это никто не пойдет, это все детский сад. Европа помогать Молдове не собирается и даже в мыслях ни у кого там не было за счет европейских газовых ресурсов снабжать Молдову газом", — рассказал Алексей Зубец.
По его словам, "Газпром", несмотря на выгодную ситуацию на рынке, все же пойдет навстречу Молдове в ее стремлении получить долгосрочный контракт с ценами, которые в гораздо меньшей степени, чем сейчас, зависят от спотового рынка.

Как идут переговоры с "Газпромом"

Позиция властей Молдовы в отношении переговоров по будущему контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом" давно и оправданно вызывает критику в самой Молдове. Молдавские власти долгое время обвиняют в стремлении самоустраниться от переговоров и не нести ответственность за будущую неприятную для потребителей цену на газ.
Поэтому, считают эксперты, даже визит Андрея Спыну в Санкт-Петербург выглядит как шаг в правильном направлении. Хорошо, что молдавские власти наконец включились в переговоры, хотя бы на таком уровне, считает экс-министр финансов Молдовы, бывший кандидат в премьер-министры Марианна Дурлештяну.
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"Хорошо, что правительство отправило переговорщика по вопросу. Для господина Спыну, пусть он только не обижается, это хорошая практика. К сожалению, у Молдовы нет стратегии энергетической безопасности. Его визит — это только начало. У него нулевой результат. Я подозреваю, что он даже не успел озвучить позицию Молдовы", — говорит Марианна Дурлештяну.
Она выразила надежду, что к процессу переговоров будут привлечены эксперты в области энергетики.
"Я знаю, как ведут себя специалисты "Газпрома", когда с ними ведет переговоры человек не их уровня и подготовки. При всем уважении, желаю удачи, но хотелось бы, чтобы правительство привлекло экспертов. Тех, кто понимает, как могут вести себя котировки, потому что этот кризис будет длится, я думаю, до февраля", — предполагает Дурлештяну.
О том, что вести переговоры должен не Андрей Спыну, говорит и бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику.
"Мне кажется, что мы не очень понимаем, что рынок энергоресурсов — это в том числе политика. И если кто-то устраняется и считает, что директор предприятия договорится о контракте, то это изначально говорит о непонимании. Даже отправка вице-премьера в Санкт-Петербург — это не тот уровень", — считает Ион Кику.
Экс-премьер говорит, что переговоры о долгосрочном контракте нужно вести на совсем другом уровне и приводит пример Венгрии, где об условиях газового контракта договаривались лично глава МИД Петер Сийярто и премьер Виктор Орбан. Кроме того, у Венгрии уже много лет традиционно хорошие дружественные отношения с Россией.
"На уровне президента, премьера нужно сделать конкретные шаги. Никто не будет обсуждать это с министром инфраструктуры, который, при всем уважении, не имеет нужного веса для "Газпрома", для Москвы в целом", — говорит бывший глава правительства.
Ион Кику говорит, что есть время на переговоры. По его словам, если в переговоры включатся политики, то цена газа в будущем контракте для Молдовы может быть приемлемой.

Газ с примесью политики

Экс-премьер Ион Кику отмечает, что российская сторона может быть не в восторге от некоторых последних заявлений молдавского руководства, что могло повлиять на переговорный процесс.
"Но я не верю, что у "Газпрома" идеальная позиция в переговорах. "Газпром" не может оставить без газа левый берег Днестра. Более того, в России очень хорошо понимают, что нынешние цены на газовых рынках - это аномалия. Как и в прошлом году, когда за тысячу кубометров давали 30 долларов. И президент России об этом сказал, что они заинтересованы стабилизировать цены", — говорит Ион Кику.
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Поэтому, как считает экс-премьер, переговоры вести можно, главное — делать это серьезно и ответственно.
В то же время, по его словам, президент Молдовы Майя Санду оказала своему правительству медвежью услугу, когда отправилась в Киев для участия в Крымской платформе.

"Возможно, в России попытаются поставлять газ в Молдову в обход Украины. И это может быть, но об этом должны говорить политики. Это не строго коммерческий договор", — считает Ион Кику.

