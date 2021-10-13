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Лавров: США запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с РФ
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ/
Российская сторона обеспокоена вмешательством ЕС и США во внутренние дела Молдовы.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Власти США и Евросоюза оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Молдовы, прямо запрещая президенту республики Майе Санду говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, передает ТАСС.
"Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдавии - исторически близкой нам страны. С уважением относимся к итогам состоявшихся в июле парламентских выборов. Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинев будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне", - отметил министр.
"Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдавии - исторически близкой нам страны. С уважением относимся к итогам состоявшихся в июле парламентских выборов. Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинев будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне", - отметил министр.