https://ru.sputnik.md/20211013/mer-kishineva-pozdravil-bortsov-45487559.html

Мэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой

Мэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой

Мэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой

2021-10-13T23:47+0300

2021-10-13T23:47+0300

2021-10-13T23:47+0300

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кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Торжественная церемония в честь молдавских борцов, завоевавших золотые и серебряную медали на чемпионате мира в Осло, состоялась в примэрии Кишинева.Глава городской администрации Ион Чебан поздравил спортсменов с выдающимся успехом. Напомним, что на мировом первенстве Виктор Чобану и Ирина Рынгач стали чемпионами, а Юлия Леорда завоевала серебряную медаль.В свою очередь, спортсмены выразили надежду, что в нашей стране будет развиваться детско-юношеский спорт, а также создана спортивная база для подготовки борцов к международным соревнованиям.Мэрия Кишинева ранее заявила, что чемпионы мира получат приз в размере 100 тысяч леев.

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2021

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борьба, награда, чемпионат мира, в молдове, кишинев, молдова