О том, что вопрос поставок газа в Молдову имеет и политическую составляющую говорят и в российской экспертной среде.
Олег Чередниченко отмечает, что важность рынка Молдовы для России во многом определяется политическим подтекстом, ведь Молдова — это еще и Приднестровье — а это уже вопрос российской геополитической повестки.
"С высокой долей вероятности переговоры могут перейти в плоскость возможных политических уступок. И, базируясь уже на этом аспекте, не исключено, что определенные экономические преференции молдавская сторона может и получить от России — вопрос лишь в том, что Молдова будет готова предложить России", — говорит эксперт.
О возможных уступках для Молдовы говорит и Алексей Зубец: "Молдова хоть и маленький, но важный для России рынок. Это рынок политический в определенной степени, газ — один из инструментов сохранения влияния России в Молдове".
Но он же отмечает, что газ задаром Молдова от "Газпрома" не получит.
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"Нет смысла устраивать аукцион невиданной щедрости. Молдова, в отличии, например, от Белоруссии, не является союзником России. На протяжении последнего времени Молдова проводит достаточно враждебную политику по отношению к России, причем она этого не скрывает. И в этих условиях подкармливать людей, которые негативно относятся к нашей стране — в этом нет смысла", — считает Алексей Зубец.
По его словам, "Газпром" предложил бы определенные льготные условия Молдове только в том случае, если бы это повлияло на политику страны.

Какой будет цена?

Специалисты, знакомые с практикой "Газпрома" и динамикой на международных рынках, прогнозируют средневзвешенные цены для Молдовы – выше тех 230-240 долларов за тысячу кубометров, о которых говорил по итогам визита в Россию Андрей Спыну, но существенно ниже нынешних 790 долларов.
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Алексей Зубец считает, что контракт на поставку газа в Молдову будет перезаключен уже до конца этого месяца. Перезаключен он будет на тех условиях, которые всегда предлагает "Газпром" — это длинные поставки по формульной цене, которая отчасти зависит от нефти и нефтепродуктов, с определенной спотовой составляющей.
Новый контракт, по словам Алексея Зубца, позволит вернуться к более стабильным отношениям Молдовы с "Газпромом", и эта ситуация послужит уроком на будущее как для Европы, так и для молдавских властей.
"Газпром" зарабатывает практически при любой цене на газ, потому что у него низкая себестоимость — меньше 100 долларов за тысячу кубометров. Поэтому 790 долларов, понятное дело, является неприемлемой ценой для Молдовы. Но, с другой стороны, с какой стати "Газпром" будет спускаться ниже каких-то сегодняшних рыночных величин? "Газпром" же тоже захочет максимально использовать сложившуюся конъюнктуру, поэтому, думаю, что цена будет от 300 долларов и выше. Думаю, Молдова получит цену в диапазоне от 300 до 500 долларов", — говорит Алексей Зубец.
Эксперт считает, что будущий контракт с "Газпромом" будет заключен более чем на пять лет.
"С одной стороны, такой срок дает возможность Молдове получить бонусы за долгосрочность от "Газпрома", а с другой – это не так много, что повесить какие-то долгосрочные обязательства, которые правительство Молдовы считает для себя неприемлемыми и нежелательными", — отмечает специалист.
Точно такие же ценовые рамки для будущего контракта на поставку газа в Молдову назвала в разговоре со Sputnik Молдова и Марианна Дурлештяну.
По ее словам, было бы хорошо, чтобы Молдова получила продление старого контракта на газ еще на год, но поставщик попытается воспользоваться нынешней благоприятной ситуацией на рынке. С другой стороны, "Газпром", являющийся акционером "Молдовагаз" и понимающий, насколько обременительной будет высокая цена для молдавских потребителей, не станет нагружать свое дочернее предприятие долгами.
"У "Газпрома" уже в мае около 95% поставок были поставками по спотовым ценам. Я думаю, что заключение более выгодного долгосрочного контракта будет реальным. Как и в случае контракта с Венгрией, учитывая ситуацию с Приднестровьем и необходимость поставок газа на МГРЭС, которой владеет российский акционер", — говорит Марианна Дурлештяну.
Учитывая эти факторы, считает экс-глава Минфина, "Газпром" пойдет на уступки в переговорах.
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"Я бы предположила, что цена будет взвешенной — в пределах 300-500 долларов за тысячу кубометров", — заявила Дурлештяну.
Другой важный вопрос, по мнению финансиста, заключается в том, как эта цена будет отражена в тарифе. И здесь все зависит от переговоров в треугольнике "Правительство — НАРЭ — "Молдовагаз".
"Конечно, повышение тарифа Россией отразится на ценах в Молдове. Это будет кошмарная зима. Не хочу никого пугать, надеюсь, что правительство найдет необходимые инструменты, чтобы помочь гражданам. Во всех странах сейчас принимаются меры по поддержке потребителей", — заключает Марианна Дурлештяну.
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