https://ru.sputnik.md/20211013/mir-za-sutki-tsentr-dogi-v-kishineve-40-tysyach-bezhentsev-i-globalnyy-sboy-v-telegram-45468632.html

Мир за сутки: центр Доги в Кишиневе, 40 тысяч беженцев и глобальный сбой в Telegram

Мир за сутки: центр Доги в Кишиневе, 40 тысяч беженцев и глобальный сбой в Telegram

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире. 13.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-13T08:47+0300

2021-10-13T08:47+0300

2021-10-13T10:03+0300

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. В Кишиневе будет создан Культурный центр имени Евгения Доги - с таким предложением на прошедшем во вторник заседании муниципального совета выступил мэр Кишинева Ион Чебан."Заброшенное здание площадью 228 квадратных метров на пересечении улиц В. Александри и В. Микле оживет", - отметил градоначальник.По его словам, новый культурный центр будет находиться в ведении Департамента культуры. Первоначально в здании пройдет техническая экспертиза, позже специалисты разработают проект, необходимые средства выделят из городского бюджета. Мэрия намерена обратиться за поддержкой и в Министерство культуры. В четверг, 14 октября, когда жители Кишинева будут отмечать День города, Евгений Дога официально передаст муниципалитету авторские права на гимн молдавскаой столицы. В этот же день пройдет праздничный концерт в театре Михая Эминеску, на мероприятии представят новую версию гимна Кишинева.Евгений Дога - почетный гражданин Кишинева, его именем названа музыкальная школа и улица в столице Молдовы. Он — автор музыки к композиции "Мой белый город", исполненной Софией Ротару и ставшей гимном столицы.Дога - автор трех балетов: "Лучафэрул", "Венансия", "Королева Марго", оперы "Диалоги любви", более 100 инструментальных и хоровых сочинений, музыки к 13 спектаклям, радиопостановкам, более чем к 200-м фильмам, к более 260 песен и романсов, более 70 вальсов.Также Дога написал музыку для открытия и церемонии закрытия Олимпиады 1980 года в Москве и церемонии открытия Олимпиады 2014 года в Сочи.2007 год, когда композитор отметил свой 70-летний юбилей, был провозглашен в Молдове Годом Евгения Доги.Два вальса композитора, в том числе и вальс из кинофильма Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь", вошли в топ-200 лучших классических произведений всех времен.Дога — заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, народный артист МССР, народный артист СССР, лауреат госпремии СССР и госпремии МССР, премии Ленинского комсомола МССР имени Бориса Главана, госпремии Республики Молдова, кавалер Ордена Республики.Канада намерена принять 40 тысяч беженцев из АфганистанаО намерении страны принять у себя 40 тысяч беженцев из Афганистана сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.Ранее министр иммиграции страны Марко Мендичино заявил, что Канада собирается принять более 20 тысяч афганских граждан из наиболее уязвимых групп.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Работа Telegram по всему миру была нарушенаПользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает РИА Новости.С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.Первые сообщения о сбоях от пользователей из РФ стали поступать около 2.20 мск, наибольшее количество жалоб поступило около 2.50. После 3.00 число жалоб стало сокращаться.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".Буквально днем ранее, 12 октября, глобальный сбой был зарегистрирован и в работе Instagram. Жалобы на работу соцсети поступили из США, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канады, России. Отмечались и сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе веб-сайта.Масштабный сбой в работе Instagram, а также Facebook и WhatsApp произошел 4 октября, он продолжался несколько часов. Для компании Facebook, которой принадлежат все три соцсети, это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Ее стоимость на бирже снизилась на фоне технических проблем.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20200704/olimpiada-80-pod-muzyku-eugen-doga-tysyachi-lyudey-vystraivalis-v-piramidy-30804388.html

https://ru.sputnik.md/20210925/bezhentsy-afganistan-45040272.html

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в мире, в молдове, беженцы, евгений дога, telegram