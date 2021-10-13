https://ru.sputnik.md/20211013/lavrov-ssha-zapret-sandu--stremlenii-razvivat-otnosheniya-rf--45485635.html

Лавров: США запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с РФ

Лавров: США запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с РФ

Лавров: США запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с РФ

2021-10-13T15:58+0300

2021-10-13T15:58+0300

2021-10-13T15:58+0300

политика

сша

сергей лавров

майя санду

европейский союз

международные отношения

молдавско-российские отношения

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Власти США и Евросоюза оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Молдовы, прямо запрещая президенту республики Майе Санду говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, передает ТАСС."Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдавии - исторически близкой нам страны. С уважением относимся к итогам состоявшихся в июле парламентских выборов. Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинев будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне", - отметил министр.

https://ru.sputnik.md/20211013/vlakh-uzhe-10-mesyatsev-ne-mogu-vstretitsya-s-sandu-45474247.html

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сша, сергей лавров, майя санду, европейский союз, международные отношения, молдавско-российские отношения