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Мэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой
Мэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой
Мэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой
2021-10-13T23:47+0300
2021-10-13T23:47+0300
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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Торжественная церемония в честь молдавских борцов, завоевавших золотые и серебряную медали на чемпионате мира в Осло, состоялась в примэрии Кишинева.Глава городской администрации Ион Чебан поздравил спортсменов с выдающимся успехом. Напомним, что на мировом первенстве Виктор Чобану и Ирина Рынгач стали чемпионами, а Юлия Леорда завоевала серебряную медаль.В свою очередь, спортсмены выразили надежду, что в нашей стране будет развиваться детско-юношеский спорт, а также создана спортивная база для подготовки борцов к международным соревнованиям.Мэрия Кишинева ранее заявила, что чемпионы мира получат приз в размере 100 тысяч леев.
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борьба, награда, чемпионат мира, в молдове, кишинев, молдова

Мэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой

23:47 13.10.2021
73
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинева
Примэрия Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
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Столичная администрация заявила, что три спортсмена, показавшие высокие результаты на чемпионате мира, получат премии.
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Торжественная церемония в честь молдавских борцов, завоевавших золотые и серебряную медали на чемпионате мира в Осло, состоялась в примэрии Кишинева.
Глава городской администрации Ион Чебан поздравил спортсменов с выдающимся успехом. Напомним, что на мировом первенстве Виктор Чобану и Ирина Рынгач стали чемпионами, а Юлия Леорда завоевала серебряную медаль.
В свою очередь, спортсмены выразили надежду, что в нашей стране будет развиваться детско-юношеский спорт, а также создана спортивная база для подготовки борцов к международным соревнованиям.
Мэрия Кишинева ранее заявила, что чемпионы мира получат приз в размере 100 тысяч леев.
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